Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)
Qadimiy va hamishajavon Samarqand shahri navbatdagi yirik xalqaro anjuman — Global ekologik jamg‘arma (GEJ) Assambleyasiga mezbonlik qilmoqda. Mazkur nufuzli tadbir doirasida joriy yilning 5 iyun kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) Bosh kotibi o‘rinbosari — BMT Atrof-muhit bo‘yicha dasturi (UNEP) ijrochi direktori Inger Andersen hamda Global ekologik jamg‘armaning bosh ijrochi direktori Klod Gaskon bilan yuqori darajadagi muhim uchrashuv o‘tkazdi.
Uchrashuv do‘stona, konstruktiv va o‘zaro ishonch ruhida kechib, unda nafaqat O‘zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasining kelajagi uchun daxldor bo‘lgan ekologik muammolar atroflicha muhokama qilindi.
Ekologik barqarorlik yo‘lidagi ustuvor yo‘nalishlar
Muloqot davomida tomonlar bugungi kunda global iqlim o‘zgarishlari davrida mintaqamiz oldida turgan eng dolzarb va og‘riqli masalalarga alohida e’tibor qaratishdi. Xususan, suhbat chog‘ida quyidagi muhim yo‘nalishlar bo‘yicha fikr almashildi:
Cho‘llanishga qarshi kurash: Yerlarning unumdorligini yo‘qotishi (degradatsiyasi) va cho‘lga aylanishining oldini olish choralari.
Havo sofligi: Atmosfera havosi sifatini doimiy monitoring qilish tizimlarini takomillashtirish.
Bioxilma-xillik: Regionning noyob tabiati, o‘simlik va hayvonot dunyosini asrab-avaylash.
Resurslardan oqilona foydalanish: Tabiiy boyliklar va suv resurslarini tejamkorlik bilan boshqarish.
Xalqaro hamkorlikka yuksak e’tirof
Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva uchrashuv yakunlari bo‘yicha o‘zining rasmiy sahifasida samimiy fikrlarini baham ko‘rdi. Unda yurtimizda ekologiya sohasida olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlar xalqaro hamjamiyat tomonidan yuqori baholanayotgani alohida tilga olingan.
Xalqaro tashkilotlar
Hamkorlikdagi asosiy jihatlar
UNEP (BMT Atrof-muhit dasturi)
Yurtimizdagi «yashil» islohotlarni tizimli qo‘llab-quvvatlash va xalqaro standartlarni joriy etish.
GEF (Global ekologik jamg‘arma)
Samarqandda tarixiy Assambleyani yuqori darajada tashkil etish va amaliy ekologik yechimlarni ilgari surish.
Saida Mirziyoyeva o‘z murojaatida martabali mehmonlarga O‘zbekistondagi ekologik tashabbuslarga ko‘rsatayotgan amaliy yordamlari uchun chuqur minnatdorlik bildirdi va Samarqand mezbonlik qilgan ushbu tarixiy anjuman muvaffaqiyatli o‘tgani bilan qutladi.
Zamin sharhi: Samarqandda BMT va Global ekologik jamg‘armaning oliy rahbariyati ishtirokida o‘tayotgan ushbu Assambleya O‘zbekistonning "yashil kun tartibi" jahon hamjamiyati diqqat markazida turganidan dalolat beradi. Cho‘llanish, havo sifati va Orol fojiasi oqibatlari bilan kurashayotgan mintaqamiz uchun bunday yirik jamg‘armalarning moliyaviy va texnik ko‘magi suv va havodek zarur. Bu uchrashuv yurtimizda atrof-muhit muhofazasi yo‘lida yangi loyihalarning boshlanishiga xizmat qiladi.
Yurtimizdagi muhim siyosiy voqealar, xalqaro ekologik anjumanlar tafsilotlari va "yashil" loyihalar haqidagi eng qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…