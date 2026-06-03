O‘zbekiston Afg‘onistonga qishloq xo‘jaligi urug‘liklarini yetkazib berdi

·47·O‘zbekiston
O‘zbekiston Afg‘onistonga qishloq xo‘jaligi urug‘liklarini yetkazib berdi

Yaqin qo‘shnichilik va o‘zaro ko‘mak rishtalari hamisha yurtimiz tashqi siyosatining go‘zal namunasi bo‘lib kelgan. O‘zbekiston tomoni afg‘on xalqiga navbatdagi umidbaxsh va xayrli ko‘mak qo‘lini cho‘zdi. Mamlakatimiz Afg‘onistonning dehqon va fermerlarini, shuningdek, agrar tashkilotlarini faol qo‘llab-quvvatlash maqsadida qishloq xo‘jaligi ekinlarining eng sara va yuqori sifatli urug‘liklarini beg‘araz yordam sifatida yetkazib berdi. Rasmiylar ushbu insonparvarlik harakati qo‘shni yurtda oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash va mahalliy dehqonchilikni yangi bosqichga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etishini kutishmoqda.

Mazkur yuksak tashabbus O‘zbekiston Qishloq xo‘jaligi vazirligi huzuridagi Urug‘chilikni rivojlantirish markazi tomonidan muvaffaqiyatli amalga oshirildi va urug‘lik zaxiralari afg‘on tomoniga tantanali ravishda topshirildi.

Ob-havoga chidamli tonnalab sara mahsulotlar

Taqdim etilgan beg‘araz yordam shunchaki mahsulot emas, balki mahalliy iqlim sharoitlariga to‘liq moslashtirilgan, sinovlardan o‘tgan hamda maxsus sertifikatga ega bo‘lgan eng sara urug‘liklardir.

Ekin turi

Hajmi va sifati

Maqsadi

Chigit (paxta urug‘i)

20 tonna

Iqlim injiqliklariga bardoshli

Sholi urug‘i

20 tonna

Yuqori hosildor va sertifikatlangan

Sabzavot va poliz ekinlari

500 kilogramm

Eng yuqori navdagi sara urug‘lar

Soha mutasaddilarining qat’iy ta’kidlashicha, ushbu amaliy in’om Afg‘onistonda ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan to‘ldirishga, qishloq joylarida istiqomat qiluvchi aholini doimiy ish o‘rinlari bilan ta’minlashga hamda agrar tarmoqqa zamonaviy, innovatsion texnologiyalarni olib kirishga xizmat qiladi.

Mintaqaviy barqarorlik va namunali qo‘shnichilik

Bundan tashqari, ushbu olijanob qadam O‘zbekiston va Afg‘oniston o‘rtasidagi qishloq xo‘jaligi sohasidagi aloqalarni yangi, yanada mustahkam poydevorga qurishga qaratilgan. Ikki tomonlama agrar hamkorlik nafaqat iqtisodiy o‘sishga, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasidagi tinchlik, osoyishtalik va iqtisodiy taraqqiyotga o‘z ijobiy ta’sirini ko‘rsatadi.

Xalqaro ekspertlar va siyosiy kuzatuvchilarning fikriga ko‘ra, O‘zbekistonning bu galgi amaliy ko‘magi chin ma’noda yaqin qo‘shnichilik tamoyillarining va ikki xalq manfaatlariga xizmat qiluvchi samimiy munosabatlarning eng yorqin namunalaridan biridir.

Qo‘shni mamlakatdagi dehqonchilik mavsumiga qut-baraka tilagan holda, mintaqamizdagi eng muhim va qiziqarli voqealar rivojini Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindiBugun, 14:04Rossiya O‘zbekiston mahsulotlariga cheklov qo‘ymoqchi bo‘ldiBugun, 13:24Mamlakatda mehnatga layoqatli aholi soni qanchaga yetdi?Bugun, 12:43O‘zbekiston benzin importini keskin oshirdiBugun, 10:334 iyun kuni Toshkentda yomg‘ir kutilmoqdaBugun, 09:40Aprel oyi uchun 143,6 mlrd so‘m keshbek tasdiqlandiBugun, 08:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi