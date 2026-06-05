Ko‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildi

·42·O‘zbekiston
Ko‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildi

Mamlakatimizda raqamli texnologiyalarni davlat xizmatlariga tatbiq etish va aholi uchun ortiqcha byurokratik to‘siqlarni bartaraf etish borasidagi islohotlar izchil davom ettirilmoqda. Joriy yilning 1 iyunidan e’tiboran O‘zbekiston ko‘chmas mulk bozori va kadastr tizimida haqiqiy inqilobiy o‘zgarishlar davri boshlandi. Endilikda ko‘p qavatli turar joy binolari va undagi xonadonlarni hujjatlashtirish jarayonlari butkul yangicha tizimga o‘tkazildi.

Davlat kadastrlari palatasi ko‘p qavatli bino va inshootlarni rasmiylashtirish, ularga kadastr hujjatlarini tayyorlash hamda mulk huquqini rasmiylashtirish jarayonlarini zamonaviy UZKAD tizimi orqali to‘liq raqamli formatga o‘tkazganini ma’lum qildi. Yangi tartib binolarni qurilishdan so‘ng foydalanishga qabul qilishdan boshlab, to tayyor kadastr pasportini berish va davlat ro‘yxatidan o‘tkazishgacha bo‘lgan barcha bosqichlarni qamrab oladi.

Elektron xaritalar va umumiy pasport: asosiy yangiliklar

Ushbu tizimning hayotga tatbiq etilishi bilan ko‘p qavatli uylardan xonadon sotib olgan fuqarolar va quruvchi tadbirkorlar uchun bir qancha qulayliklar yaratildi. Tizimning eng muhim afzalliklari quyidagi yo‘nalishlarda aks etadi:

  • Yagona elektron reyestr: Bino ichidagi barcha xonadonlar (kvartiralar), tadbirkorlikka mo‘ljallangan noturar joylar hamda aholi uchun umumiy bo‘lgan mol-mulklar (podval, yo‘laklar, tom qismi) yagona va markazlashgan ma’lumotlar bazasida qat’iy hisobga olinadi.

  • Yagona umumiy pasport: Ilgari har bir mulk alohida ajratilgan holda ko‘rilgan bo‘lsa, endilikda butun bir ko‘p qavatli bino uchun yagona kompleks kadastr hujjati shakllantiriladi.

  • Raqamli geo-xaritalar: Binolar va xonadonlarning ichki va tashqi raqamli chizmalari (planlari) interaktiv onlayn xaritaga joylashtiriladi va real vaqt rejimida aks ettiriladi.

  • Korrupsiyaga chek qo‘yish: Barcha jarayonlarning onlayn shaklga o‘tishi qog‘ozbozlik, uzun navbatlar va davlat idoralaridagi inson omilini minimal darajaga tushirib, shaffoflikni ta’minlaydi.

Mulkdorlar uchun qanday qulayliklar yaratiladi?

Kadastr sohasidagi ushbu raqamli islohotlar birinchi navbatda oddiy fuqarolarning mulk huquqi daxlsizligini kafolatlashga xizmat qiladi.

Yangi tizimning ustuvor jihatlari

Muxlislar va mulkdorlar uchun foydasi

Jarayonlarning tezlashishi

Yangi qurilgan uylarni rasmiylashtirish va hujjat olish muddati bir necha barobarga qisqaradi.

Huquqiy himoyaning kuchayishi

Raqamli bazadagi ma’lumotlarni soxtalashtirish imkonsiz bo‘lib, mulkdorlarning huquqlari maksimal himoyalanadi.

Masofaviy xizmat

Mulkka oid ma’lumotlarni istalgan vaqtda onlayn tekshirish imkoniyati yaratiladi.

Zamin sharhi: Ko‘p qavatli uylardan xonadon sotib olishda ko‘pincha kadastr hujjatlarining kechikishi yoki bitta uyning bir necha kishiga sotib yuborilishi kabi firibgarlik holatlari quloqqa chalinib turardi. UZKAD tizimining to‘liq ishga tushirilishi bu kabi muammolarga butunlay chek qo‘yadi. Binoning poydevoridan tortib, tomigacha elektron xaritada muhrlanishi — ko‘chmas mulk bozorida haqiqiy tozalanish va adolat davri boshlanganidan dalolatdir.

Mamlakatimiz hayotidagi eng so‘nggi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, davlat xizmatlaridagi qulayliklar va kadastr tizimiga oid barcha eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonUZKADDavlat qurğon resurslarigeodeziyakartografiya va davlat kadastri qoʻmitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)Kecha, 16:47Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Kecha, 13:34O‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindiO‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindiKecha, 13:22Toshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladiToshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladiKecha, 12:16Chustda 5,3 milliard so‘mlik gaz talon-toroji aniqlandiChustda 5,3 milliard so‘mlik gaz talon-toroji aniqlandiKecha, 10:53Qurilishga ruxsat olish soddalashtirilib, byurokratiyaga chek qo‘yiladiQurilishga ruxsat olish soddalashtirilib, byurokratiyaga chek qo‘yiladiKecha, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi