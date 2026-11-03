Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?

·117·O‘zbekiston
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonning tog‘ va tog‘oldi hududlarida 4–5 noyabr kunlari kuchli yog‘ingarchilik sababli sel-suv toshqinlari yuzaga kelishi xavfi e’lon qilindi.
  • Xavf Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Toshkent viloyatlari hamda Farg‘ona vodiysining adirlik zonalarini qamrab oladi.
  • Mutaxassislar aholini tog‘li hududlarga borishni cheklashga, haydovchilarni esa ehtiyotkorlikka chaqirib, tegishli xizmatlarni kuchaytirilgan ish rejimiga o‘tkazdi.

O‘zbekistonda kutilayotgan kuchli yog‘ingarchilik sababli 4 va 5 noyabr kunlari respublikaning qator tog‘ oldi hamda tog‘li hududlarida sel-suv toshqinlari yuzaga kelishi xavfi e’lon qilindi.

Mutasaddi idoralar va sinoptiklar ob-havoning keskin o‘zgarishi fonida tog‘li hududlarda yashovchi aholi, dam oluvchilar hamda tog‘ yo‘llarida harakatlanuvchi haydovchilarni shaxsiy xavfsizlik choralarini kuchaytirishga chaqirmoqda.

Sel xavfi kutilayotgan hududlar ro‘yxati

Kuchli yomg‘irlar tufayli suv sathining keskin ko‘tarilishi quyidagi viloyatlarning tog‘ va tog‘oldi zonalarida kuzatilishi mumkin:

  • Janubiy viloyatlar: Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari;

  • Markaziy hududlar: Samarqand, Navoiy va Jizzax viloyatlari;

  • Toshkent viloyati: Bo‘stonliq, Ohangaron, Parkent va boshqa tog‘oldi tumanlari;

  • Farg‘ona vodiysi: Namangan, Farg‘ona va Andijon viloyatlarining adirlik hududlari.

Shuningdek, yog‘ingarchilik miqdorining ortishi natijasida pastqam joylarda yomg‘ir suvlari to‘planishi va ayrim aholi punktlarida suv bosish holatlari yuzaga kelish ehtimoli bor.

Aholi va haydovchilar uchun muhim xavfsizlik tavsiyalari

Favqulodda vaziyatlar xizmati fuqarolarga tabiiy ofat xavfini kamaytirish uchun quyidagi qoidalarga amal qilishni tavsiya etadi:

  • Tog‘ safarlarini cheklash: 4–5 noyabr kunlari tog‘li hududlarga dam olish maqsadida borishni vaqtincha keyinga surish;

  • Ariq va zovurlarni tozalash: Hovli hamda ko‘chalarda suv to‘planishining oldini olish uchun suv oqish yo‘llarini chiqindilardan tozalab qo‘yish;

  • Haydovchilar diqqatiga: Tog‘ dovonlari va qiya yo‘llarda tezlikni me’yordan oshirmaslik, yo‘l chetlaridagi sirpanchiq va suv to‘plangan joylardan ehtiyotkorlik bilan o‘tish.

Ob-havoning noqulay kelishi sababli barcha tegishli xizmatlar kuchaytirilgan shaylik rejimiga o‘tkazilgan.

O‘zgidrometFavqulodda vaziyatlar vazirligiSel xavfiOb-havo ma’lumoti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentlik erkak zapravkadagi navbatdan qochish uchun uyida bir tonna benzin saqladiToshkentlik erkak zapravkadagi navbatdan qochish uchun uyida bir tonna benzin saqladi29 oktabr 13:20O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindiO‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi12 sentabr 07:05O‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindiO‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindi26 iyun 10:43«Xato qildim»: Jasur Umirov suvdagi xavfli harakati sabab IIV va FVV nazoratiga tushdi«Xato qildim»: Jasur Umirov suvdagi xavfli harakati sabab IIV va FVV nazoratiga tushdi15 sentabr 19:15Jasur Umirovning farzandi bilan katerda yuqori tezlikda harakatlangani aks etgan video keskin bahslarga sabab bo‘ldiJasur Umirovning farzandi bilan katerda yuqori tezlikda harakatlangani aks etgan video keskin bahslarga sabab bo‘ldi15 sentabr 14:09Qarshidagi texnika universiteti binosida yong‘in sodir bo‘ldi (video)Qarshidagi texnika universiteti binosida yong‘in sodir bo‘ldi (video)14 sentabr 21:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?