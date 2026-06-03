Magnit boʻronlari navigatsiya aniqligini 50 foizgacha pasaytirishi aniqlandi
Perm milliy tadqiqot politexnika universiteti tadqiqotchisi Anton Tyutyukov geomagnit boʻronlarining sunʼiy yoʻldosh navigatsiya tizimlari ishiga taʼsirini oʻrgandi. Tadqiqot natijalariga koʻra, bunday davrlarda oʻlchov aniqligi sezilarli darajada yomonlashadi va ayrim hollarda xatolik darajasi 50 foizgacha koʻtarilishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Oddiy foydalanuvchilar uchun, masalan, smartfondagi xaritalarda koordinatalarni aniqlash aniqligi 14 foizga pasayadi. Biroq, eng katta muammo kutilmagan sakrashlarda namoyon boʻladi: navigatsiya belgisining bir nuqtadan ikkinchisiga tartibsiz koʻchishi 33 foizdan 50 foizgacha ortadi. Bu holat navigatorda joylashuvning bir koʻchaning narigi betiga yoki notoʻgʻri bino yoʻlagiga koʻrsatilishiga sabab boʻladi.
Geomagnit tebranishlar ayniqsa balandlikni aniqlashda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Geodeziklar, quruvchilar va marksheyderlar uchun bu parametr oʻta muhim hisoblanadi. Tadqiqotga koʻra, magnit boʻronlari paytida balandlikni oʻlchashdagi xatolik 20 foizga oshadi, bu esa poydevor quyish yoki konstruksiyalarni montaj qilishda kritik xatolarga olib kelishi mumkin.
Joylashuv koordinatalarini aniqlashda oʻrtacha xatolik 23,5 foizga ortadi, natijalarning tarqalishi esa 50 foizga yetadi. Bu obyektning haqiqiy holati hisoblangan nuqtadan oʻnlab santimetrga siljishini anglatadi. Bunday ogʻishlar yuqori aniqlikdagi sunʼiy yoʻldosh navigatsiyasi talab qilinadigan qurilish va monitoring ishlarida xavfli hisoblanadi.
Tadqiqot davomida kutilmagan effekt ham aniqlandi: tinch kunlarda kuchli nosozliklar koʻproq stansiyalarda kuzatiladi, biroq boʻronli kunlarda xatolikning oʻrtacha qiymati ancha yuqori boʻladi. Taxminlarga koʻra, geomagnit maydonning global buzilishi shovqinlarning umumiy statistikasini oʻzgartirib, mahalliy xatolik manbalarini goʻyoki boʻgʻib qoʻyadi.
…