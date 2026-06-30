Bu hafta harorat pasayadi: Dehqon va chorvadorlarga tavsiyalar

·40·O‘zbekiston
Bu hafta harorat pasayadi: Dehqon va chorvadorlarga tavsiyalar

Joriy haftada O‘zbekiston hududlarida yozning avvalgi haftalarida kuzatilgan kuchli jazirama issiqlik ta’siri ma’lum darajada yumshashi kutilmoqda. Taniqli iqlimshunos Erkin Abdulahatov hafta davomida kutilayotgan ob-havo o‘zgarishlari va ularning qishloq xo‘jaligi sohasiga ta’siri bo‘yicha o‘z tahlillari hamda muhim tavsiyalarini taqdim etdi.

Umuman olganda, ushbu hafta qishloq xo‘jaligi ishlarini bajarish uchun nisbatan qulay va samarali kechishi kutilmoqda.

Dehqonchilik: Ekinlardagi stress yumshaydi

Seshanbadan boshlab respublikaning katta qismida havo harorati pasayadi. Bu esa g‘o‘za, sabzavot-poliz va bog‘dorchilik ekinlarining kunduzgi fiziologik faoliyati uchun ancha qulay sharoit yaratadi. Eng muhimi — sug‘orishdan keyin tuproqdagi namlikning saqlanish muddati biroz uzayadi.

Diqqat, kuchli shamol xavfi: Hafta boshida kuzatiladigan kuchli shamollar ayrim hududlarda tuproqning tez qurishi, yosh ko‘chatlar shikastlanishi hamda chang ko‘tarilishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu bois dehqonlar imkoni boricha kimyoviy ishlov berish va barg orqali oziqlantirish tadbirlarini shamolli kunlarga mo‘ljallamasliklari shart.

Tog‘li hududlarda jala va sel xavfi

Tog‘ va tog‘oldi hududlarida hafta davomida beqaror ob-havo kuzatilib, qisqa muddatli kuchli jala yog‘ishi mumkin. Ayrim joylarda sel kelishi xavfi yuzaga kelishi ehtimoli mavjud. Shu sababli tog‘ yonbag‘irlaridagi ekin maydonlarida, bog‘lar va infratuzilma obyektlarida ehtiyotkorlik choralarini maksimal darajada kuchaytirish maqsadga muvofiqdir.

Chorvadorlar uchun muhim eslatmalar

Hafta o‘rtasidan boshlab baland tog‘li yaylovlarda ob-havo sharoiti tubdan o‘zgaradi. Havo harorati sezilarli pasayib, tungi va ertalabki soatlar salqin, ayrim yuqori nuqtalarda esa hatto sovuq bo‘lishi kutilmoqda.

  • Issiq kiyim va boshpana: Cho‘ponlar yomg‘ir va shamoldan himoya qiluvchi kiyim-boshlarini hamda vaqtinchalik boshpanalarini shay tutishlari lozim.

  • Qo‘zichoqlarni asrash: Yosh qo‘zichoqlarni kutilmagan sovuq urishidan asrash choralarini oldindan ko‘rish tavsiya etiladi.

  • Chaqmoq xavfi: Momaqaldiroqli yog‘ingarchiliklar vaqtida mollarni tog‘ cho‘qqilari va ochiq balandliklarda uzoq ushlab turmaslik, xavfsizroq pana joylarga haydash lozim.

Hafta davomidagi ob-havo va tavsiyalar xronikasi:

Ekinlar va hududlar

Kutilayotgan holat

Tavsiya etilayotgan chora-tadbir

Tekislikdagi ekinlar

Harorat pasayadi, namlik yaxshi saqlanadi

Sug‘orishdan keyingi namlik muddatidan unumli foydalanish

Kuchli shamol kuzatilgan kunlar

Tuproq qurishi, ko‘chatlar shikastlanishi

Kimyoviy ishlov va barg orqali oziqlantirishni to‘xtatish

Tog‘ va tog‘oldi hududlar

Qisqa muddatli jala yog‘ishi

Sel xavfiga qarshi obyektlarni himoyalash

Baland tog‘li yaylovlar

Tunda sovuq tushishi, momaqaldiroq

Issiq kiyim tayyorlash, chorvani balandlikda qoldirmaslik

Haftaning ikkinchi yarmida shakllanadigan nisbatan salqin havo oqimi qishloq xo‘jaligi xodimlari uchun yozning ayni avjida haqiqiy sovg‘a bo‘ladi va dala ishlarini sifatli tashkil etishga yordam beradi.

O'zbekistonErkin Abdullaxatov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev ota-onalarni farzand tarbiyasida ogohlikka chaqirdiShavkat Mirziyoyev ota-onalarni farzand tarbiyasida ogohlikka chaqirdiBugun, 16:30AT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladiAT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladiBugun, 15:1020 ta oliygohda sun’iy intellekt laboratoriyasi ochiladi20 ta oliygohda sun’iy intellekt laboratoriyasi ochiladiBugun, 15:04O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qaysi hududda yashaydi?O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qaysi hududda yashaydi?Bugun, 10:33O‘zbekistonda aholi soni hisob-kitobdan 810 ming nafarga ko‘p chiqdiO‘zbekistonda aholi soni hisob-kitobdan 810 ming nafarga ko‘p chiqdiBugun, 10:29Andijonda do‘ppi ichiga yashirilgan 35,6 ming dollar topildiAndijonda do‘ppi ichiga yashirilgan 35,6 ming dollar topildiBugun, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi