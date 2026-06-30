Bu hafta harorat pasayadi: Dehqon va chorvadorlarga tavsiyalar
Joriy haftada O‘zbekiston hududlarida yozning avvalgi haftalarida kuzatilgan kuchli jazirama issiqlik ta’siri ma’lum darajada yumshashi kutilmoqda. Taniqli iqlimshunos Erkin Abdulahatov hafta davomida kutilayotgan ob-havo o‘zgarishlari va ularning qishloq xo‘jaligi sohasiga ta’siri bo‘yicha o‘z tahlillari hamda muhim tavsiyalarini taqdim etdi.
Umuman olganda, ushbu hafta qishloq xo‘jaligi ishlarini bajarish uchun nisbatan qulay va samarali kechishi kutilmoqda.
Dehqonchilik: Ekinlardagi stress yumshaydi
Seshanbadan boshlab respublikaning katta qismida havo harorati pasayadi. Bu esa g‘o‘za, sabzavot-poliz va bog‘dorchilik ekinlarining kunduzgi fiziologik faoliyati uchun ancha qulay sharoit yaratadi. Eng muhimi — sug‘orishdan keyin tuproqdagi namlikning saqlanish muddati biroz uzayadi.
Diqqat, kuchli shamol xavfi: Hafta boshida kuzatiladigan kuchli shamollar ayrim hududlarda tuproqning tez qurishi, yosh ko‘chatlar shikastlanishi hamda chang ko‘tarilishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu bois dehqonlar imkoni boricha kimyoviy ishlov berish va barg orqali oziqlantirish tadbirlarini shamolli kunlarga mo‘ljallamasliklari shart.
Tog‘li hududlarda jala va sel xavfi
Tog‘ va tog‘oldi hududlarida hafta davomida beqaror ob-havo kuzatilib, qisqa muddatli kuchli jala yog‘ishi mumkin. Ayrim joylarda sel kelishi xavfi yuzaga kelishi ehtimoli mavjud. Shu sababli tog‘ yonbag‘irlaridagi ekin maydonlarida, bog‘lar va infratuzilma obyektlarida ehtiyotkorlik choralarini maksimal darajada kuchaytirish maqsadga muvofiqdir.
Chorvadorlar uchun muhim eslatmalar
Hafta o‘rtasidan boshlab baland tog‘li yaylovlarda ob-havo sharoiti tubdan o‘zgaradi. Havo harorati sezilarli pasayib, tungi va ertalabki soatlar salqin, ayrim yuqori nuqtalarda esa hatto sovuq bo‘lishi kutilmoqda.
Issiq kiyim va boshpana: Cho‘ponlar yomg‘ir va shamoldan himoya qiluvchi kiyim-boshlarini hamda vaqtinchalik boshpanalarini shay tutishlari lozim.
Qo‘zichoqlarni asrash: Yosh qo‘zichoqlarni kutilmagan sovuq urishidan asrash choralarini oldindan ko‘rish tavsiya etiladi.
Chaqmoq xavfi: Momaqaldiroqli yog‘ingarchiliklar vaqtida mollarni tog‘ cho‘qqilari va ochiq balandliklarda uzoq ushlab turmaslik, xavfsizroq pana joylarga haydash lozim.
Hafta davomidagi ob-havo va tavsiyalar xronikasi:
Ekinlar va hududlar
Kutilayotgan holat
Tavsiya etilayotgan chora-tadbir
Tekislikdagi ekinlar
Harorat pasayadi, namlik yaxshi saqlanadi
Sug‘orishdan keyingi namlik muddatidan unumli foydalanish
Kuchli shamol kuzatilgan kunlar
Tuproq qurishi, ko‘chatlar shikastlanishi
Kimyoviy ishlov va barg orqali oziqlantirishni to‘xtatish
Tog‘ va tog‘oldi hududlar
Qisqa muddatli jala yog‘ishi
Sel xavfiga qarshi obyektlarni himoyalash
Baland tog‘li yaylovlar
Tunda sovuq tushishi, momaqaldiroq
Issiq kiyim tayyorlash, chorvani balandlikda qoldirmaslik
Haftaning ikkinchi yarmida shakllanadigan nisbatan salqin havo oqimi qishloq xo‘jaligi xodimlari uchun yozning ayni avjida haqiqiy sovg‘a bo‘ladi va dala ishlarini sifatli tashkil etishga yordam beradi.
…