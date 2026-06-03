O‘zbekistonda 4 oyda qancha benzin ishlab chiqarildi?

·42·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda 4 oyda qancha benzin ishlab chiqarildi?

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda 2026 yilning yanvar–aprel oylarida 417,5 ming tonna avtomobil benzini ishlab chiqarilgan. Ushbu ko‘rsatkich mamlakatda yoqilg‘i ishlab chiqarish hajmi yuqori darajada saqlanayotganini ko‘rsatmoqda.

Hisobotga ko‘ra, shu davrda 1,3 million tonna ko‘mir va 209 ming tonna neft qazib olingan. Shuningdek, 381 ming tonna dizel yoqilg‘isi ishlab chiqarilgan.

Energetika sohasida esa 12,6 milliard kub metr tabiiy gaz hamda 319,3 ming tonna gaz kondensati ishlab chiqarilgani qayd etilgan. Bu ko‘rsatkichlar mamlakatning yoqilg‘i-energetika majmuasi iqtisodiyotdagi muhim o‘rnini tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, yilning dastlabki to‘rt oyida O‘zbekistonda 80,6 ming dona avtomobil dvigateli ishlab chiqarilgan.

O'zbekistonStatistika agentligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi