Romelu Lukaku Belgiya safida oʻzining 90-golini urdi

·55·Sport
Romelu Lukaku Belgiya safida oʻzining 90-golini urdi

Belgiya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida Xorvatiya ustidan 2:0 hisobida ishonchli gʻalabaga erishdi. Rijekadagi "Rujevica" stadionida kechgan bahsda Napoli hujumchisi Romelu Lukaku zaxiradan maydonga tushib, oʻzining xalqaro miqyosdagi 90-golini kiritdi va jamoasining muvaffaqiyatini mustahkamladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning birinchi boʻlimida belgiyaliklar ustunlikka ega boʻlishdi. 38-daqiqada Aston Villa yarim himoyachisi Youri Tielemans hisobni ochdi. Jeremy Doku tomonidan yetkazib berilgan xavfli uzatmadan soʻng, toʻp himoyachilarga tegib Tielemansga kelib tushdi va u imkoniyatdan unumli foydalanib, "qizil iblislar"ni oldinga olib chiqdi.

Oʻyinning asosiy voqeasi hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtda yuz berdi. 73-daqiqada maydonga tushgan Romelu Lukaku 96-daqiqada Hans Vanakenning uzatmasidan unumli foydalanib, darvozabon Dominik Kotarski ustidan kuchli zarba bilan toʻpni darvozaga joyladi. Bu gol tajribali hujumchi uchun terma jamoa libosidagi yubiley 90-gol boʻldi.

Belgiya bosh murabbiyi Rudi Garcia oʻyindan soʻng oʻz hujumchisining oʻyinini yuqori baholadi. "Lukaku gollar urish uchun tugʻilgan. Men undan doim koʻprogʻini talab qilaman, chunki u yuqori darajadagi futbolchi. U maydonga tushgan zahoti raqibga bosim oʻtkaza boshladi va oʻz vazifasini aʼlo darajada bajardi. Hamma uning uchun xursand", — dedi murabbiy.

Shuningdek, Garcia jamoasining taktik tartib-intizomidan mamnunligini bildirdi. Luka Modric boshchiligidagi Xorvatiya terma jamoasining bosimiga qaramay, Belgiya himoyada mustahkam oʻynadi. Murabbiyning taʼkidlashicha, tanaffus vaqtida kiritilgan oʻzgarishlar jamoa oʻyinini yanada kuchaytirgan va raqibga deyarli hech qanday jiddiy imkoniyat qoldirilmagan.

BelgiyaXorvatiyaRomelu LukakuFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi