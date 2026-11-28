Gruziyada xitoylik oila uchun farzand tuqqan o‘zbekistonlik surrogat ona vafot etdi
Gruziya poytaxti Tbilisidagi klinikalardan birida surrogat onalik dasturi asosida homilador bo‘lgan 31 yoshli ayol farzandni dunyoga keltirganidan bir necha soat o‘tib vafot etdi. Marhuma xitoylik oila uchun surrogat ona bo‘lgan. U O‘zbekiston fuqarosi ekani xabar qilindi.
«Novosti Gruzii» nashrining Radio Ozodlikka tayanib xabar berishicha, ayol 11 noyabr kuni Tbilisidagi Birinchi universitet klinikasida homiladorlikning 36-haftasida farzandni dunyoga keltirgan. Tug‘ruqdan bir necha soat o‘tib, unda kuchli qon ketishi boshlangan va u vafot etgan. Chaqaloq sog‘lom tug‘ilgan.
Ma’lum qilinishicha, ayol xitoylik oila uchun farzand dunyoga keltirayotgan bo‘lgan. Bu uning surrogat onalik bo‘yicha birinchi dasturi edi.
Unga embrion ko‘chirib o‘tkazish amaliyoti Gruziya-Germaniya reproduktiv tibbiyot markazida amalga oshirilgan. Markaz rahbari Nino Museridzening mahalliy jurnalistlarga aytishicha, ayol sog‘lom bo‘lgan va muolajadan oldin barcha zarur tibbiy tekshiruvlardan o‘tgan.
Tbilisidagi Birinchi universitet klinikasi esa ayolning o‘limi yuzasidan izoh berishdan bosh tortgan.
Gruziya Ichki ishlar vazirligi hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilganini tasdiqlagan. Tergov mamlakat Jinoyat kodeksining 116-moddasi — ehtiyotsizlik oqibatida odam o‘limiga sabab bo‘lish holati bo‘yicha olib borilmoqda.
Shuningdek, Sog‘liqni saqlash vazirligining Tibbiy va farmatsevtika faoliyatini tartibga solish agentligi ham holat yuzasidan tekshiruv boshlagan.
Gruziyaning Rustavi 2 telekanali marhuma O‘zbekiston fuqarosi bo‘lganini xabar qilgan.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…