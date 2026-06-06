Neymar kelasi haftadan Braziliya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytadi

·129·Sport
Neymar kelasi haftadan Braziliya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytadi

Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti jarohat olgan Neymar 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishiga ishonch bildirmoqda. Italiyalik mutaxassis 34 yoshli hujumchining tiklanish jarayoni ijobiy ketayotganini va dushanba kungi tibbiy koʻrikdan soʻng u umumiy guruh mashgʻulotlariga qoʻshilishi mumkinligini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shanba kuni Misrga qarshi oʻtkaziladigan oʻrtoqlik uchrashuvi oldidan Ancelotti tarkibdagi oʻzgarishlar haqida maʼlumot berdi. Neymarning qaytishi jamoa uchun katta motivatsiya boʻlgan boʻlsa-da, markaziy himoyachi Gabriel Magalhães Chempionlar ligasi finalidan soʻng charchoq tufayli boʻlajak oʻyinni oʻtkazib yuboradi. Shuningdek, chap qanot himoyasida Douglas Santos asosiy tarkibda maydonga tushishi, darvozabon Weverton esa ikkinchi boʻlimda oʻyinga qoʻshilishi maʼlum qilindi.

Murabbiy Neymarning holati boʻyicha shunday dedi: "Uning vaziyati juda aniq. Neymar ayni damda yakka tartibda ajoyib ish olib bormoqda. Dam olish kunlaridan keyin u MRT tekshiruvidan oʻtadi va agar hammasi joyida boʻlsa, kelasi haftadan jamoa bilan mashgʻulotlarni boshlaydi". Bu Braziliya uchun turnir oldidan eng muhim yangiliklardan biri boʻldi.

Ancelotti Misrga qarshi bahsda taktik tajribalar oʻtkazishini ham taʼkidladi. U anʼanaviy toʻrtta hujumchidan iborat sxemadan biroz chekinib, Lucas Paqueta va Igor Thiago kabi futbolchilarni sinab koʻrmoqchi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, bu oʻyin yangi variantlarni koʻrib chiqish uchun oxirgi imkoniyatdir, chunki rasmiy turnir boshlangach, tajribalar uchun vaqt boʻlmaydi.

Braziliya terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichidagi ilk oʻyinini 13-iyun kuni Marokashga qarshi oʻtkazadi. Keyingi raqib Gaiti boʻlishini hisobga olsak, besh karra jahon chempionlari guruhdan chiqish uchun asosiy favorit hisoblanadi. Bu esa Neymarga pley-off bosqichiga qadar oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklab olishi uchun qulay imkoniyat yaratadi.

NeymarBraziliyaCarlo AncelottiJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiMirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiBugun, 19:21Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKecha, 18:53Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Kecha, 16:52Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiKecha, 16:44Belgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBelgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiKecha, 16:27UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiKecha, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi