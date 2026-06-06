O‘zbekiston hududlari bo‘yicha aholining joylashish zichligi e’lon qilindi

·57·O‘zbekiston
O‘zbekiston hududlari bo‘yicha aholining joylashish zichligi e’lon qilindi

Mamlakatimiz demografiyasi va undagi aholi sonining o‘sish sur’atlari har doim ko‘pchilik uchun qiziqarli va muhim mavzulardan biri bo‘lib kelgan. Yurtimizning qaysi go‘shasida odamlar eng tirband va zich yashaydi, qaysi hududlarda esa kenglik va erkinlik yuqori darajada? Ushbu savollarga Milliy statistika agentligi tomonidan taqdim etilgan so‘nggi rasmiy raqamlar aniq va lo‘nda javob berdi.

Statistik tahlillarga ko‘ra, 2026 yilning 1 aprel holatiga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha har bir kvadrat kilometr ($1 \text{ km}^2$) quruqlik maydoniga o‘rtacha 85,5 nafar fuqaro to‘g‘ri kelmoqda. Bu ko‘rsatkich yildan-yilga yurtimizda demografik yuksalish izchil davom etayotganidan dalolat beradi.

Poytaxt rekordi va vodiyning tirband go‘shalari

Umumiy statistika hududlar kesimida o‘rganilganda, kutilganidek, eng yuqori zichlik poytaxtimiz — Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri keldi. Shuningdek, Farg‘ona vodiysi viloyatlari ham aholining tig‘izligi bo‘yicha yetakchi o‘rinlarni band etgan:

  • Mutlaq yetakchi — Toshkent shahri: Poytaxtda urbanizatsiya darajasi juda yuqori bo‘lgani sababli, $1 \text{ km}^2$ maydonda naqd 7 352,4 kishi istiqomat qilmoqda. Bu yurtimizdagi eng yirik va zich megapolis maqomini yana bir bor tasdiqlaydi.

  • Andijon va Farg‘ona oldingi safda: Viloyatlar ichida eng kam maydonga ega bo‘lsa-da, aholisi ko‘p bo‘lgan Andijon viloyatida ko‘rsatkich 821,4 kishini, Farg‘ona viloyatida esa 627,8 kishini tashkil etmoqda. Namangan esa 430,9 kishi bilan kuchli to‘rtlikni yakunlab berdi.

O‘zbekiston hududlarining to‘liq demografik xaritasi

Yurtimizning barcha hududlarida aholining joylashish tig‘izligi qanday ko‘rinishga ega ekanligini quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali batafsil bilib olishingiz mumkin:

Hududlar nomi

1 km2 ga to‘g‘ri keluvchi o‘rtacha aholi soni

Demografik maqomi

Toshkent shahri

7 352,4 kishi

O‘ta yuqori zichlik (Rekord)

Andijon viloyati

821,4 kishi

Viloyatlar ichida eng yuqori ko‘rsatkich

Farg‘ona viloyati

627,8 kishi

Yuqori darajadagi tig‘izlik

Namangan viloyati

430,9 kishi

Vodiyning yirik demografik markazi

Xorazm viloyati

341,2 kishi

Vohadagi eng yuqori zichlik

Samarqand viloyati

262,1 kishi

Barqaror va o‘sib boruvchi hudud

Sirdaryo viloyati

222,1 kishi

O‘rtacha raqamli ko‘rsatkich

Toshkent viloyati

209,6 kishi

Poytaxt atrofidagi faol hudud

Surxondaryo viloyati

150,5 kishi

Janubiy vohaning tabiiy o‘sishi

Qashqadaryo viloyati

130,6 kishi

Keng maydon va mo‘tadil tizim

Jizzax viloyati

74,3 kishi

So‘nggi yillarda rivojlanayotgan hudud

Buxoro viloyati

50,5 kishi

Tarixiy vohaning keng sahrolari

Qoraqalpog‘iston Respublikasi

12,4 kishi

Keng hudud, mo‘tadil zichlik

Navoiy viloyati

10,2 kishi

Eng keng hudud va eng kam zichlik

Zamin sharhi: Statistik raqamlardan ko‘rinib turibdiki, yurtimizda aholi taqsimoti geografik joylashuv va iqlim sharoitlariga bevosita bog‘liq. Sahro va cho‘l hududlari katta maydonni egallagan Navoiy viloyati hamda Qoraqalpog‘istonda aholi juda keng va erkin joylashgan bo‘lsa, suv resurslari va ishlab chiqarish rivojlangan Farg‘ona vodiysi hamda Toshkentda odamlar juda tig‘iz yashamoqda. Bu esa o‘z navbatida yangi uy-joylar qurilishi va infratuzilmani rivojlantirishda mana shu zichlikni inobatga olish zarurligini ko‘rsatadi. Mamlakatimizning har bir go‘shasiga fayzu baraka va tinchlik-xotirjamlik tilab qolamiz!

Yurtimiz hayotiga oid eng qiziqarli statistik ma’lumotlar, rasmiy agentliklar hisobotlari va kundalik qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonToshkentMilliy statistika agentligiFargʻona vodiysiAndijon viloyati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladiO‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladiKecha, 13:27O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnatga layoqatli hisoblanadi?O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnatga layoqatli hisoblanadi?Kecha, 12:02O‘zbekiston hududlarida bir kilogramm palov tayyorlash xarajatlari qancha?O‘zbekiston hududlarida bir kilogramm palov tayyorlash xarajatlari qancha?Kecha, 10:20Eski ko‘p kvartirali uylarda xona rejasini o‘zgartirishga ruxsat berilmaydiEski ko‘p kvartirali uylarda xona rejasini o‘zgartirishga ruxsat berilmaydiKecha, 07:45O‘zbekiston qurilish sohasiga sun’iy intellekt joriy etiladiO‘zbekiston qurilish sohasiga sun’iy intellekt joriy etiladiKecha, 07:30Ko‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKo‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildi05.06, 17:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi