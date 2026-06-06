O‘zbekiston qurilish sohasiga sun’iy intellekt joriy etiladi

·13·O‘zbekiston
O‘zbekiston qurilish sohasiga sun’iy intellekt joriy etiladi

O‘zbekiston qurilish industriyasida zamonaviy texnologiyalar va raqamli inqilob davri boshlanmoqda. Mamlakatimizda qurilish tarmog‘ini to‘liq transformatsiya qilish, aholi va biznes vakillari uchun davlat xizmatlarini maksimal darajada soddalashtirish hamda sohada korrupsiyaga chek qo‘yish maqsadida sun’iy intellekt (AI) imkoniyatlaridan keng foydalanish yo‘lga qo‘yiladi. Ushbu strategik vazifalar Prezidentimiz tomonidan imzolangan, qurilish sohasida natijadorlikka qaratilgan boshqaruv tizimini joriy etish va davlat xizmatlarini tubdan takomillashtirishga oid yangi tarixiy Farmonda o‘z aksini topdi.

Mazkur muhim hujjat asosida byurokratik to‘siqlar va ortiqcha qog‘ozbozlikka butunlay barham berilib, davlat boshqaruvi samaradorligi yangi bosqichga olib chiqiladi.

«Bitta ariza — bir to‘lov» va raqamli muhandislik

Yangi islohotlar doirasida qurilish qilmoqchi bo‘lgan tadbirkor va fuqarolar uchun xizmat ko‘rsatish tizimi mutlaqo yangicha ko‘rinish oladi. Farmonga muvofiq, sohada quyidagi tub o‘zgarishlar amalga oshiriladi:

  • Innovatsion tamoyil: 2026 yilning 1 iyulidan boshlab qurilish yo‘nalishidagi muhim davlat xizmatlari yagona — “bitta ariza – bir to‘lov – barcha ulanish nuqtalari” tizimi orqali taqdim etiladi.

  • To‘liq avtomatlashtirish: Bino va inshootlarni muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga (elektr, gaz, suv va h.k.) ulash uchun texnik shartlarni rasmiylashtirish jarayoni yuz foiz raqamlashtiriladi.

Eng asosiysi, loyiha hujjatlarini tekshirish, qurilishga ruxsatnoma berish va tayyor obyektlarni foydalanishga qabul qilish (priyomka) jarayonlariga sun’iy intellekt algoritmlari biriktiriladi. Neyrotarmoq tizimi taqdim etilgan hujjatlar jamlanmasini inson omilisiz, avtomatik ravishda chuqur tahlil qiladi. Aniqlangan kamchiliklar va xatoliklar kompyuter dasturlari tomonidan xolis baholanib, mansabdor shaxslarning aralashuvisiz bartaraf etilishiga yo‘l ochiladi.

Onlayn nazorat va shaffoflik: Korrupsiyaga qarshi qat’iy zarba

Qurilish maydonlaridagi sifat va xavfsizlikni masofadan turib kuzatish tizimi ham misli ko‘rilmagan darajada kengaytirilmoqda. Endilikda yirik va strategik ahamiyatga ega bo‘lgan barcha obyektlarda maxsus videokuzatuv kameralarini o‘rnatish majburiy etib belgilandi.

Nazorat vositasi

Ishlash mexanizmi

Kutiladigan natija

Aqlli videokuzatuv

Qurilish maydonlaridan olinadigan jonli (onlayn) videooqimlar Yagona monitoring platformasiga ulanadi.

Ishning sifati va sur’ati sutkasiga 24 soat davomida nazorat qilinadi.

“Shaffof qurilish” tizimi

Milliy axborot platformasining texnik imkoniyatlari va algoritmlari yanada kuchaytiriladi.

Sohada yashirin iqtisodiyot va suiiste’molchiliklar xavfi keskin kamayadi.

Zamin sharhi: Qurilish sohasi uzoq yillar davomida inson omili yuqoriligi sababli eng ko‘p e’tirozlarga sabab bo‘ladigan tarmoqlardan biri bo‘lib kelgani sir emas. Prezident farmoni bilan sun’iy intellektning ushbu tizimga jalb qilinishi — haqiqiy ma’noda inqilobiy qadamdir. Kompyuter texnologiyalari pora olmaydi, tanish-bilishchilik qilmaydi va qonunbuzarliklarga ko‘z yummaydi. Bu chora-tadbirlar O‘zbekistonda zamonaviy, xavfsiz va sifatli shaharsozlik madaniyatini shakllantirishga, tadbirkorlik muhitini yaxshilashga xizmat qilishi shubhasizdir. Biz raqamli kelajak sari dadil qadam tashlamoqdamiz.

Yurtimizdagi eng so‘nggi texnologik yangiliklar, qurilish va raqamlashtirish sohasidagi davlat islohotlari hamda eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

O'zbekistonPrezidentFarmon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eski ko‘p kvartirali uylarda xona rejasini o‘zgartirishga ruxsat berilmaydiEski ko‘p kvartirali uylarda xona rejasini o‘zgartirishga ruxsat berilmaydiBugun, 07:45Ko‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKo‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKecha, 17:32Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)Kecha, 16:47Otabek Shukurov O‘zbekistonning Kanadaga mag‘lubiyati haqida ochiq gapirdiOtabek Shukurov O‘zbekistonning Kanadaga mag‘lubiyati haqida ochiq gapirdiKecha, 14:32Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Kecha, 13:34O‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindiO‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindiKecha, 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi