Neymar kelasi haftadan Braziliya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytadi
Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti jarohat olgan Neymar 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishiga ishonch bildirmoqda. Italiyalik mutaxassis 34 yoshli hujumchining tiklanish jarayoni ijobiy ketayotganini va dushanba kungi tibbiy koʻrikdan soʻng u umumiy guruh mashgʻulotlariga qoʻshilishi mumkinligini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shanba kuni Misrga qarshi oʻtkaziladigan oʻrtoqlik uchrashuvi oldidan Ancelotti tarkibdagi oʻzgarishlar haqida maʼlumot berdi. Neymarning qaytishi jamoa uchun katta motivatsiya boʻlgan boʻlsa-da, markaziy himoyachi Gabriel Magalhães Chempionlar ligasi finalidan soʻng charchoq tufayli boʻlajak oʻyinni oʻtkazib yuboradi. Shuningdek, chap qanot himoyasida Douglas Santos asosiy tarkibda maydonga tushishi, darvozabon Weverton esa ikkinchi boʻlimda oʻyinga qoʻshilishi maʼlum qilindi.
Murabbiy Neymarning holati boʻyicha shunday dedi: "Uning vaziyati juda aniq. Neymar ayni damda yakka tartibda ajoyib ish olib bormoqda. Dam olish kunlaridan keyin u MRT tekshiruvidan oʻtadi va agar hammasi joyida boʻlsa, kelasi haftadan jamoa bilan mashgʻulotlarni boshlaydi". Bu Braziliya uchun turnir oldidan eng muhim yangiliklardan biri boʻldi.
Ancelotti Misrga qarshi bahsda taktik tajribalar oʻtkazishini ham taʼkidladi. U anʼanaviy toʻrtta hujumchidan iborat sxemadan biroz chekinib, Lucas Paqueta va Igor Thiago kabi futbolchilarni sinab koʻrmoqchi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, bu oʻyin yangi variantlarni koʻrib chiqish uchun oxirgi imkoniyatdir, chunki rasmiy turnir boshlangach, tajribalar uchun vaqt boʻlmaydi.
Braziliya terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichidagi ilk oʻyinini 13-iyun kuni Marokashga qarshi oʻtkazadi. Keyingi raqib Gaiti boʻlishini hisobga olsak, besh karra jahon chempionlari guruhdan chiqish uchun asosiy favorit hisoblanadi. Bu esa Neymarga pley-off bosqichiga qadar oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklab olishi uchun qulay imkoniyat yaratadi.
…