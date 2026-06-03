Portugaliya Cristiano Ronaldo uchun Jahon chempionatida gʻalaba qozonmoqchi
Portugaliya terma jamoasining sobiq direktori Carlos Godinho afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo oʻzining xalqaro faoliyatini Jahon chempionati kubogi bilan yakunlashini istashini bildirdi. Al-Nassr yulduzi 2026-yilgi turnir vaqtida 41 yoshda boʻlishini hisobga olsak, bu uning faoliyatidagi soʻnggi yirik imkoniyat boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Godinho Lusa nashriga bergan intervyusida Ronaldoning uzoq vaqt yuqori saviyada toʻp surayotganini eʼtirof etdi, biroq inson tanasi abadiy emasligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, butun jamoa Cristiano faoliyatini eng yuqori choʻqqida — oʻzi hali qoʻlga kiritmagan yagona yirik sovrin bilan yakunlashini orzu qilmoqda.
Shu bilan birga, sobiq mutaxassis AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan 2026-yilgi mundial Yevropa jamoalari uchun oson boʻlmasligini ogohlantirdi. Uzoq masofali parvozlar, iqlim oʻzgarishi va futbolchilarning ogʻir mavsumdan keyingi charchoqlari Portugaliya terma jamoasi uchun jiddiy toʻsiq boʻlishi mumkin.
Godinho Ronaldoning 2003-yildagi debyutini ham eslab oʻtdi. Oʻshanda 18 yoshli yigitcha Luis Figo va Rui Costa kabi afsonalar davrasiga tushib, ulardan gʻoliblik mentalitetini oʻrgangan edi. Bugun esa oʻsha yosh yigitcha oltinchi bor Jahon chempionatiga borishga va oʻz tarixini oltin harflar bilan yakunlashga tayyorlanmoqda.
…