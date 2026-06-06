Misrga borgan o‘zbekistonlik sayyohlar soni oshib bormoqda...

·42·Jamiyat
Misrga borgan o‘zbekistonlik sayyohlar soni oshib bormoqda...

2026 yilning dastlabki to‘rt oyida Misr O‘zbekiston fuqarolari uchun eng qiziq turistik yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolmoqda. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, yanvar-aprel oylarida 15 823 nafar o‘zbekistonlik turli maqsadlarda Misrga safar qilgan.

Bu raqamlar Misrga bo‘lgan qiziqish barqaror saqlanayotganini ko‘rsatadi. Issiq iqlim, Qizil dengiz sohillari, qadimiy tarixiy yodgorliklar, qulay dam olish maskanlari va nisbatan ommabop turpaketlar ushbu mamlakatni o‘zbekistonliklar uchun jozibali yo‘nalishga aylantirmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Misrga borgan fuqarolarning asosiy qismi sayohat maqsadida yo‘l olgan. Xususan, 15 003 nafar O‘zbekiston fuqarosi ushbu mamlakatga aynan dam olish va sayyohlik uchun safar qilgan. Bu umumiy ko‘rsatkichning eng katta qismini tashkil etadi.

Misr ko‘p yillardan buyon plyaj turizmi va tarixiy sayohatni birlashtirgan mamlakat sifatida mashhur. Sharm-ash-Shayx, Hurgada kabi kurort shaharlari o‘zbekistonlik sayyohlar orasida ham yaxshi tanilgan. Shu bilan birga, Qohira, Giza ehromlari va Nil daryosi atrofidagi tarixiy manzillar ham sayohatchilarni o‘ziga jalb qiladi.

Statistikaga ko‘ra, 711 nafar fuqaro Misrga qarindoshlarini yo‘qlash maqsadida borgan. Bu ham ikki mamlakat o‘rtasidagi shaxsiy aloqalar, oilaviy munosabatlar va turli sabablar bilan shakllangan ijtimoiy bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, 100 nafar o‘zbekistonlik Misrga davolanish maqsadida safar qilgan. Misr tibbiy xizmatlari ayrim yo‘nalishlarda xorijliklar uchun qulay variant sifatida ko‘rilishi mumkin. Bunday safarlar soni katta bo‘lmasa-da, turizmning tibbiy yo‘nalishi ham mavjud ekanini ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, 5 nafar fuqaro xizmat safari, 4 nafar fuqaro esa o‘qish maqsadida Misrga borgan. Bu ko‘rsatkichlar nisbatan kichik bo‘lsa-da, mamlakatga safarlar faqat dam olish bilan cheklanmasligini anglatadi.

Safar maqsadlari bo‘yicha taqsimot quyidagicha:

  • sayohat — 15 003 nafar;

  • qarindoshlarni yo‘qlash — 711 nafar;

  • davolanish — 100 nafar;

  • xizmat — 5 nafar;

  • o‘qish — 4 nafar.

Tahlil qilish mumkinki, Misrga borgan o‘zbekistonliklarning mutlaq ko‘pchiligi sayyohlardan iborat. Bu esa turizm kompaniyalari, aviaqatnovlar va dam olish paketlariga bo‘lgan talab yuqori ekanini bildiradi. Ayniqsa, qish va bahor oylarida iliq mamlakatlarga safar qilish istagi ko‘pchilik uchun qulay tanlovga aylanadi.

O‘zbekistonliklar orasida xorijiy turizmga qiziqish yildan-yilga ortib bormoqda. Misr esa ushbu yo‘nalishda narx, iqlim, xizmat va dam olish imkoniyatlari uyg‘unligi bilan alohida o‘rin egallamoqda.

Umuman olganda, 2026 yilning yanvar-aprel oylarida 15 mingdan ziyod o‘zbekistonlikning Misrga safar qilgani ushbu mamlakatning turistik bozordagi o‘rni mustahkamlanayotganini ko‘rsatadi. Agar bu tendensiya davom etsa, yil yakuniga qadar Misrga boruvchi o‘zbekistonliklar soni yanada oshishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladiO‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladiKecha, 18:41IIB xodimi voyaga yetmagan qiz bilan bog‘liq ishda qo‘lga olindiIIB xodimi voyaga yetmagan qiz bilan bog‘liq ishda qo‘lga olindiKecha, 18:05Toshkentda avtobus harakati paytida piyoda halok bo‘ldiToshkentda avtobus harakati paytida piyoda halok bo‘ldiKecha, 17:42Toshkentda fojiaviy hodisa: avtobus piyodani bosib ketdiToshkentda fojiaviy hodisa: avtobus piyodani bosib ketdiKecha, 17:36Andijonda bekatda yong‘in: qisqa fursatda o‘chirilgan hodisa tafsilotlariAndijonda bekatda yong‘in: qisqa fursatda o‘chirilgan hodisa tafsilotlariKecha, 15:36Yangiyo‘lda erkak homilador turmush o‘rtog‘ini pichoqladiYangiyo‘lda erkak homilador turmush o‘rtog‘ini pichoqladiKecha, 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Misrga borgan o‘zbekistonlik sayyohlar soni oshib bormoqda... – Zamin.uz, 06.06.2026