Rossiya TIV Britaniya fuqarolariga cheklov e’lon qildi

·63·Dunyo
Rossiya TIV Britaniya fuqarolariga cheklov e’lon qildi

Rossiya Tashqi ishlar vazirligi besh nafar Britaniya fuqarosining mamlakatga kirishini taqiqladi. Bu haqda vazirlik bayonotida ma’lum qilindi.

Rossiya TIVga ko‘ra, mazkur qaror Londonning Rossiyaga qarshi bayonotlari, Ukrainani qo‘llab-quvvatlashi va Moskva nazarida Rossiya haqida noto‘g‘ri ma’lumotlar tarqatilishiga javob sifatida qabul qilingan.

Sanksiyalar ro‘yxatiga The Washington Post jurnalisti Ketrin Belton, Britaniyaning “I” nashri jurnalisti Richard Xolms va Henry Jackson Society tahliliy markazi hisoboti muallifi Aleksandr Brauder kiritildi.

Shuningdek, Committed to Good kompaniyasi boshqaruvchi direktori Elis Lafer va Chelsea Group asoschilaridan biri Richard Uestberining ham Rossiyaga kirishi taqiqlandi.

RossiyaUkrainaCatherine BeltonHenry Jackson SocietyChelsea GroupThe Washington Post
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

32 yoshli turkiyalik bir kechada milliarder bo‘lib ketdiBugun, 11:4631 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordiBugun, 11:02SpaceX'ning katta rejasi Maskni dunyodagi birinchi trillioner qilishi mumkinBugun, 09:41BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBugun, 09:36Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildiBugun, 09:35Hindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi