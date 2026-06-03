O‘zbekiston Afg‘onistonga qishloq xo‘jaligi urug‘liklarini yetkazib berdi
Yaqin qo‘shnichilik va o‘zaro ko‘mak rishtalari hamisha yurtimiz tashqi siyosatining go‘zal namunasi bo‘lib kelgan. O‘zbekiston tomoni afg‘on xalqiga navbatdagi umidbaxsh va xayrli ko‘mak qo‘lini cho‘zdi. Mamlakatimiz Afg‘onistonning dehqon va fermerlarini, shuningdek, agrar tashkilotlarini faol qo‘llab-quvvatlash maqsadida qishloq xo‘jaligi ekinlarining eng sara va yuqori sifatli urug‘liklarini beg‘araz yordam sifatida yetkazib berdi. Rasmiylar ushbu insonparvarlik harakati qo‘shni yurtda oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash va mahalliy dehqonchilikni yangi bosqichga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etishini kutishmoqda.
Mazkur yuksak tashabbus O‘zbekiston Qishloq xo‘jaligi vazirligi huzuridagi Urug‘chilikni rivojlantirish markazi tomonidan muvaffaqiyatli amalga oshirildi va urug‘lik zaxiralari afg‘on tomoniga tantanali ravishda topshirildi.
Ob-havoga chidamli tonnalab sara mahsulotlar
Taqdim etilgan beg‘araz yordam shunchaki mahsulot emas, balki mahalliy iqlim sharoitlariga to‘liq moslashtirilgan, sinovlardan o‘tgan hamda maxsus sertifikatga ega bo‘lgan eng sara urug‘liklardir.
Ekin turi
Hajmi va sifati
Maqsadi
Chigit (paxta urug‘i)
20 tonna
Iqlim injiqliklariga bardoshli
Sholi urug‘i
20 tonna
Yuqori hosildor va sertifikatlangan
Sabzavot va poliz ekinlari
500 kilogramm
Eng yuqori navdagi sara urug‘lar
Soha mutasaddilarining qat’iy ta’kidlashicha, ushbu amaliy in’om Afg‘onistonda ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan to‘ldirishga, qishloq joylarida istiqomat qiluvchi aholini doimiy ish o‘rinlari bilan ta’minlashga hamda agrar tarmoqqa zamonaviy, innovatsion texnologiyalarni olib kirishga xizmat qiladi.
Mintaqaviy barqarorlik va namunali qo‘shnichilik
Bundan tashqari, ushbu olijanob qadam O‘zbekiston va Afg‘oniston o‘rtasidagi qishloq xo‘jaligi sohasidagi aloqalarni yangi, yanada mustahkam poydevorga qurishga qaratilgan. Ikki tomonlama agrar hamkorlik nafaqat iqtisodiy o‘sishga, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasidagi tinchlik, osoyishtalik va iqtisodiy taraqqiyotga o‘z ijobiy ta’sirini ko‘rsatadi.
Xalqaro ekspertlar va siyosiy kuzatuvchilarning fikriga ko‘ra, O‘zbekistonning bu galgi amaliy ko‘magi chin ma’noda yaqin qo‘shnichilik tamoyillarining va ikki xalq manfaatlariga xizmat qiluvchi samimiy munosabatlarning eng yorqin namunalaridan biridir.
Qo‘shni mamlakatdagi dehqonchilik mavsumiga qut-baraka tilagan holda, mintaqamizdagi eng muhim va qiziqarli voqealar rivojini Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…