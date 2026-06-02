“Xit” qo‘shiqlar ortidagi ijodkorlarga katta e’tibor: yangi imtiyozlar e’lon qilindi

·87·O‘zbekiston
“Xit” qo‘shiqlar ortidagi ijodkorlarga katta e’tibor: yangi imtiyozlar e’lon qilindi

Prezident Shavkat Mirziyoyev madaniyat va san’at sohasi vakillari bilan uchrashuvda she’rlari mashhur qo‘shiqlarga aylangan shoir, yozuvchi va dramaturglarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan yangi tashabbuslarni e’lon qildi.

Ta’kidlanishicha, endilikda bunday ijodkorlar davlat tomonidan muntazam rag‘batlantirib boriladi. Xususan, ular uchun yil davomida har oy 5 million so‘mdan qalam haqi (gonorar) to‘lab beriladi. Bu esa ijodkorlarning barqaror faoliyat yuritishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, ularga O‘zbekiston bo‘ylab samolyot, poyezd va jamoat transportlaridan bepul foydalanish huquqi beriladi. Ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlarida davolanish xarajatlari esa to‘liq davlat budjeti hisobidan qoplanadi.

Shuningdek, mazkur ijodkorlar uchun maxsus mahorat maktablari va ijod uylari tashkil etilib, ularning tajribasini yosh avlodga yetkazish imkoniyati kengaytiriladi.

Yana bir muhim yangilik — O‘zbekistonda har yili o‘tkaziladigan “Milliy ijodkorlar qurultoyi” doirasida yilning eng yaxshi ijodkorlari saralanib, alohida taqdirlanadi. Bu esa milliy madaniyat va san’at rivojiga yangi sur’at bag‘ishlashi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya O‘zbekiston mahsulotlariga cheklov qo‘ymoqchi bo‘ldiBugun, 13:24Mamlakatda mehnatga layoqatli aholi soni qanchaga yetdi?Bugun, 12:43O‘zbekiston benzin importini keskin oshirdiBugun, 10:334 iyun kuni Toshkentda yomg‘ir kutilmoqdaBugun, 09:40Aprel oyi uchun 143,6 mlrd so‘m keshbek tasdiqlandiBugun, 08:14Buxoro cho‘lida katta ko‘l paydo bo‘ldiBugun, 07:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi