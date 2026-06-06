O‘zbekiston hududlarida bir kilogramm palov tayyorlash xarajatlari qancha?
O‘zbek xalqining milliy faxri, dasturxonlarimiz ko‘rki va shoh taomi bo‘lmish palovni sevib iste’mol qilmaydigan yurtdoshimiz topilmasa kerak. Biroq bugungi kunda uy sharoitida, oila davrasida mazali va xushbo‘y osh damlash bizga qanchaga tushadi? Mamlakatimizning qaysi go‘shasida palov pishirish hamyonbop, qay bir hududda esa biroz qimmatroq?
Ushbu mazali savollarga Milliy statistika agentligining 2026 yil may oyi yakunlari bo‘yicha e’lon qilgan rasmiy tahlillari javob berdi. Mutaxassislar yurtimiz bozorlaridagi oziq-ovqat narxlarini o‘rganib chiqib, 1 kg osh tayyorlash uchun sarflanadigan mablag‘ni hududlar kesimida hisoblab chiqishdi.
Eng hamyonbop va eng qimmat palov qayerda?
Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, may oyida palov masalliqlari uchun eng kam mablag‘ talab etilgan hudud Qoraqalpog‘iston Respublikasi bo‘ldi. Eng yuqori xarajatlar esa an’anaviy tarzda poytaxt va Farg‘ona vodiysi hissasiga to‘g‘ri kelmoqda:
Eng arzon mahsulotlar — Qoraqalpog‘istonda: Bu yerda bir kilogramm osh uchun kerakli masalliqlarni 103 557 so‘mga xarid qilish mumkin.
Eng yuqori xarajat — Toshkent shahrida: Poytaxt bozorlaridagi narx-navo sababli bu yerda ko‘rsatkich 125 126 so‘mni tashkil etdi. Farg‘ona viloyati ham 122 884 so‘m bilan yuqori uchlikdan joy oldi.
1 kg palov tayyorlashning to‘liq qiymati (Hududlar kesimida)
Yurtimizning barcha viloyatlarida bir kilogramm milliy taomimizni pishirish uchun ketadigan xarajatlar miqdori quyidagi jadvalda batafsil aks etgan:
Hududlar nomi
Masalliqlarning umumiy qiymati (may, 2026 yil)
Toshkent shahri
125 126 so‘m
Farg‘ona viloyati
122 884 so‘m
119 998 so‘m
Toshkent viloyati
119 694 so‘m
Surxondaryo viloyati
117 800 so‘m
Qashqadaryo viloyati
117 746 so‘m
Navoiy viloyati
116 889 so‘m
Jizzax viloyati
115 970 so‘m
Namangan viloyati
115 801 so‘m
Buxoro viloyati
115 466 so‘m
Xorazm viloyati
114 394 so‘m
Andijon viloyati
113 198 so‘m
Sirdaryo viloyati
111 471 so‘m
Qoraqalpog‘iston Respublikasi
103 557 so‘m
Haqiqiy o‘zbekona palov uchun nimalar kerak? (Retsept va me’yor)
Statistiklar ushbu hisob-kitoblarni shunchaki havodan olishgani yo‘q. Ularning zamirida 1 kilogramm tayyor osh olish uchun sarflanadigan quyidagi standart xom ashyolar jamlanmasi yotadi:
Mol go‘shti – 700 gr
Guruch – 1 kg
Sabzi (sariq yoki qizil) – 1 kg
Piyoz – 300 gr
Kungaboqar yog‘i – 0,3 litr
No‘xat – 100 gr
Zira – 10 gr
Osh tuzi – 20 gr
Zamin sharhi: Muhim bir jihatni unutmaslik lozim: yuqorida keltirilgan raqamlar umumiy ovqatlanish maskanlari, oshxona yoki choyxonalarda sotilayotgan tayyor porsiyali palov narxlarini anglatmaydi. Bu shunchaki bozordan xom ashyo sotib olib, uyda osh damlash uchun ketadigan sof mablag‘dir. Albatta, har bir voha va vodiyning o‘z osh damlash sirlari, qo‘shimcha masalliqlari (qazi, bedana tuxumi, mayiz) bor. Nima bo‘lgan taqdirda ham, dasturxonlarimizdan milliy taomimiz uzilmasin, oshingiz shifo bo‘lsin!
Yurtimiz bozorlaridagi narx-navo o‘zgarishlari, qiziqarli iqtisodiy sharhlar va kundalik turmushimizga oid eng foydali ma’lumotlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…