O‘zbekiston hududlarida bir kilogramm palov tayyorlash xarajatlari qancha?

·69·O‘zbekiston
O‘zbekiston hududlarida bir kilogramm palov tayyorlash xarajatlari qancha?

O‘zbek xalqining milliy faxri, dasturxonlarimiz ko‘rki va shoh taomi bo‘lmish palovni sevib iste’mol qilmaydigan yurtdoshimiz topilmasa kerak. Biroq bugungi kunda uy sharoitida, oila davrasida mazali va xushbo‘y osh damlash bizga qanchaga tushadi? Mamlakatimizning qaysi go‘shasida palov pishirish hamyonbop, qay bir hududda esa biroz qimmatroq?

Ushbu mazali savollarga Milliy statistika agentligining 2026 yil may oyi yakunlari bo‘yicha e’lon qilgan rasmiy tahlillari javob berdi. Mutaxassislar yurtimiz bozorlaridagi oziq-ovqat narxlarini o‘rganib chiqib, 1 kg osh tayyorlash uchun sarflanadigan mablag‘ni hududlar kesimida hisoblab chiqishdi.

Eng hamyonbop va eng qimmat palov qayerda?

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, may oyida palov masalliqlari uchun eng kam mablag‘ talab etilgan hudud Qoraqalpog‘iston Respublikasi bo‘ldi. Eng yuqori xarajatlar esa an’anaviy tarzda poytaxt va Farg‘ona vodiysi hissasiga to‘g‘ri kelmoqda:

  • Eng arzon mahsulotlar — Qoraqalpog‘istonda: Bu yerda bir kilogramm osh uchun kerakli masalliqlarni 103 557 so‘mga xarid qilish mumkin.

  • Eng yuqori xarajat — Toshkent shahrida: Poytaxt bozorlaridagi narx-navo sababli bu yerda ko‘rsatkich 125 126 so‘mni tashkil etdi. Farg‘ona viloyati ham 122 884 so‘m bilan yuqori uchlikdan joy oldi.

1 kg palov tayyorlashning to‘liq qiymati (Hududlar kesimida)

Yurtimizning barcha viloyatlarida bir kilogramm milliy taomimizni pishirish uchun ketadigan xarajatlar miqdori quyidagi jadvalda batafsil aks etgan:

Hududlar nomi

Masalliqlarning umumiy qiymati (may, 2026 yil)

Toshkent shahri

125 126 so‘m

Farg‘ona viloyati

122 884 so‘m

Samarqand viloyati

119 998 so‘m

Toshkent viloyati

119 694 so‘m

Surxondaryo viloyati

117 800 so‘m

Qashqadaryo viloyati

117 746 so‘m

Navoiy viloyati

116 889 so‘m

Jizzax viloyati

115 970 so‘m

Namangan viloyati

115 801 so‘m

Buxoro viloyati

115 466 so‘m

Xorazm viloyati

114 394 so‘m

Andijon viloyati

113 198 so‘m

Sirdaryo viloyati

111 471 so‘m

Qoraqalpog‘iston Respublikasi

103 557 so‘m

Haqiqiy o‘zbekona palov uchun nimalar kerak? (Retsept va me’yor)

Statistiklar ushbu hisob-kitoblarni shunchaki havodan olishgani yo‘q. Ularning zamirida 1 kilogramm tayyor osh olish uchun sarflanadigan quyidagi standart xom ashyolar jamlanmasi yotadi:

  • Mol go‘shti – 700 gr

  • Guruch – 1 kg

  • Sabzi (sariq yoki qizil) – 1 kg

  • Piyoz – 300 gr

  • Kungaboqar yog‘i – 0,3 litr

  • No‘xat – 100 gr

  • Zira – 10 gr

  • Osh tuzi – 20 gr

Zamin sharhi: Muhim bir jihatni unutmaslik lozim: yuqorida keltirilgan raqamlar umumiy ovqatlanish maskanlari, oshxona yoki choyxonalarda sotilayotgan tayyor porsiyali palov narxlarini anglatmaydi. Bu shunchaki bozordan xom ashyo sotib olib, uyda osh damlash uchun ketadigan sof mablag‘dir. Albatta, har bir voha va vodiyning o‘z osh damlash sirlari, qo‘shimcha masalliqlari (qazi, bedana tuxumi, mayiz) bor. Nima bo‘lgan taqdirda ham, dasturxonlarimizdan milliy taomimiz uzilmasin, oshingiz shifo bo‘lsin!

Yurtimiz bozorlaridagi narx-navo o‘zgarishlari, qiziqarli iqtisodiy sharhlar va kundalik turmushimizga oid eng foydali ma’lumotlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonQoraqalpogʻistonToshkentFargʻona vodiysiSamarqand viloyati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladiO‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladiKecha, 13:27O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnatga layoqatli hisoblanadi?O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnatga layoqatli hisoblanadi?Kecha, 12:02O‘zbekiston hududlari bo‘yicha aholining joylashish zichligi e’lon qilindiO‘zbekiston hududlari bo‘yicha aholining joylashish zichligi e’lon qilindiKecha, 10:14Eski ko‘p kvartirali uylarda xona rejasini o‘zgartirishga ruxsat berilmaydiEski ko‘p kvartirali uylarda xona rejasini o‘zgartirishga ruxsat berilmaydiKecha, 07:45O‘zbekiston qurilish sohasiga sun’iy intellekt joriy etiladiO‘zbekiston qurilish sohasiga sun’iy intellekt joriy etiladiKecha, 07:30Ko‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKo‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildi05.06, 17:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi