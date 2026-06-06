CATL 12 000 W·soat/kg energiya zichligiga ega litiy-havo akkumulyatorlarini yaratmoqda
CATL kompaniyasining bosh ilmiy xodimi va Xitoy muhandislik akademiyasi akademigi Wu Kai kompaniyaning litiy-havo batareyalari sohasidagi strategik yoʻnalishini taqdim etdi. Bu CATL ushbu texnologiyani kelajakdagi rivojlanish yoʻli va keyingi avlod akkumulyatorlari bozoridagi asosiy raqobat elementi sifatida ochiq eʼlon qilgan birinchi holatdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Anʼanaviy litiy-ionli batareyalardan farqli oʻlaroq, litiy-havo akkumulyatorlarida nikel, kobalt va marganets kabi ogʻir metallar oʻrniga anod sifatida metall litiy, katod sifatida esa havodagi kisloroddan foydalaniladi. Bunday konstruksiya vaznni sezilarli darajada kamaytiradi, shu sababli ular "nafas oluvchi batareyalar" deb nom olgan.
Litiy-havo akkumulyatorlarining nazariy energiya zichligi 12 000 W·soat/kg ga yetadi, bu koʻrsatkich benzinning energiya sigʻimiga (taxminan 13 000 W·soat/kg) yaqinlashadi. Hozirgi laboratoriya prototiplari 1200 W·soat/kg koʻrsatkichiga erishgan boʻlib, bu oddiy litiy-ionli batareyalardan toʻrt baravar va kutilayotgan qattiq jismli (solid-state) batareyalardan ikki baravar yuqoridir.
Ushbu texnologiyaning muvaffaqiyatli tijoratlashtirilishi elektromobillarning bir quvvatlanishda 1600 km dan ortiq masofa bosib oʻtishini odatiy holga aylantirishi mumkin. 2024-yilda Illinoys universiteti va Argon milliy laboratoriyasi tadqiqotchilari havo muhitida 700 dan ortiq siklga chiday oladigan prototipni namoyish etishdi.
Mutaxassislarning fikricha, litiy-havo texnologiyasi 2030-yildan keyin ommaviy foydalanishga tayyor boʻladi. Bu nafaqat yengil avtomobillar, balki uzoq masofaga uchuvchi elektr samolyotlar va yuk tashuvchi transportlar sohasida ham haqiqiy inqilob yasashi kutilmoqda.
…