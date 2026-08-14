Sud tizimida katta islohotlar davri: Qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?

·0·O‘zbekiston
Sud tizimida katta islohotlar davri: Qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?

O‘zbekiston sud-huquq tizimida inson qadri va huquqlarini sud orqali kafolatli himoya qilishga qaratilgan yangi bosqich boshlanmoqda. Prezident farmoni bilan «Odil sudlov – 2030» strategiyasi hamda uni 2026–2028 yillarda amalga oshirish bo‘yicha amaliy harakatlar dasturi rasman tasdiqlandi.

Mazkur farmonning bosh maqsadi — sud hokimiyatining chinakam mustaqilligi va ochiqligini ta’minlash, fuqarolarning sudga murojaat qilish jarayonini tubdan soddalashtirish hamda odil sudlov sifatini xalqaro standartlar darajasiga ko‘tarishdan iboratdir.

2027 yildan hududlararo sudlar tashkil etiladi

Hujjatga muvofiq, sud tizimi tuzilmasida yangi institutsional o‘zgarishlar amalga oshiriladi:

  • Hududlararo sudlar: 2027 yil 1 iyuldan umumyurisdiksiya va ma’muriy sud yo‘nalishlarida ishlarni qayta ko‘rib chiqish vakolatiga ega, bir nechta ma’muriy-hududiy birliklarni qamrab oladigan hududlararo sudlar faoliyati yo‘lga qo‘yiladi. Ushbu sudlar faoliyatini tashkil etish uchun 319 ta boshqaruv shtat birligi ajratiladi.

  • Tuman va shahar sudlari tarmog‘i: 2027–2030 yillarda aholi zichligi, da’vo arizalari hajmi, sudyalarning ish yuklamasi hamda hududiy sharoitlardan kelib chiqib, barcha hududlarda fuqarolik ishlari bo‘yicha tuman va shahar sudlari tashkil etiladi.

Tergov sudyalariga yangi vakolatlar beriladi

Jinoyat protsessida sud nazoratini kuchaytirish maqsadida 2027 yil 1 iyuldan boshlab tergov sudyalariga:

  • Shaxsni ushlab turishning qonuniyligi va asosliligini nazorat qilish;

  • Gumon qilish yoki shaxsga ayblov e’lon qilish uchun qonuniy asoslar yetarli ekanini bevosita tekshirish vakolatlarini berish ko‘zda tutilgan.

Bu o‘z navbatida tergov bosqichida inson huquqlari poymol etilishining oldini olishga xizmat qiladi.

«Pretsedentlar» reyestri va raqamli qulayliklar

Farmonda sohaga ilg‘or raqamli texnologiyalar va yangicha boshqaruv mexanizmlarini tatbiq etish bo‘yicha qator vazifalar belgilab berilgan:

  • «Pretsedentlar» reyestri: Sud amaliyotida bir xillikni ta’minlash uchun yagona pretsedentlar tizimi joriy etiladi;

  • «Yagona darcha» ofislari: Sud binolarida aholiga tezkor va qulay xizmat ko‘rsatish uchun zamonaviy ofislar ishga tushiriladi;

  • my.sud.uz portali va mobil ilovasi: Portal imkoniyatlari kengaytirilib, uning yangilangan mobil ilovasi foydalanuvchilarga taqdim etiladi;

  • Byurokratiyani kamaytirish: Juz’iy kamchiliklar sabab arizalarni fuqarolarga qaytarish amaliyoti qayta ko‘rib chiqilib, tubdan isloh qilinadi;

  • Proaktiv boshqaruv va Sud ma’murchiligi: 2028 yildan iqtisodiy ishlar bo‘yicha «proaktiv boshqaruv» standarti, 2028 yil 1 yanvardan esa sud ma’murchiligi instituti to‘liq joriy qilinadi;

  • Odil sudlov sifati indeksi: Har yili mamlakatda sud tizimi faoliyatining shaffofligini baholovchi rasmiy indeks e’lon qilib boriladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dam olish kunlari O‘zbekistonda issiq havo saqlanib qoladiDam olish kunlari O‘zbekistonda issiq havo saqlanib qoladiBugun, 16:1415 avgust kuni O‘zbekistonda havo qanday bo‘ladi?15 avgust kuni O‘zbekistonda havo qanday bo‘ladi?Bugun, 16:06Prezident maslahatchisi almashdi: Olim Davlatov tayinlandiPrezident maslahatchisi almashdi: Olim Davlatov tayinlandiKecha, 22:53Qashqadaryoda 856 nafar talabaning kontrakti to‘lab beriladiQashqadaryoda 856 nafar talabaning kontrakti to‘lab beriladiKecha, 15:34“Avans” endi “bo‘nak”: O‘zbekistonda ayrim so‘zlar o‘zgaradi“Avans” endi “bo‘nak”: O‘zbekistonda ayrim so‘zlar o‘zgaradiKecha, 14:52O‘zbekistondan Qirg‘izistonga olib kirilgan 28 tonna sabzavot ortga qaytarildiO‘zbekistondan Qirg‘izistonga olib kirilgan 28 tonna sabzavot ortga qaytarildiKecha, 14:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdi
O‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi