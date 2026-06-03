Borussiya Dortmund Serhou Guirassyʻni olib qolish uchun yangi yulduz sotib oladi

·269·Sport
Borussiya Dortmund Serhou Guirassyʻni olib qolish uchun yangi yulduz sotib oladi

Borussiya Dortmund rahbariyati jamoa toʻpurari Serhou Guirassyʻni klubda qolishga koʻndirish uchun ulkan transfer rejasini ishlab chiqdi. Sport Bild nashrining xabar berishicha, hujumchiga kelajakda uning samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan yuqori saviyadagi yangi hujumkor oʻyinchi sotib olish vaʼda qilingan. Sport direktori Ole Book va ijrochi direktor Lars Ricken futbolchi bilan uchrashib, klubning kelgusi transfer rejalari bilan tanishtirishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

30 yoshli Gvineya terma jamoasi aʼzosining 2028-yilgacha moʻljallangan shartnomasida top-klublar uchun taxminan 35 million yevro miqdorida tovon puli koʻrsatilgan. Guirassy bir muncha vaqtdan beri klubni tark etish haqida oʻylamoqda. Xususan, Istanbulning Fenerbaxche klubi prezidentligiga nomzod Aziz Yildirim agar saylovda gʻalaba qozonsa, sobiq VfB Stuttgart hujumchisini jamoaga olib kelish boʻyicha kelishuvga erishganini maʼlum qilgan edi.

Ole Book Guirassyʻning jamoada qolishiga toʻliq kafolat bermadi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchining gollari jamoa uchun juda muhim va klub uni qoʻyib yubormoqchi emas, biroq rad etib boʻlmaydigan taklif tushsa, bu masala koʻrib chiqilishi mumkin. Borussiya Dortmund yangi transferlarni amalga oshirish uchun Joane Gadou, Kaua Prates va Justin Lerma kabi yosh futbolchilarning sotuvidan tushgan mablagʻlarga tayanmoqda.

Shuningdek, Karim Adeyemi transferi ham yangi xaridlar uchun mablagʻ manbai boʻlishi mumkin. Agar 24 yoshli futbolchi 2027-yilgacha boʻlgan shartnomasini uzaytirmasa, klub uni tekinga qoʻyib yubormaslik uchun yozda sotishga majbur boʻladi. Hozircha Guirassyʻga kim hamrohlik qilishi aniq emas, biroq Jadon Sanchoʻning qaytishi haqidagi mish-mishlar deyarli inkor etilgan.

Borussiya DortmundSerhou GuirassyTransferlarFutbolKarim Adeyemi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi