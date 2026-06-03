Portugaliya Cristiano Ronaldo uchun Jahon chempionatida gʻalaba qozonmoqchi

·1.3K·Sport
Portugaliya Cristiano Ronaldo uchun Jahon chempionatida gʻalaba qozonmoqchi

Portugaliya terma jamoasining sobiq direktori Carlos Godinho afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo oʻzining xalqaro faoliyatini Jahon chempionati kubogi bilan yakunlashini istashini bildirdi. Al-Nassr yulduzi 2026-yilgi turnir vaqtida 41 yoshda boʻlishini hisobga olsak, bu uning faoliyatidagi soʻnggi yirik imkoniyat boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Godinho Lusa nashriga bergan intervyusida Ronaldoning uzoq vaqt yuqori saviyada toʻp surayotganini eʼtirof etdi, biroq inson tanasi abadiy emasligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, butun jamoa Cristiano faoliyatini eng yuqori choʻqqida — oʻzi hali qoʻlga kiritmagan yagona yirik sovrin bilan yakunlashini orzu qilmoqda.

Shu bilan birga, sobiq mutaxassis AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan 2026-yilgi mundial Yevropa jamoalari uchun oson boʻlmasligini ogohlantirdi. Uzoq masofali parvozlar, iqlim oʻzgarishi va futbolchilarning ogʻir mavsumdan keyingi charchoqlari Portugaliya terma jamoasi uchun jiddiy toʻsiq boʻlishi mumkin.

Godinho Ronaldoning 2003-yildagi debyutini ham eslab oʻtdi. Oʻshanda 18 yoshli yigitcha Luis Figo va Rui Costa kabi afsonalar davrasiga tushib, ulardan gʻoliblik mentalitetini oʻrgangan edi. Bugun esa oʻsha yosh yigitcha oltinchi bor Jahon chempionatiga borishga va oʻz tarixini oltin harflar bilan yakunlashga tayyorlanmoqda.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJahon ChempionatiAl-NassrFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39Real Madrid himoya chizigʻini tubdan yangilamoqchi: Rüdigerga yangi raqobatchilarBugun, 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi