Sankt-Peterburgda mobil internet ishida ommaviy uzilishlar kuzatilmoqda

·99·Texno
Sankt-Peterburgda mobil internet ishida ommaviy uzilishlar kuzatilmoqda

3-iyun kuni Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatida mobil internet faoliyatida jiddiy uzilishlar qayd etilmoqda. Foydalanuvchilar onlayn-servislarga kirishda ommaviy muammolarga duch kelishayotganini maʻlum qilishmoqda, detector404 monitoring tizimi esa hududda shikoyatlar soni keskin ortganini tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Nosozliklar kun davomida kuzatilib, ham mobil tarmoqlarga, ham alohida raqamli platformalarga taʻsir koʻrsatmoqda. Eng koʻp shikoyat tushgan servislar orasida VDSina (taxminan 30%) va Дядя Ваня VPN (27%) yetakchilik qilmoqda. Shuningdek, Т-Мобайл, Т-Банк va Скайнет foydalanuvchilari ham aloqa sifatidan norozi boʻlishmoqda.

Muammolarning umumiy tarkibida "umumiy uzilish" holatlari 76% ni tashkil etmoqda. Shuningdek, mobil ilovalar (16%), veb-saytlar (5%) va ayrim maxsus servislarning (2%) ishlamayotgani qayd etilgan. Shahar va viloyatning ayrim tumanlarida saytlar yuklanmayapti, messenjerlar, navigatsiya xizmatlari va onlayn-xaritalar ishlamay qolgan.

Nosozliklar beqaror xarakterga ega: ayrim abonentlarda aloqa vaqti-vaqti bilan tiklanib, soʻng yana yoʻqolmoqda. Taʻkidlash joizki, 2026-yilda Rossiyada xavfsizlik choralarini taʻminlash maqsadida mobil internet vaqti-vaqti bilan beqaror ishlashi mumkin, biroq simli internet odatdagi rejimda faoliyat yuritmoqda.

InternetRossiyaTexnologiyaUzilishMobil Aloqa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi