O‘zbekiston va Hongkong o‘rtasida yangi aviareyslar yo‘lga qo‘yilishi mumkin
Yurtimizning sayyohlik salohiyati va betakror jozibasi dunyo ommaviy axborot vositalarining diqqat markazida turishda davom etmoqda. Bu gal Hongkongning eng yetakchi va nufuzli media nashrlaridan biri hisoblangan Now.com portali O‘zbekiston va Hongkong o‘rtasidagi turizm aloqalarining porloq istiqboliga bag‘ishlangan katta tahliliy material e’lon qildi. Ushbu maqoladan O‘zbekiston Turizm qo‘mitasi raisi Abdulaziz Oqqulovning eksklyuziv va qimmatli intervyusi ham joy olgan.
Ushbu materialda ikki tomonlama aloqalarni yangi bosqichga olib chiquvchi go‘zal rejalar va investorlar uchun yaratilgan mislsiz imkoniyatlar ochib berilgan.
Toshkent va Hongkongni bog‘lovchi yangi havo yo‘llari
Intervyuda ma’lum qilinishicha, hozirda tomonlar muxlislar va sayyohlar uchun katta qulaylik yaratadigan Hongkong hamda Toshkent shaharlari o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri yangi havo qatnovini yo‘lga qo‘yish imkoniyatlarini faol muhokama qilishmoqda. Bundan tashqari, muqobil variant sifatida Hongkongdan Bangkok (Tayland) shahri orqali O‘zbekistonga chiquvchi tranzit aviayo‘nalishini ochish masalasi ham atroflicha ko‘rib chiqilmoqda. Bu esa sharqlik sayyohlarning yurtimizga kelishini ancha osonlashtiradi.
Qo‘mita rahbari Abdulaziz Oqqulovning ta’kidlashicha, O‘zbekiston o‘tgan yili naqd 11,7 million nafar xorijlik mehmonni o‘z bag‘riga oldi. Davlatimiz oldiga qo‘ygan katta maqsadlarga ko‘ra, 2030 yilga borib yurtimizga tashrif buyuradigan sayyohlar oqimini 20 million nafarga yetkazish rejalashtirilgan.
Investorlar uchun oltinga teng imtiyozlar va subsidiyalar
Hongkong nashri alohida e’tirof etishicha, Markaziy Osiyo mintaqasida aholi soni bo‘yicha eng yirik davlat bo‘lgan O‘zbekiston so‘nggi yillarda iqtisodiy yuksalish sur’atlarini barqaror ravishda qariyb 6 foiz darajasida saqlab kelmoqda. Shu sababli yurtimiz nafaqat oddiy sayyohlarni, balki yirik chet el sarmoyadorlarini ham o‘ziga ohanrabodek jalb etmoqda.
Hozirgi kunda mehmonxona biznesi va turizm infratuzilmasiga investitsiya kiritayotgan tadbirkorlarga davlatimiz tomonidan quyidagicha ko‘rinishda ulkan moliyaviy ko‘mak va rag‘batlar taqdim etilmoqda:
4 yulduzli mehmonxonalar uchun: barpo etilgan har bir xona (nomer) hisobidan investorlarga 5 000 dollar miqdorida subsidiya qaytarib beriladi.
3 yulduzli mehmonxonalar uchun: har bir xona uchun davlat tomonidan 3 500 dollar miqdorida naqd mablag‘ ajratiladi.
Soliq ta’tillari: Mehmonxona rasman foydalanishga topshirilgan kundan boshlab, investorlar naqd 7 yilgacha bo‘lgan muddatga qator soliq to‘lovlaridan ozod etiladi.
Hongkong fuqarolari uchun qulay viza tartibi
Xushxabarlar shu bilan tugamaydi. Materialda Hongkong ahli uchun O‘zbekistonga kelish viza tartiblari ham batafsil tushuntirib o‘tilgan. Unga ko‘ra, Hongkong fuqarolari yurtimizda hech qanday vizasiz 10 kungacha erkin sayohat qilishlari mumkin. Agar ular sayohatni uzaytirishni istashsa, zamonaviy elektron viza (e-visa) tizimi orqali 30 kungacha qolish huquqiga ega bo‘lishadi. Zarur holatlarda, ushbu elektron viza muddatini uydan chiqmasdan, onlayn tarzda internet orqali uzaytirish imkoniyati ham yaratilgan.
Yurtimiz turizmining ushbu go‘zal yurishlari va xalqaro maydondagi yangi parvozlarini Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…