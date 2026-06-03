Romelu Lukaku Belgiya safida oʻzining 90-golini urdi
Belgiya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida Xorvatiya ustidan 2:0 hisobida ishonchli gʻalabaga erishdi. Rijekadagi "Rujevica" stadionida kechgan bahsda Napoli hujumchisi Romelu Lukaku zaxiradan maydonga tushib, oʻzining xalqaro miqyosdagi 90-golini kiritdi va jamoasining muvaffaqiyatini mustahkamladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning birinchi boʻlimida belgiyaliklar ustunlikka ega boʻlishdi. 38-daqiqada Aston Villa yarim himoyachisi Youri Tielemans hisobni ochdi. Jeremy Doku tomonidan yetkazib berilgan xavfli uzatmadan soʻng, toʻp himoyachilarga tegib Tielemansga kelib tushdi va u imkoniyatdan unumli foydalanib, "qizil iblislar"ni oldinga olib chiqdi.
Oʻyinning asosiy voqeasi hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtda yuz berdi. 73-daqiqada maydonga tushgan Romelu Lukaku 96-daqiqada Hans Vanakenning uzatmasidan unumli foydalanib, darvozabon Dominik Kotarski ustidan kuchli zarba bilan toʻpni darvozaga joyladi. Bu gol tajribali hujumchi uchun terma jamoa libosidagi yubiley 90-gol boʻldi.
Belgiya bosh murabbiyi Rudi Garcia oʻyindan soʻng oʻz hujumchisining oʻyinini yuqori baholadi. "Lukaku gollar urish uchun tugʻilgan. Men undan doim koʻprogʻini talab qilaman, chunki u yuqori darajadagi futbolchi. U maydonga tushgan zahoti raqibga bosim oʻtkaza boshladi va oʻz vazifasini aʼlo darajada bajardi. Hamma uning uchun xursand", — dedi murabbiy.
Shuningdek, Garcia jamoasining taktik tartib-intizomidan mamnunligini bildirdi. Luka Modric boshchiligidagi Xorvatiya terma jamoasining bosimiga qaramay, Belgiya himoyada mustahkam oʻynadi. Murabbiyning taʼkidlashicha, tanaffus vaqtida kiritilgan oʻzgarishlar jamoa oʻyinini yanada kuchaytirgan va raqibga deyarli hech qanday jiddiy imkoniyat qoldirilmagan.
…