Ko‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildi
Mamlakatimizda raqamli texnologiyalarni davlat xizmatlariga tatbiq etish va aholi uchun ortiqcha byurokratik to‘siqlarni bartaraf etish borasidagi islohotlar izchil davom ettirilmoqda. Joriy yilning 1 iyunidan e’tiboran O‘zbekiston ko‘chmas mulk bozori va kadastr tizimida haqiqiy inqilobiy o‘zgarishlar davri boshlandi. Endilikda ko‘p qavatli turar joy binolari va undagi xonadonlarni hujjatlashtirish jarayonlari butkul yangicha tizimga o‘tkazildi.
Davlat kadastrlari palatasi ko‘p qavatli bino va inshootlarni rasmiylashtirish, ularga kadastr hujjatlarini tayyorlash hamda mulk huquqini rasmiylashtirish jarayonlarini zamonaviy UZKAD tizimi orqali to‘liq raqamli formatga o‘tkazganini ma’lum qildi. Yangi tartib binolarni qurilishdan so‘ng foydalanishga qabul qilishdan boshlab, to tayyor kadastr pasportini berish va davlat ro‘yxatidan o‘tkazishgacha bo‘lgan barcha bosqichlarni qamrab oladi.
Elektron xaritalar va umumiy pasport: asosiy yangiliklar
Ushbu tizimning hayotga tatbiq etilishi bilan ko‘p qavatli uylardan xonadon sotib olgan fuqarolar va quruvchi tadbirkorlar uchun bir qancha qulayliklar yaratildi. Tizimning eng muhim afzalliklari quyidagi yo‘nalishlarda aks etadi:
Yagona elektron reyestr: Bino ichidagi barcha xonadonlar (kvartiralar), tadbirkorlikka mo‘ljallangan noturar joylar hamda aholi uchun umumiy bo‘lgan mol-mulklar (podval, yo‘laklar, tom qismi) yagona va markazlashgan ma’lumotlar bazasida qat’iy hisobga olinadi.
Yagona umumiy pasport: Ilgari har bir mulk alohida ajratilgan holda ko‘rilgan bo‘lsa, endilikda butun bir ko‘p qavatli bino uchun yagona kompleks kadastr hujjati shakllantiriladi.
Raqamli geo-xaritalar: Binolar va xonadonlarning ichki va tashqi raqamli chizmalari (planlari) interaktiv onlayn xaritaga joylashtiriladi va real vaqt rejimida aks ettiriladi.
Korrupsiyaga chek qo‘yish: Barcha jarayonlarning onlayn shaklga o‘tishi qog‘ozbozlik, uzun navbatlar va davlat idoralaridagi inson omilini minimal darajaga tushirib, shaffoflikni ta’minlaydi.
Mulkdorlar uchun qanday qulayliklar yaratiladi?
Kadastr sohasidagi ushbu raqamli islohotlar birinchi navbatda oddiy fuqarolarning mulk huquqi daxlsizligini kafolatlashga xizmat qiladi.
Yangi tizimning ustuvor jihatlari
Muxlislar va mulkdorlar uchun foydasi
Jarayonlarning tezlashishi
Yangi qurilgan uylarni rasmiylashtirish va hujjat olish muddati bir necha barobarga qisqaradi.
Huquqiy himoyaning kuchayishi
Raqamli bazadagi ma’lumotlarni soxtalashtirish imkonsiz bo‘lib, mulkdorlarning huquqlari maksimal himoyalanadi.
Masofaviy xizmat
Mulkka oid ma’lumotlarni istalgan vaqtda onlayn tekshirish imkoniyati yaratiladi.
Zamin sharhi: Ko‘p qavatli uylardan xonadon sotib olishda ko‘pincha kadastr hujjatlarining kechikishi yoki bitta uyning bir necha kishiga sotib yuborilishi kabi firibgarlik holatlari quloqqa chalinib turardi. UZKAD tizimining to‘liq ishga tushirilishi bu kabi muammolarga butunlay chek qo‘yadi. Binoning poydevoridan tortib, tomigacha elektron xaritada muhrlanishi — ko‘chmas mulk bozorida haqiqiy tozalanish va adolat davri boshlanganidan dalolatdir.
Mamlakatimiz hayotidagi eng so‘nggi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, davlat xizmatlaridagi qulayliklar va kadastr tizimiga oid barcha eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…