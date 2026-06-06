O‘zbekiston qurilish sohasiga sun’iy intellekt joriy etiladi
O‘zbekiston qurilish industriyasida zamonaviy texnologiyalar va raqamli inqilob davri boshlanmoqda. Mamlakatimizda qurilish tarmog‘ini to‘liq transformatsiya qilish, aholi va biznes vakillari uchun davlat xizmatlarini maksimal darajada soddalashtirish hamda sohada korrupsiyaga chek qo‘yish maqsadida sun’iy intellekt (AI) imkoniyatlaridan keng foydalanish yo‘lga qo‘yiladi. Ushbu strategik vazifalar Prezidentimiz tomonidan imzolangan, qurilish sohasida natijadorlikka qaratilgan boshqaruv tizimini joriy etish va davlat xizmatlarini tubdan takomillashtirishga oid yangi tarixiy Farmonda o‘z aksini topdi.
Mazkur muhim hujjat asosida byurokratik to‘siqlar va ortiqcha qog‘ozbozlikka butunlay barham berilib, davlat boshqaruvi samaradorligi yangi bosqichga olib chiqiladi.
«Bitta ariza — bir to‘lov» va raqamli muhandislik
Yangi islohotlar doirasida qurilish qilmoqchi bo‘lgan tadbirkor va fuqarolar uchun xizmat ko‘rsatish tizimi mutlaqo yangicha ko‘rinish oladi. Farmonga muvofiq, sohada quyidagi tub o‘zgarishlar amalga oshiriladi:
Innovatsion tamoyil: 2026 yilning 1 iyulidan boshlab qurilish yo‘nalishidagi muhim davlat xizmatlari yagona — “bitta ariza – bir to‘lov – barcha ulanish nuqtalari” tizimi orqali taqdim etiladi.
To‘liq avtomatlashtirish: Bino va inshootlarni muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga (elektr, gaz, suv va h.k.) ulash uchun texnik shartlarni rasmiylashtirish jarayoni yuz foiz raqamlashtiriladi.
Eng asosiysi, loyiha hujjatlarini tekshirish, qurilishga ruxsatnoma berish va tayyor obyektlarni foydalanishga qabul qilish (priyomka) jarayonlariga sun’iy intellekt algoritmlari biriktiriladi. Neyrotarmoq tizimi taqdim etilgan hujjatlar jamlanmasini inson omilisiz, avtomatik ravishda chuqur tahlil qiladi. Aniqlangan kamchiliklar va xatoliklar kompyuter dasturlari tomonidan xolis baholanib, mansabdor shaxslarning aralashuvisiz bartaraf etilishiga yo‘l ochiladi.
Onlayn nazorat va shaffoflik: Korrupsiyaga qarshi qat’iy zarba
Qurilish maydonlaridagi sifat va xavfsizlikni masofadan turib kuzatish tizimi ham misli ko‘rilmagan darajada kengaytirilmoqda. Endilikda yirik va strategik ahamiyatga ega bo‘lgan barcha obyektlarda maxsus videokuzatuv kameralarini o‘rnatish majburiy etib belgilandi.
Nazorat vositasi
Ishlash mexanizmi
Kutiladigan natija
Aqlli videokuzatuv
Qurilish maydonlaridan olinadigan jonli (onlayn) videooqimlar Yagona monitoring platformasiga ulanadi.
Ishning sifati va sur’ati sutkasiga 24 soat davomida nazorat qilinadi.
“Shaffof qurilish” tizimi
Milliy axborot platformasining texnik imkoniyatlari va algoritmlari yanada kuchaytiriladi.
Sohada yashirin iqtisodiyot va suiiste’molchiliklar xavfi keskin kamayadi.
Zamin sharhi: Qurilish sohasi uzoq yillar davomida inson omili yuqoriligi sababli eng ko‘p e’tirozlarga sabab bo‘ladigan tarmoqlardan biri bo‘lib kelgani sir emas. Prezident farmoni bilan sun’iy intellektning ushbu tizimga jalb qilinishi — haqiqiy ma’noda inqilobiy qadamdir. Kompyuter texnologiyalari pora olmaydi, tanish-bilishchilik qilmaydi va qonunbuzarliklarga ko‘z yummaydi. Bu chora-tadbirlar O‘zbekistonda zamonaviy, xavfsiz va sifatli shaharsozlik madaniyatini shakllantirishga, tadbirkorlik muhitini yaxshilashga xizmat qilishi shubhasizdir. Biz raqamli kelajak sari dadil qadam tashlamoqdamiz.
Yurtimizdagi eng so‘nggi texnologik yangiliklar, qurilish va raqamlashtirish sohasidagi davlat islohotlari hamda eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…