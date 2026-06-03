Toshkentdan Issiqko‘lga to‘g‘ridan to‘g‘ri avtobus qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqda

·165·Jamiyat
Toshkentdan Issiqko‘lga to‘g‘ridan to‘g‘ri avtobus qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqda

Yoz fasli kirib kelishi bilan ko‘pchilik yurtdoshlarimiz maroqli va unutilmas ta’tilni qayerda o‘tkazish haqida bosh qotirishni boshlaydilar. Mana shunday paytda yozgi hordiq ishqibozlari va sayyohlar uchun ajoyib va o‘ta quvonarli yangilik yetib keldi! Shu yilning 8 iyun sanasidan e’tiboran poytaxtimiz Toshkentdan go‘zal va betakror Issiqko‘l (Cho‘lponota) bo‘ylab to‘g‘ridan to‘g‘ri muntazam avtobus qatnovlari rasman ishga tushiriladi.

Endilikda hamyurtlarimiz qo‘shni Qirg‘izistonning eng mashhur va so‘lim kurort hududiga hech qanday ortiqcha daxmazalarsiz, zamonaviy hamda shinam Yutong rusumli avtobuslarda xavfsiz yetib olish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Qatnovlar jadvali va chipta narxlari

Yozgi mavsum davomida yo‘lovchilarga yuqori darajada xizmat ko‘rsatish va ularning transport qulayligini ta’minlash maqsadida maxsus harakat jadvali ishlab chiqildi. Sizga qulay bo‘lishi uchun safar tafsilotlarini quyidagicha bayon etamiz:

  • Toshkentdan jo‘nash: Sayohatchilar iyun oyining juft kunlarida soat 15:00 da poytaxtimizdagi bosh «Toshkent» avtovokzalidan yo‘lga chiqadilar.

  • Ortga qaytish reyslari: Cho‘lponota shifobaxsh sohillaridan Toshkentga qarab harakatlanish esa iyun oyining toq kunlarida tashkil etiladi.

  • Hamyonbop yo‘l haqi: Bir nafar yo‘lovchi uchun chipta narxi bor-yo‘g‘i 365 000 so‘m etib belgilangan. Bu esa o‘z navbatida ham cho‘ntakka foyda, ham maroqli safar demakdir.

Kurort mavsumi uchun muhim turtki

Ushbu to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘nalishning ochilishi yozgi dam olish mavsumida aholining Issiqko‘l sohillariga borib-kelishini sezilarli darajada osonlashtiradi. Bu nafaqat ikki davlat o‘rtasidagi turizm aloqalarini mustahkamlaydi, balki dam oluvchilar uchun ortiqcha transferlarsiz, bevosita maskanning o‘ziga qulay va tejamkor yetib borish imkonini taqdim etadi.

Shunday ekan, yozgi ta’til rejalariga Issiqko‘l sayohatini ham qo‘shishning ayni vaqti!

Yurtimizdagi eng qiziqarli yangiliklar, sayyohlik yo‘nalishlaridagi qulayliklar va kundalik dolzarb xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ToshkentIssiqko'lCho'lpon-OtaQirg'izistonYutong
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdiBugun, 11:33Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiBugun, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiBugun, 09:17Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildiBugun, 07:53Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladiBugun, 07:49Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandiBugun, 07:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi