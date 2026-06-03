Siemens 2026-yilgi Autocar Awards mukofotining hamkoriga aylandi

·30·Avto
Siemens 2026-yilgi Autocar Awards mukofotining hamkoriga aylandi

Dunyoning eng qadimgi avtomobil nashri boʻlmish Autocar oʻtgan yili boshlangan muvaffaqiyatli hamkorlikni davom ettirgan holda, Siemens kompaniyasi 2026-yilgi Autocar Awards taqdirlash marosimining rasmiy hamkori boʻlishini eʻlon qildi. Ushbu hamkorlik sanoat dasturiy taʻminoti, avtomatlashtirish va raqamli transformatsiya boʻyicha jahon yetakchisini avtomobil olami bilan birlashtiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar muharriri Mark Tisshawning taʻkidlashicha, oʻtgan yilgi hamkorlik ulkan muvaffaqiyat keltirgan hamda avtomobil sanoatidagi innovatsiyalar va mukammallikka intilish kabi umumiy qadriyatlarni namoyish etgan. Autocar Awards nafaqat eng yaxshi avtomobillarni, balki ularni yaratishda jonbozlik koʻrsatgan soha mutaxassislarini ham taqdirlashi bilan oʻziga xosdir.

2026-yilgi gʻoliblar nomi 10-iyun kuni nashrning barcha bosma va raqamli platformalarida eʻlon qilinadi. Gʻoliblarni shaxsan taqdirlash marosimi esa 9-iyun oqshomida London markazida boʻlib oʻtadi. Siemens vakili Uday Senapati soha dasturiy taʻminot va sunʻiy intellekt hisobiga jadal rivojlanayotganini, bu oʻzgarishlar markazida esa yuqori malakali mutaxassislar turganini qayd etdi.

Mukofotlar orasida sohaning eng yuqori yutugʻi uchun beriladigan Issigonis Trophy va innovatsiyalar uchun Sturmey Award kabi nufuzli sovrinlar bor. Shuningdek, yilning eng yaxshi dizayneri, muhandisi va yetakchi rahbarlari ham aniqlanadi. Avtomobillar yoʻnalishida esa Autocar nashrining besh yulduzli reytingini olgan modellar va Britaniyaning eng yaxshi avtomobillari eʻtirof etiladi.

SiemensAutocar AwardsAvtomobil SanoatiInnovatsiyaLondon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiBugun, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiBugun, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Bugun, 06:27Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatigaBugun, 05:24Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalarBugun, 03:272026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladiBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi