Sankt-Peterburgda mobil internet ishida ommaviy uzilishlar kuzatilmoqda
3-iyun kuni Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatida mobil internet faoliyatida jiddiy uzilishlar qayd etilmoqda. Foydalanuvchilar onlayn-servislarga kirishda ommaviy muammolarga duch kelishayotganini maʻlum qilishmoqda, detector404 monitoring tizimi esa hududda shikoyatlar soni keskin ortganini tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Nosozliklar kun davomida kuzatilib, ham mobil tarmoqlarga, ham alohida raqamli platformalarga taʻsir koʻrsatmoqda. Eng koʻp shikoyat tushgan servislar orasida VDSina (taxminan 30%) va Дядя Ваня VPN (27%) yetakchilik qilmoqda. Shuningdek, Т-Мобайл, Т-Банк va Скайнет foydalanuvchilari ham aloqa sifatidan norozi boʻlishmoqda.
Muammolarning umumiy tarkibida "umumiy uzilish" holatlari 76% ni tashkil etmoqda. Shuningdek, mobil ilovalar (16%), veb-saytlar (5%) va ayrim maxsus servislarning (2%) ishlamayotgani qayd etilgan. Shahar va viloyatning ayrim tumanlarida saytlar yuklanmayapti, messenjerlar, navigatsiya xizmatlari va onlayn-xaritalar ishlamay qolgan.
Nosozliklar beqaror xarakterga ega: ayrim abonentlarda aloqa vaqti-vaqti bilan tiklanib, soʻng yana yoʻqolmoqda. Taʻkidlash joizki, 2026-yilda Rossiyada xavfsizlik choralarini taʻminlash maqsadida mobil internet vaqti-vaqti bilan beqaror ishlashi mumkin, biroq simli internet odatdagi rejimda faoliyat yuritmoqda.
…