Smartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqda
Uyali telefon insoniyat tarixidagi eng katta texnologik ixtirolardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda u nafaqat aloqa vositasi, balki bank, kutubxona, kamera, televizor va ish quroli vazifasini ham bajarmoqda.
Smartfonlar hayotni ancha yengillashtirdi. Odamlar istalgan nuqtadan muloqot qilishi, ma’lumot olishi, to‘lovlarni amalga oshirishi va masofadan turib ishlashi mumkin bo‘ldi. Bu esa vaqt va mablag‘ni tejash imkonini yaratdi.
Biroq har qanday texnologiya singari smartfonning ham ijobiy va salbiy tomonlari bor. Bugun ko‘plab sohalar aynan mobil qurilmalar ta’sirida o‘z ahamiyatini yo‘qotmoqda. Masalan, statsionar telefonlar, fotoapparatlar, radio va hatto qog‘oz kundaliklar avvalgidek keng qo‘llanilmaydi.
Smartfonlar axborot iste’moli odatlarini ham tubdan o‘zgartirdi. Gazeta va jurnallar o‘rnini internet nashrlari egalladi, televizor auditoriyasining katta qismi esa mobil platformalarga ko‘chdi. Natijada odamlar axborotni tezroq qabul qila boshladi.
Shu bilan birga, mutaxassislar raqamli qaramlik muammosiga ham e’tibor qaratmoqda. Ayrim insonlar kunning katta qismini telefon ekrani qarshisida o‘tkazadi. Bu esa diqqatning pasayishi, uyqu buzilishi va ijtimoiy munosabatlarning zaiflashishiga olib kelishi mumkin.
Oilaviy munosabatlarda ham smartfonning ta’siri sezilmoqda. Bir xonada o‘tirgan odamlar ham bir-biri bilan emas, qurilma bilan ko‘proq vaqt o‘tkazadigan holatlar uchraydi. Bu esa muloqot madaniyati va oilaviy yaqinlikka salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Tibbiy nuqtayi nazardan qaralganda, telefondan ortiqcha foydalanish ko‘z charchashi, bo‘yin va umurtqa bilan bog‘liq muammolar xavfini oshiradi. Uzoq vaqt bir holatda o‘tirish inson salomatligi uchun xavfli omillardan biri hisoblanadi.
Bolalar va o‘smirlar masalasi alohida ahamiyatga ega. Internet va ijtimoiy tarmoqlar ular uchun bilim manbai bo‘lishi mumkin, ammo nazoratsiz foydalanish zararli kontent, vaqt isrofi va psixologik muammolarga ham sabab bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.
Shu sababli muammo smartfonning o‘zida emas, balki undan qanday foydalanishda ekani haqida fikrlar ko‘p. Texnologiya inson hayotini yaxshilashi ham, qiyinlashtirishi ham mumkin. Bu esa foydalanuvchining madaniyati va mas’uliyatiga bog‘liq.
Xulosa qilib aytganda, smartfon hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. U ko‘plab qurilmalar vazifasini o‘z zimmasiga olgan bo‘lsa-da, uning salbiy ta’sirlaridan himoyalanish uchun vaqt me’yoriga rioya qilish, jonli muloqotni saqlab qolish va raqamli gigiyena qoidalariga amal qilish muhim ahamiyat kasb etadi.
…