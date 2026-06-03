Buxoro cho‘lida katta ko‘l paydo bo‘ldi

·162·O‘zbekiston
Buxoro cho‘lida katta ko‘l paydo bo‘ldi

Buxoro viloyati Peshku tumanidagi Gazli shaharchasi shimolida so‘nggi yarim yil mobaynida me’yordan uch baravar ko‘p yog‘ingarchilik kuzatilishi natijasida katta suv havzasi paydo bo‘ldi. Bu haqda Ekologik partiya ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, mazkur ko‘l ilgari suvsiz bo‘lgan “Sho‘rbuloq” hududida shakllangan. Ayni paytda uning umumiy maydoni taxminan 80 kvadrat kilometrni tashkil etmoqda. Bu ko‘rsatkich Buxoro shahri va Chorvoq suv ombori hajmi bilan taqqoslanganda ancha katta ekani bilan e’tiborni tortadi.

Mutaxassislar fikricha, suvning to‘planishiga nafaqat ko‘p yog‘ingarchilik, balki Suv xo‘jaligi vazirligi tomonidan amalga oshirilgan ishlar ham ta’sir ko‘rsatgan. Xususan, baliqchilikni rivojlantirish maqsadida qazilgan kichik kanallar orqali atrofdagi sizot suvlari ushbu hududga yo‘naltirilgan. Suv esa umumiy uzunligi 126 kilometr bo‘lgan kollektor kanali orqali kelib tushmoqda.

Ma’lumot uchun, O‘zbekistonda 500 dan ortiq ko‘l mavjud. Ularning aksar qismi mavsumiy yoki nisbatan kichik ko‘llar hisoblanadi. Hozirda mamlakatdagi eng yirik suv havzasi Jizzax va Navoiy viloyatlari hududida joylashgan Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimi bo‘lib, uning umumiy maydoni taxminan 3500–4000 kvadrat kilometrni tashkil qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindiBugun, 14:04Rossiya O‘zbekiston mahsulotlariga cheklov qo‘ymoqchi bo‘ldiBugun, 13:24Mamlakatda mehnatga layoqatli aholi soni qanchaga yetdi?Bugun, 12:43O‘zbekiston benzin importini keskin oshirdiBugun, 10:334 iyun kuni Toshkentda yomg‘ir kutilmoqdaBugun, 09:40Aprel oyi uchun 143,6 mlrd so‘m keshbek tasdiqlandiBugun, 08:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi