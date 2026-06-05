Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)

·60·O‘zbekiston
Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)

Qadimiy va hamishajavon Samarqand shahri navbatdagi yirik xalqaro anjuman — Global ekologik jamg‘arma (GEJ) Assambleyasiga mezbonlik qilmoqda. Mazkur nufuzli tadbir doirasida joriy yilning 5 iyun kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) Bosh kotibi o‘rinbosari — BMT Atrof-muhit bo‘yicha dasturi (UNEP) ijrochi direktori Inger Andersen hamda Global ekologik jamg‘armaning bosh ijrochi direktori Klod Gaskon bilan yuqori darajadagi muhim uchrashuv o‘tkazdi.

Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)

Uchrashuv do‘stona, konstruktiv va o‘zaro ishonch ruhida kechib, unda nafaqat O‘zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasining kelajagi uchun daxldor bo‘lgan ekologik muammolar atroflicha muhokama qilindi.

Ekologik barqarorlik yo‘lidagi ustuvor yo‘nalishlar

Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)

Muloqot davomida tomonlar bugungi kunda global iqlim o‘zgarishlari davrida mintaqamiz oldida turgan eng dolzarb va og‘riqli masalalarga alohida e’tibor qaratishdi. Xususan, suhbat chog‘ida quyidagi muhim yo‘nalishlar bo‘yicha fikr almashildi:

  • Cho‘llanishga qarshi kurash: Yerlarning unumdorligini yo‘qotishi (degradatsiyasi) va cho‘lga aylanishining oldini olish choralari.

  • Havo sofligi: Atmosfera havosi sifatini doimiy monitoring qilish tizimlarini takomillashtirish.

  • Bioxilma-xillik: Regionning noyob tabiati, o‘simlik va hayvonot dunyosini asrab-avaylash.

  • Resurslardan oqilona foydalanish: Tabiiy boyliklar va suv resurslarini tejamkorlik bilan boshqarish.

Xalqaro hamkorlikka yuksak e’tirof

Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)

Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva uchrashuv yakunlari bo‘yicha o‘zining rasmiy sahifasida samimiy fikrlarini baham ko‘rdi. Unda yurtimizda ekologiya sohasida olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlar xalqaro hamjamiyat tomonidan yuqori baholanayotgani alohida tilga olingan.

Xalqaro tashkilotlar

Hamkorlikdagi asosiy jihatlar

UNEP (BMT Atrof-muhit dasturi)

Yurtimizdagi «yashil» islohotlarni tizimli qo‘llab-quvvatlash va xalqaro standartlarni joriy etish.

GEF (Global ekologik jamg‘arma)

Samarqandda tarixiy Assambleyani yuqori darajada tashkil etish va amaliy ekologik yechimlarni ilgari surish.

Saida Mirziyoyeva o‘z murojaatida martabali mehmonlarga O‘zbekistondagi ekologik tashabbuslarga ko‘rsatayotgan amaliy yordamlari uchun chuqur minnatdorlik bildirdi va Samarqand mezbonlik qilgan ushbu tarixiy anjuman muvaffaqiyatli o‘tgani bilan qutladi.

Zamin sharhi: Samarqandda BMT va Global ekologik jamg‘armaning oliy rahbariyati ishtirokida o‘tayotgan ushbu Assambleya O‘zbekistonning "yashil kun tartibi" jahon hamjamiyati diqqat markazida turganidan dalolat beradi. Cho‘llanish, havo sifati va Orol fojiasi oqibatlari bilan kurashayotgan mintaqamiz uchun bunday yirik jamg‘armalarning moliyaviy va texnik ko‘magi suv va havodek zarur. Bu uchrashuv yurtimizda atrof-muhit muhofazasi yo‘lida yangi loyihalarning boshlanishiga xizmat qiladi.

Yurtimizdagi muhim siyosiy voqealar, xalqaro ekologik anjumanlar tafsilotlari va "yashil" loyihalar haqidagi eng qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Saida MirziyoyevaSamarqandBMTGEJInger Andersen
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKo‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKecha, 17:32Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Kecha, 13:34O‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindiO‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindiKecha, 13:22Toshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladiToshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladiKecha, 12:16Chustda 5,3 milliard so‘mlik gaz talon-toroji aniqlandiChustda 5,3 milliard so‘mlik gaz talon-toroji aniqlandiKecha, 10:53Qurilishga ruxsat olish soddalashtirilib, byurokratiyaga chek qo‘yiladiQurilishga ruxsat olish soddalashtirilib, byurokratiyaga chek qo‘yiladiKecha, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi