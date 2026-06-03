Toshkentdan Issiqko‘lga to‘g‘ridan to‘g‘ri avtobus qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqda
Yoz fasli kirib kelishi bilan ko‘pchilik yurtdoshlarimiz maroqli va unutilmas ta’tilni qayerda o‘tkazish haqida bosh qotirishni boshlaydilar. Mana shunday paytda yozgi hordiq ishqibozlari va sayyohlar uchun ajoyib va o‘ta quvonarli yangilik yetib keldi! Shu yilning 8 iyun sanasidan e’tiboran poytaxtimiz Toshkentdan go‘zal va betakror Issiqko‘l (Cho‘lponota) bo‘ylab to‘g‘ridan to‘g‘ri muntazam avtobus qatnovlari rasman ishga tushiriladi.
Endilikda hamyurtlarimiz qo‘shni Qirg‘izistonning eng mashhur va so‘lim kurort hududiga hech qanday ortiqcha daxmazalarsiz, zamonaviy hamda shinam Yutong rusumli avtobuslarda xavfsiz yetib olish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.
Qatnovlar jadvali va chipta narxlari
Yozgi mavsum davomida yo‘lovchilarga yuqori darajada xizmat ko‘rsatish va ularning transport qulayligini ta’minlash maqsadida maxsus harakat jadvali ishlab chiqildi. Sizga qulay bo‘lishi uchun safar tafsilotlarini quyidagicha bayon etamiz:
Toshkentdan jo‘nash: Sayohatchilar iyun oyining juft kunlarida soat 15:00 da poytaxtimizdagi bosh «Toshkent» avtovokzalidan yo‘lga chiqadilar.
Ortga qaytish reyslari: Cho‘lponota shifobaxsh sohillaridan Toshkentga qarab harakatlanish esa iyun oyining toq kunlarida tashkil etiladi.
Hamyonbop yo‘l haqi: Bir nafar yo‘lovchi uchun chipta narxi bor-yo‘g‘i 365 000 so‘m etib belgilangan. Bu esa o‘z navbatida ham cho‘ntakka foyda, ham maroqli safar demakdir.
Kurort mavsumi uchun muhim turtki
Ushbu to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘nalishning ochilishi yozgi dam olish mavsumida aholining Issiqko‘l sohillariga borib-kelishini sezilarli darajada osonlashtiradi. Bu nafaqat ikki davlat o‘rtasidagi turizm aloqalarini mustahkamlaydi, balki dam oluvchilar uchun ortiqcha transferlarsiz, bevosita maskanning o‘ziga qulay va tejamkor yetib borish imkonini taqdim etadi.
Shunday ekan, yozgi ta’til rejalariga Issiqko‘l sayohatini ham qo‘shishning ayni vaqti!
Yurtimizdagi eng qiziqarli yangiliklar, sayyohlik yo‘nalishlaridagi qulayliklar va kundalik dolzarb xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…