O‘zbekistonda 4 oyda qancha benzin ishlab chiqarildi?
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda 2026 yilning yanvar–aprel oylarida 417,5 ming tonna avtomobil benzini ishlab chiqarilgan. Ushbu ko‘rsatkich mamlakatda yoqilg‘i ishlab chiqarish hajmi yuqori darajada saqlanayotganini ko‘rsatmoqda.
Hisobotga ko‘ra, shu davrda 1,3 million tonna ko‘mir va 209 ming tonna neft qazib olingan. Shuningdek, 381 ming tonna dizel yoqilg‘isi ishlab chiqarilgan.
Energetika sohasida esa 12,6 milliard kub metr tabiiy gaz hamda 319,3 ming tonna gaz kondensati ishlab chiqarilgani qayd etilgan. Bu ko‘rsatkichlar mamlakatning yoqilg‘i-energetika majmuasi iqtisodiyotdagi muhim o‘rnini tasdiqlaydi.
Bundan tashqari, yilning dastlabki to‘rt oyida O‘zbekistonda 80,6 ming dona avtomobil dvigateli ishlab chiqarilgan.
…