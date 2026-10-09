Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda 218 850 nafar fuqaroga tegishli uy-joylarning kadastr hujjatlari rasmiylashtirildi.
- 2027 yilga mo‘ljallangan o‘zboshimchalik bilan qurilgan uylar bo‘yicha xatlov jadvali tasdiqlanib, etirof.kadastr.uz portali orqali tanishish mumkin.
- Xatlov ishlari mahallabay asosda, kosmik va yer usti monitoringi yordamida amalga oshiriladi.
O‘zbekistonda yillar davomida fuqarolarni qiynab kelgan o‘zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari hamda noqonuniy qurilgan turar joylarga bo‘lgan huquqlarni rasmiylashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar izchil davom etmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Kadastr agentligi aholi uchun muhim bo‘lgan navbatdagi amaliy natijalar hamda 2027 yilga mo‘ljallangan rasmiy xatlov rejasini ommaga ma’lum qildi.
Agentlik taqdim etgan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, tizimli chora-tadbirlar natijasida shu kunga qadar muqaddam uy-joyiga egalik hujjati bo‘lmagan 218 850 nafar fuqaroning turar joyiga bo‘lgan huquqlari to‘liq rasmiylashtirib berildi.
218 mingdan ortiq oilaning muammosi hal etildi
Uzoq yillardan beri kadastr hujjatisiz, sotish, hadya qilish yoki meros qoldirish imkoniyatisiz yashab kelayotgan fuqarolarning huquqiy himoyasi ta’minlanmoqda:
Qonuniy egalik maqomi: 218 mingdan ortiq yurtdoshimizning uy-joylari to‘laqonli davlat ro‘yxatidan o‘tkazilib, ularga qonuniy egalik huquqi beruvchi hujjatlar topshirildi;
Murojaatlarsiz bosqichma-bosqich jarayon: Xatlov ishlari mahallabay tamoyili asosida, mutaxassislarning bevosita joylarga chiqishi va kosmik hamda yer usti monitoringi yordamida amalga oshirilmoqda;
Ijtimoiy yengillik: Rasmiy kadastr hujjatining paydo bo‘lishi fuqarolarga o‘z mulkini qonuniy tasarruf etish, kommunal tarmoqlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri ulanish hamda davlat xizmatlaridan erkin foydalanish imkoniyatini yaratmoqda.
2027 yilgi xatlov: O‘z mahallangizni qanday tekshirish mumkin?
Kadastr agentligi navbatdagi yil uchun ish rejasini rasman tasdiqlab, tegishli ochiq platformaga joylashtirdi:
Maxsus elektron portal: 2027 yil davomida qaysi hudud va mahallalarda xatlov ishlari o‘tkazilishi bo‘yicha batafsil jadval bilan rasmiy etirof.kadastr.uz portali orqali tanishish mumkin;
Shaffoflik va aniq muddatlar: Har bir hudud aholisi saytga kirib, o‘z yashash manzili kiritilgan mahallada xatlov qachon boshlanishi va qaysi muddatda o‘tkazilishini onlayn tarzda kuzatib borish imkoniga ega;
Hujjatlarni oldindan tayyorlash: Xatlov kutilayotgan mahalla fuqarolariga uy-joy qurilgan davrga oid saqlanib qolgan eski hujjatlar, chek-kvitansiyalar yoki tegishli arxiv ma’lumotlarini oldindan tartibga keltirib qo‘yish tavsiya etiladi.
Fuqarolar nimalarga e’tibor berishi zarur?
Davlat tomonidan ko‘chmas mulk huquqlarini tan olish jarayoni qat’iy belgilangan mezonlar asosida olib borilmoqda:
Taqiqlangan hududlar istisno qilinadi: Muhofaza etiladigan zonalar, suv havzalari qirg‘oqlari, magistral quvurlar va yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlari atrofidagi xavfli hududlarda joylashgan qurilmalar xatlov jarayonida qonuniylashtirilmaydi;
Firibgarlardan ogohlik: Mahalladagi xatlov ishlari rasmiy ishchi guruhlar tomonidan belgilangan tartibda olib boriladi, shu bois hujjatlashtirish va’dasi bilan pul talab qiladigan soxta «vositachilar»ga ishonmaslik so‘raladi.
2027 yilgi rejaning tasdiqlanishi ko‘chmas mulk sohasida yillar davomida to‘planib qolgan muammolarni qonuniy va tizimli hal etish yo‘lidagi navbatdagi muhim bosqich bo‘ldi.
Izohlar 0
…