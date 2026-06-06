O‘zbekiston hududlari bo‘yicha aholining joylashish zichligi e’lon qilindi
Mamlakatimiz demografiyasi va undagi aholi sonining o‘sish sur’atlari har doim ko‘pchilik uchun qiziqarli va muhim mavzulardan biri bo‘lib kelgan. Yurtimizning qaysi go‘shasida odamlar eng tirband va zich yashaydi, qaysi hududlarda esa kenglik va erkinlik yuqori darajada? Ushbu savollarga Milliy statistika agentligi tomonidan taqdim etilgan so‘nggi rasmiy raqamlar aniq va lo‘nda javob berdi.
Statistik tahlillarga ko‘ra, 2026 yilning 1 aprel holatiga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha har bir kvadrat kilometr ($1 \text{ km}^2$) quruqlik maydoniga o‘rtacha 85,5 nafar fuqaro to‘g‘ri kelmoqda. Bu ko‘rsatkich yildan-yilga yurtimizda demografik yuksalish izchil davom etayotganidan dalolat beradi.
Poytaxt rekordi va vodiyning tirband go‘shalari
Umumiy statistika hududlar kesimida o‘rganilganda, kutilganidek, eng yuqori zichlik poytaxtimiz — Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri keldi. Shuningdek, Farg‘ona vodiysi viloyatlari ham aholining tig‘izligi bo‘yicha yetakchi o‘rinlarni band etgan:
Mutlaq yetakchi — Toshkent shahri: Poytaxtda urbanizatsiya darajasi juda yuqori bo‘lgani sababli, $1 \text{ km}^2$ maydonda naqd 7 352,4 kishi istiqomat qilmoqda. Bu yurtimizdagi eng yirik va zich megapolis maqomini yana bir bor tasdiqlaydi.
Andijon va Farg‘ona oldingi safda: Viloyatlar ichida eng kam maydonga ega bo‘lsa-da, aholisi ko‘p bo‘lgan Andijon viloyatida ko‘rsatkich 821,4 kishini, Farg‘ona viloyatida esa 627,8 kishini tashkil etmoqda. Namangan esa 430,9 kishi bilan kuchli to‘rtlikni yakunlab berdi.
O‘zbekiston hududlarining to‘liq demografik xaritasi
Yurtimizning barcha hududlarida aholining joylashish tig‘izligi qanday ko‘rinishga ega ekanligini quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali batafsil bilib olishingiz mumkin:
Hududlar nomi
1 km2 ga to‘g‘ri keluvchi o‘rtacha aholi soni
Demografik maqomi
Toshkent shahri
7 352,4 kishi
O‘ta yuqori zichlik (Rekord)
821,4 kishi
Viloyatlar ichida eng yuqori ko‘rsatkich
Farg‘ona viloyati
627,8 kishi
Yuqori darajadagi tig‘izlik
Namangan viloyati
430,9 kishi
Vodiyning yirik demografik markazi
Xorazm viloyati
341,2 kishi
Vohadagi eng yuqori zichlik
Samarqand viloyati
262,1 kishi
Barqaror va o‘sib boruvchi hudud
Sirdaryo viloyati
222,1 kishi
O‘rtacha raqamli ko‘rsatkich
Toshkent viloyati
209,6 kishi
Poytaxt atrofidagi faol hudud
Surxondaryo viloyati
150,5 kishi
Janubiy vohaning tabiiy o‘sishi
Qashqadaryo viloyati
130,6 kishi
Keng maydon va mo‘tadil tizim
Jizzax viloyati
74,3 kishi
So‘nggi yillarda rivojlanayotgan hudud
Buxoro viloyati
50,5 kishi
Tarixiy vohaning keng sahrolari
Qoraqalpog‘iston Respublikasi
12,4 kishi
Keng hudud, mo‘tadil zichlik
Navoiy viloyati
10,2 kishi
Eng keng hudud va eng kam zichlik
Zamin sharhi: Statistik raqamlardan ko‘rinib turibdiki, yurtimizda aholi taqsimoti geografik joylashuv va iqlim sharoitlariga bevosita bog‘liq. Sahro va cho‘l hududlari katta maydonni egallagan Navoiy viloyati hamda Qoraqalpog‘istonda aholi juda keng va erkin joylashgan bo‘lsa, suv resurslari va ishlab chiqarish rivojlangan Farg‘ona vodiysi hamda Toshkentda odamlar juda tig‘iz yashamoqda. Bu esa o‘z navbatida yangi uy-joylar qurilishi va infratuzilmani rivojlantirishda mana shu zichlikni inobatga olish zarurligini ko‘rsatadi. Mamlakatimizning har bir go‘shasiga fayzu baraka va tinchlik-xotirjamlik tilab qolamiz!
Yurtimiz hayotiga oid eng qiziqarli statistik ma’lumotlar, rasmiy agentliklar hisobotlari va kundalik qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…