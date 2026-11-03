Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonning tog‘ va tog‘oldi hududlarida 4–5 noyabr kunlari kuchli yog‘ingarchilik sababli sel-suv toshqinlari yuzaga kelishi xavfi e’lon qilindi.
- Xavf Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Toshkent viloyatlari hamda Farg‘ona vodiysining adirlik zonalarini qamrab oladi.
- Mutaxassislar aholini tog‘li hududlarga borishni cheklashga, haydovchilarni esa ehtiyotkorlikka chaqirib, tegishli xizmatlarni kuchaytirilgan ish rejimiga o‘tkazdi.
O‘zbekistonda kutilayotgan kuchli yog‘ingarchilik sababli 4 va 5 noyabr kunlari respublikaning qator tog‘ oldi hamda tog‘li hududlarida sel-suv toshqinlari yuzaga kelishi xavfi e’lon qilindi.
Mutasaddi idoralar va sinoptiklar ob-havoning keskin o‘zgarishi fonida tog‘li hududlarda yashovchi aholi, dam oluvchilar hamda tog‘ yo‘llarida harakatlanuvchi haydovchilarni shaxsiy xavfsizlik choralarini kuchaytirishga chaqirmoqda.
Sel xavfi kutilayotgan hududlar ro‘yxati
Kuchli yomg‘irlar tufayli suv sathining keskin ko‘tarilishi quyidagi viloyatlarning tog‘ va tog‘oldi zonalarida kuzatilishi mumkin:
Janubiy viloyatlar: Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari;
Markaziy hududlar: Samarqand, Navoiy va Jizzax viloyatlari;
Toshkent viloyati: Bo‘stonliq, Ohangaron, Parkent va boshqa tog‘oldi tumanlari;
Farg‘ona vodiysi: Namangan, Farg‘ona va Andijon viloyatlarining adirlik hududlari.
Shuningdek, yog‘ingarchilik miqdorining ortishi natijasida pastqam joylarda yomg‘ir suvlari to‘planishi va ayrim aholi punktlarida suv bosish holatlari yuzaga kelish ehtimoli bor.
Aholi va haydovchilar uchun muhim xavfsizlik tavsiyalari
Favqulodda vaziyatlar xizmati fuqarolarga tabiiy ofat xavfini kamaytirish uchun quyidagi qoidalarga amal qilishni tavsiya etadi:
Tog‘ safarlarini cheklash: 4–5 noyabr kunlari tog‘li hududlarga dam olish maqsadida borishni vaqtincha keyinga surish;
Ariq va zovurlarni tozalash: Hovli hamda ko‘chalarda suv to‘planishining oldini olish uchun suv oqish yo‘llarini chiqindilardan tozalab qo‘yish;
Haydovchilar diqqatiga: Tog‘ dovonlari va qiya yo‘llarda tezlikni me’yordan oshirmaslik, yo‘l chetlaridagi sirpanchiq va suv to‘plangan joylardan ehtiyotkorlik bilan o‘tish.
Ob-havoning noqulay kelishi sababli barcha tegishli xizmatlar kuchaytirilgan shaylik rejimiga o‘tkazilgan.
Izohlar 0
…