Magnit boʻronlari navigatsiya aniqligini 50 foizgacha pasaytirishi aniqlandi

·45·Texno
Magnit boʻronlari navigatsiya aniqligini 50 foizgacha pasaytirishi aniqlandi

Perm milliy tadqiqot politexnika universiteti tadqiqotchisi Anton Tyutyukov geomagnit boʻronlarining sunʼiy yoʻldosh navigatsiya tizimlari ishiga taʼsirini oʻrgandi. Tadqiqot natijalariga koʻra, bunday davrlarda oʻlchov aniqligi sezilarli darajada yomonlashadi va ayrim hollarda xatolik darajasi 50 foizgacha koʻtarilishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oddiy foydalanuvchilar uchun, masalan, smartfondagi xaritalarda koordinatalarni aniqlash aniqligi 14 foizga pasayadi. Biroq, eng katta muammo kutilmagan sakrashlarda namoyon boʻladi: navigatsiya belgisining bir nuqtadan ikkinchisiga tartibsiz koʻchishi 33 foizdan 50 foizgacha ortadi. Bu holat navigatorda joylashuvning bir koʻchaning narigi betiga yoki notoʻgʻri bino yoʻlagiga koʻrsatilishiga sabab boʻladi.

Geomagnit tebranishlar ayniqsa balandlikni aniqlashda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Geodeziklar, quruvchilar va marksheyderlar uchun bu parametr oʻta muhim hisoblanadi. Tadqiqotga koʻra, magnit boʻronlari paytida balandlikni oʻlchashdagi xatolik 20 foizga oshadi, bu esa poydevor quyish yoki konstruksiyalarni montaj qilishda kritik xatolarga olib kelishi mumkin.

Joylashuv koordinatalarini aniqlashda oʻrtacha xatolik 23,5 foizga ortadi, natijalarning tarqalishi esa 50 foizga yetadi. Bu obyektning haqiqiy holati hisoblangan nuqtadan oʻnlab santimetrga siljishini anglatadi. Bunday ogʻishlar yuqori aniqlikdagi sunʼiy yoʻldosh navigatsiyasi talab qilinadigan qurilish va monitoring ishlarida xavfli hisoblanadi.

Tadqiqot davomida kutilmagan effekt ham aniqlandi: tinch kunlarda kuchli nosozliklar koʻproq stansiyalarda kuzatiladi, biroq boʻronli kunlarda xatolikning oʻrtacha qiymati ancha yuqori boʻladi. Taxminlarga koʻra, geomagnit maydonning global buzilishi shovqinlarning umumiy statistikasini oʻzgartirib, mahalliy xatolik manbalarini goʻyoki boʻgʻib qoʻyadi.

TexnologiyaNavigatsiyaMagnit BoʻroniGPSTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi