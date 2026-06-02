Prezidentning qarori bo'yicha yoshlarga 100 mln so'mgacha imtiyozli kreditlar beriladi

·137·O‘zbekiston
Prezidentning qarori bo'yicha yoshlarga 100 mln so'mgacha imtiyozli kreditlar beriladi

Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida 100 million so‘mgacha imtiyozli kreditlar ajratiladi. Bu borada Prezidentning PQ–210-son qarori qabul qilindi.

Qarorga ko‘ra, “Aloqabank” tomonidan “Yoshlar biznesi” dasturi doirasida 31 yoshga to‘lmagan fuqarolarga 7 yilgacha muddatga kredit beriladi. Asosiy qarz uchun 1 yilgacha, foiz to‘lovlari uchun esa 3 oygacha imtiyozli davr belgilanadi.

Imtiyozli mikroqarzlar sug‘urta polisi yoki uchinchi shaxs kafilligi asosida ajratiladi. Xorijiy til, raqamli texnologiyalar va zamonaviy kasblarni o‘rganish uchun 20 million so‘mgacha mablag‘ berilishi mumkin.

Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar marketingi, mobilografiya, frilanserlik, onlayn do‘kon va o‘zini o‘zi band qilish loyihalari uchun 50 million so‘mgacha kredit ajratiladi.

Tikuvchilik, kasanachilik, qayta ishlash va mahsulot tayyorlash loyihalari uchun ham 50 million so‘mgacha mablag‘ berilishi ko‘zda tutilgan. Novvoychilik va shirinliklar tayyorlash hamda sotish yo‘nalishlari uchun esa 100 million so‘mgacha imtiyozli mikroqarz ajratiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya O‘zbekiston mahsulotlariga cheklov qo‘ymoqchi bo‘ldiBugun, 13:24Mamlakatda mehnatga layoqatli aholi soni qanchaga yetdi?Bugun, 12:43O‘zbekiston benzin importini keskin oshirdiBugun, 10:334 iyun kuni Toshkentda yomg‘ir kutilmoqdaBugun, 09:40Aprel oyi uchun 143,6 mlrd so‘m keshbek tasdiqlandiBugun, 08:14Buxoro cho‘lida katta ko‘l paydo bo‘ldiBugun, 07:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi