Yevropa Ittifoqi AQSH bulutli xizmatlariga cheklov va Chips Act 2.0 loyihasini e’lon qildi

·45·Texno
Yevropa Ittifoqi AQSH bulutli xizmatlariga cheklov va Chips Act 2.0 loyihasini e’lon qildi

Yevropa komissiyasi Yevropa Ittifoqining AQSH va Xitoyga texnologik qaramligini kamaytirishga qaratilgan yangi tashabbuslar paketini taqdim etdi. Takliflar mikrosxema ishlab chiqaruvchilarni qoʻllab-quvvatlash, xususiy bulutli servislar tarmogʻini rivojlantirish hamda oʻta muhim ma’lumotlarni saqlash va qayta ishlashga doir yangi talablarni oʻz ichiga oladi. Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen Yevropa shifoxonalar, energetika tarmoqlari va davlat xizmatlari faoliyatini ta’minlovchi texnologiyalar boʻyicha boshqa davlatlarga qaram boʻlib qola olmasligini ta’kidladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi paketning asosiy elementlaridan biri Cloud and AI Development Act (CADA) qonun loyihasidir. Ushbu hujjat xorijiy bulutli infratuzilma yetkazib beruvchilariga bogʻliqlik xavfini kamaytirishga xizmat qiladi. Buning uchun davlat tashkilotlarining maxfiy ma’lumotlari bilan ishlovchi bulutli platformalarning texnologik suvereniteti darajasiga nisbatan umumyevropa talablar tizimini yaratish taklif etilmoqda. Komissiya vitse-prezidenti Henna Virkkunenning soʻzlariga koʻra, Bryussel xorijiy kompaniyalarda muhim infratuzilmani oʻchirib qoʻyish imkoniyati boʻlishini istamaydi.

AQSHning Cloud Act qonuni tufayli Amerika kompaniyalari uchun Yevropada maksimal suverenitet darajasiga erishish qiyin boʻlishi kutilmoqda. Mazkur qonun AQSH huquq-tartibot idoralariga ma’lumotlar qayerda joylashganidan qat’i nazar, ularni talab qilib olish huquqini beradi. Shu sababli, Yevropa Ittifoqi eng nozik ma’lumotlarni aynan Yevropa hududida saqlashni ta’minlashga intilmoqda. Endilikda nafaqat ma’lumotlarning joylashuvi, balki kompaniyalarning egalik tuzilmasi va xorijiy qonunlar ta’siridan himoyalanganligi ham tekshiriladi.

Ikkinchi yirik tashabbus — Chips Act 2.0 loyihasi boʻlib, u mintaqaning yarimoʻtkazgichlar sohasini rivojlantirishga qaratilgan. Dasturning yangi versiyasi yarimoʻtkazgichlarni loyihalash va ishlab chiqarishda tashqi qaramlikni kamaytirish, shuningdek, sun’iy intellekt tizimlari uchun zarur boʻlgan yangi avlod texnologiyalariga e’tibor qaratadi. Yevropa komissiyasi Ittifoq hududida eng zamonaviy mikrosxemalar va AI platformalari uchun chiplar ishlab chiqaradigan yuqori texnologiyali fabrikalar qurishni ustuvor vazifa deb e’lon qildi.

Yevropa IttifoqiChips ActBulutli TexnologiyalarSun’iy IntellektYarimoʻtkazgichlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiKecha, 18:48Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiYon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiKecha, 18:29WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariWWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariKecha, 18:24Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiJanubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiKecha, 18:20Sriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaSriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaKecha, 17:59Yandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdiYandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdiKecha, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus