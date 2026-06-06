Misrga borgan o‘zbekistonlik sayyohlar soni oshib bormoqda...
2026 yilning dastlabki to‘rt oyida Misr O‘zbekiston fuqarolari uchun eng qiziq turistik yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolmoqda. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, yanvar-aprel oylarida 15 823 nafar o‘zbekistonlik turli maqsadlarda Misrga safar qilgan.
Bu raqamlar Misrga bo‘lgan qiziqish barqaror saqlanayotganini ko‘rsatadi. Issiq iqlim, Qizil dengiz sohillari, qadimiy tarixiy yodgorliklar, qulay dam olish maskanlari va nisbatan ommabop turpaketlar ushbu mamlakatni o‘zbekistonliklar uchun jozibali yo‘nalishga aylantirmoqda.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Misrga borgan fuqarolarning asosiy qismi sayohat maqsadida yo‘l olgan. Xususan, 15 003 nafar O‘zbekiston fuqarosi ushbu mamlakatga aynan dam olish va sayyohlik uchun safar qilgan. Bu umumiy ko‘rsatkichning eng katta qismini tashkil etadi.
Misr ko‘p yillardan buyon plyaj turizmi va tarixiy sayohatni birlashtirgan mamlakat sifatida mashhur. Sharm-ash-Shayx, Hurgada kabi kurort shaharlari o‘zbekistonlik sayyohlar orasida ham yaxshi tanilgan. Shu bilan birga, Qohira, Giza ehromlari va Nil daryosi atrofidagi tarixiy manzillar ham sayohatchilarni o‘ziga jalb qiladi.
Statistikaga ko‘ra, 711 nafar fuqaro Misrga qarindoshlarini yo‘qlash maqsadida borgan. Bu ham ikki mamlakat o‘rtasidagi shaxsiy aloqalar, oilaviy munosabatlar va turli sabablar bilan shakllangan ijtimoiy bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatadi.
Shuningdek, 100 nafar o‘zbekistonlik Misrga davolanish maqsadida safar qilgan. Misr tibbiy xizmatlari ayrim yo‘nalishlarda xorijliklar uchun qulay variant sifatida ko‘rilishi mumkin. Bunday safarlar soni katta bo‘lmasa-da, turizmning tibbiy yo‘nalishi ham mavjud ekanini ko‘rsatadi.
Bundan tashqari, 5 nafar fuqaro xizmat safari, 4 nafar fuqaro esa o‘qish maqsadida Misrga borgan. Bu ko‘rsatkichlar nisbatan kichik bo‘lsa-da, mamlakatga safarlar faqat dam olish bilan cheklanmasligini anglatadi.
Safar maqsadlari bo‘yicha taqsimot quyidagicha:
sayohat — 15 003 nafar;
qarindoshlarni yo‘qlash — 711 nafar;
davolanish — 100 nafar;
xizmat — 5 nafar;
o‘qish — 4 nafar.
Tahlil qilish mumkinki, Misrga borgan o‘zbekistonliklarning mutlaq ko‘pchiligi sayyohlardan iborat. Bu esa turizm kompaniyalari, aviaqatnovlar va dam olish paketlariga bo‘lgan talab yuqori ekanini bildiradi. Ayniqsa, qish va bahor oylarida iliq mamlakatlarga safar qilish istagi ko‘pchilik uchun qulay tanlovga aylanadi.
O‘zbekistonliklar orasida xorijiy turizmga qiziqish yildan-yilga ortib bormoqda. Misr esa ushbu yo‘nalishda narx, iqlim, xizmat va dam olish imkoniyatlari uyg‘unligi bilan alohida o‘rin egallamoqda.
Umuman olganda, 2026 yilning yanvar-aprel oylarida 15 mingdan ziyod o‘zbekistonlikning Misrga safar qilgani ushbu mamlakatning turistik bozordagi o‘rni mustahkamlanayotganini ko‘rsatadi. Agar bu tendensiya davom etsa, yil yakuniga qadar Misrga boruvchi o‘zbekistonliklar soni yanada oshishi mumkin.
…