Mahallangizda kadastr xatlovi o‘tyaptimi? Uydan chiqmasdan, onlayn tekshirish usuli
O‘zbekistonda ko‘chmas mulk obyektlari va yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni e’tirof etish hamda kadastr xatlovidan o‘tkazish jarayonlarini kuzatish uchun aholiga yangi raqamli qulaylik yaratildi.
Endilikda fuqarolar o‘z mahallasida xatlov ishlari qay darajada ketayotgani, kadastr organlarining rejalari va ushbu jarayonning oraliq natijalarini mahalla idorasi yoki kadastr bo‘limlariga bormasdan, to‘g‘ridan to‘g‘ri internet orqali onlayn tekshirib olish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
Onlayn portal qanday imkoniyatlarni taqdim etadi?
Mazkur jarayonlarni shaffoflashtirish maqsadida ishga tushirilgan etirof.kadastr.uz axborot tizimi fuqarolarga bir qator muhim ma’lumotlarni ochiq taqdim etmoqda:
Mahallalarning aniq ro‘yxati: Respublikaning barcha hududlari bo‘yicha ayni paytda xatlov o‘tkazilayotgan ko‘chalar va manzillar to‘liq ko‘rsatiladi;
Jarayonning borishi va natijalar: Muayyan manzilda xatlov ishlari qaysi bosqichda ekani, qancha obyekt qamrab olingani ochiqlanadi;
Davlat idoralarining xulosalari: Eng asosiysi, tizimda mulk huquqini e’tirof etish doirasida tegishli davlat idoralari tomonidan chiqarilgan rasmiy xulosalar bilan batafsil tanishish mumkin.
Ma’lumotlarni uydan chiqmasdan qanday tekshirish mumkin?
Kerakli ma’lumotlarni bilish uchun quyidagi oddiy qadamlarni bajarish kifoya:
Brauzer orqali rasmiy etirof.kadastr.uz platformasiga kiriladi;
Kerakli viloyat, tuman va mahalla nomi tanlanadi;
Mazkur hududdagi joriy xatlov holati, grafik va chiqarilgan xulosalar bilan bir necha soniyada tanishib olinadi.
Ushbu raqamli xizmat mulk egalariga o‘z uy-joylari va yer maydonlariga doir huquqiy jarayonlarni masofadan turib to‘liq nazorat qilish imkonini beradi.
Izohlar 0
…