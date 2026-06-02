O‘zbekistonlik hojilarning yurtga qaytish sanasi ma’lum bo‘ldi

·162·O‘zbekiston
O‘zbekistonlik hojilarning yurtga qaytish sanasi ma’lum bo‘ldi

Bugun, 2 iyun kuni "Haj – 2026" mavsumini ado etgan o‘zbekistonlik ziyoratchilarni olib keluvchi dastlabki aviareyslar Jidda–Toshkent yo‘nalishi bo‘yicha yurtimizga yetib keladi. Bu haqda O‘zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati xabar qildi.

Ma’lum qilinishicha, birinchi navbatda Toshkent shahridan haj safariga jo‘nab ketgan ziyoratchilar vatanga qaytib keladi. Shu munosabat bilan hojilarni kutib olish tadbirlari tashkil etilmoqda.

Shuningdek, ziyoratchilarni respublikadagi 10 ta xalqaro aeroportda tantanali kutib olish rejalashtirilgan. Mas’ullar hojilarning xavfsiz va qulay tarzda manzillariga yetib borishini ta’minlash choralarini ko‘rmoqda.

Ma’lumotga ko‘ra, Jidda shahridan o‘zbekistonlik hojilarni olib kelish jarayoni 2026 yil 19 iyunga qadar davom etadi. Haj ibodatini ado etgan minglab fuqarolar bosqichma-bosqich yurtimizga qaytariladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindiBugun, 14:04Rossiya O‘zbekiston mahsulotlariga cheklov qo‘ymoqchi bo‘ldiBugun, 13:24Mamlakatda mehnatga layoqatli aholi soni qanchaga yetdi?Bugun, 12:43O‘zbekiston benzin importini keskin oshirdiBugun, 10:334 iyun kuni Toshkentda yomg‘ir kutilmoqdaBugun, 09:40Aprel oyi uchun 143,6 mlrd so‘m keshbek tasdiqlandiBugun, 08:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi