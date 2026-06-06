Google sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun virtual elektr stansiya quradi
Google kompaniyasi AQSHning eng yirik energotizimida virtual elektr stansiyasini (VPP) yaratish boʻyicha Voltus kompaniyasi bilan kelishuv imzoladi. Ushbu loyiha yangi elektr stansiyalari yoki uzatish liniyalarini qurmasdan, kompaniyaning maʼlumotlar markazlari uchun qoʻshimcha energiya quvvatlarini taʼminlashga xizmat qiladi. Virtual stansiya elektromobillar, uy akkumulyatorlari va “aqlli” termostatlar kabi tarqoq resurslarni yagona tarmoqqa birlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tizimning ishlash prinsipi shundan iboratki, energotizimda yuklama ortgan davrlarda ulangan qurilmalarning isteʼmoli vaqtincha kamaytiriladi yoki ularda toʻplangan energiya ishlatiladi. Qurilma egalari ushbu jarayonda ishtirok etgani uchun pul mukofoti oladilar, dasturni moliyalashtirishni esa Google oʻz zimmasiga oladi. Boʻshagan qoʻshimcha quvvatlar mintaqadagi maʼlumotlar markazlari faoliyatini qoʻllab-quvvatlashga yoʻnaltiriladi.
Bu qadam sunʼiy intellekt hisoblash quvvatlarining keskin oʻsishi bilan bogʻliq energetik muammolarni hal qilishning samarali usulidir. Duke University tadqiqotiga koʻra, agar maʼlumotlar markazlari yiliga atigi 40 soat davomida isteʼmolni kamaytirishga rozi boʻlsa, AQSH energotizimi qoʻshimcha infratuzilmasiz 100 gigavattgacha yangi obʼyektlarni ulashi mumkin.
Google va Voltus oʻrtasidagi kelishuv PJM energotizimida — AQSHning sharqiy sohiliga xizmat koʻrsatuvchi eng yirik tarmoqda amalga oshiriladi. Voltus loyiha doirasida har yili 100 megavattgacha tarqoq energiya resurslarini birlashtirishni rejalashtirmoqda. Tizimning toʻliq ishga tushirilishi 2027-yilga moʻljallangan.
…