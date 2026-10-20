Mahallangizda kadastr xatlovi o‘tyaptimi? Uydan chiqmasdan, onlayn tekshirish usuli

·43·O‘zbekiston
Mahallangizda kadastr xatlovi o‘tyaptimi? Uydan chiqmasdan, onlayn tekshirish usuli

O‘zbekistonda ko‘chmas mulk obyektlari va yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni e’tirof etish hamda kadastr xatlovidan o‘tkazish jarayonlarini kuzatish uchun aholiga yangi raqamli qulaylik yaratildi.

Endilikda fuqarolar o‘z mahallasida xatlov ishlari qay darajada ketayotgani, kadastr organlarining rejalari va ushbu jarayonning oraliq natijalarini mahalla idorasi yoki kadastr bo‘limlariga bormasdan, to‘g‘ridan to‘g‘ri internet orqali onlayn tekshirib olish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

Onlayn portal qanday imkoniyatlarni taqdim etadi?

Mazkur jarayonlarni shaffoflashtirish maqsadida ishga tushirilgan etirof.kadastr.uz axborot tizimi fuqarolarga bir qator muhim ma’lumotlarni ochiq taqdim etmoqda:

  • Mahallalarning aniq ro‘yxati: Respublikaning barcha hududlari bo‘yicha ayni paytda xatlov o‘tkazilayotgan ko‘chalar va manzillar to‘liq ko‘rsatiladi;

  • Jarayonning borishi va natijalar: Muayyan manzilda xatlov ishlari qaysi bosqichda ekani, qancha obyekt qamrab olingani ochiqlanadi;

  • Davlat idoralarining xulosalari: Eng asosiysi, tizimda mulk huquqini e’tirof etish doirasida tegishli davlat idoralari tomonidan chiqarilgan rasmiy xulosalar bilan batafsil tanishish mumkin.

Ma’lumotlarni uydan chiqmasdan qanday tekshirish mumkin?

Kerakli ma’lumotlarni bilish uchun quyidagi oddiy qadamlarni bajarish kifoya:

  • Brauzer orqali rasmiy etirof.kadastr.uz platformasiga kiriladi;

  • Kerakli viloyat, tuman va mahalla nomi tanlanadi;

  • Mazkur hududdagi joriy xatlov holati, grafik va chiqarilgan xulosalar bilan bir necha soniyada tanishib olinadi.

Ushbu raqamli xizmat mulk egalariga o‘z uy-joylari va yer maydonlariga doir huquqiy jarayonlarni masofadan turib to‘liq nazorat qilish imkonini beradi.

etirof.kadastr.uzkadastrmulk huquqlariO‘zbekiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2 ming dollar pora va 160 ming dollarlik yer savdosi fosh etildi2 ming dollar pora va 160 ming dollarlik yer savdosi fosh etildi3 iyul 09:41Shavkat Mirziyoyev «3-30-300» xalqaro standarti va mahallalar reytingini e’lon qildiShavkat Mirziyoyev «3-30-300» xalqaro standarti va mahallalar reytingini e’lon qildi22 sentabr 11:59Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandiHujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi9 oktabr 17:46«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!29 iyul 11:49Ko‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKo‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildi5 iyun 22:32"Endi O‘zbekistonga tez-tez kelishingizga to‘g‘ri keladi": Rubio amerikalik ishbilarmonlarga"Endi O‘zbekistonga tez-tez kelishingizga to‘g‘ri keladi": Rubio amerikalik ishbilarmonlargaBugun 19:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?