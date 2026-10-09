Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi

·70·O‘zbekiston
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda 218 850 nafar fuqaroga tegishli uy-joylarning kadastr hujjatlari rasmiylashtirildi.
  • 2027 yilga mo‘ljallangan o‘zboshimchalik bilan qurilgan uylar bo‘yicha xatlov jadvali tasdiqlanib, etirof.kadastr.uz portali orqali tanishish mumkin.
  • Xatlov ishlari mahallabay asosda, kosmik va yer usti monitoringi yordamida amalga oshiriladi.

O‘zbekistonda yillar davomida fuqarolarni qiynab kelgan o‘zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari hamda noqonuniy qurilgan turar joylarga bo‘lgan huquqlarni rasmiylashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar izchil davom etmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Kadastr agentligi aholi uchun muhim bo‘lgan navbatdagi amaliy natijalar hamda 2027 yilga mo‘ljallangan rasmiy xatlov rejasini ommaga ma’lum qildi.

Agentlik taqdim etgan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, tizimli chora-tadbirlar natijasida shu kunga qadar muqaddam uy-joyiga egalik hujjati bo‘lmagan 218 850 nafar fuqaroning turar joyiga bo‘lgan huquqlari to‘liq rasmiylashtirib berildi.

218 mingdan ortiq oilaning muammosi hal etildi

Uzoq yillardan beri kadastr hujjatisiz, sotish, hadya qilish yoki meros qoldirish imkoniyatisiz yashab kelayotgan fuqarolarning huquqiy himoyasi ta’minlanmoqda:

  • Qonuniy egalik maqomi: 218 mingdan ortiq yurtdoshimizning uy-joylari to‘laqonli davlat ro‘yxatidan o‘tkazilib, ularga qonuniy egalik huquqi beruvchi hujjatlar topshirildi;

  • Murojaatlarsiz bosqichma-bosqich jarayon: Xatlov ishlari mahallabay tamoyili asosida, mutaxassislarning bevosita joylarga chiqishi va kosmik hamda yer usti monitoringi yordamida amalga oshirilmoqda;

  • Ijtimoiy yengillik: Rasmiy kadastr hujjatining paydo bo‘lishi fuqarolarga o‘z mulkini qonuniy tasarruf etish, kommunal tarmoqlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri ulanish hamda davlat xizmatlaridan erkin foydalanish imkoniyatini yaratmoqda.

2027 yilgi xatlov: O‘z mahallangizni qanday tekshirish mumkin?

Kadastr agentligi navbatdagi yil uchun ish rejasini rasman tasdiqlab, tegishli ochiq platformaga joylashtirdi:

  • Maxsus elektron portal: 2027 yil davomida qaysi hudud va mahallalarda xatlov ishlari o‘tkazilishi bo‘yicha batafsil jadval bilan rasmiy etirof.kadastr.uz portali orqali tanishish mumkin;

  • Shaffoflik va aniq muddatlar: Har bir hudud aholisi saytga kirib, o‘z yashash manzili kiritilgan mahallada xatlov qachon boshlanishi va qaysi muddatda o‘tkazilishini onlayn tarzda kuzatib borish imkoniga ega;

  • Hujjatlarni oldindan tayyorlash: Xatlov kutilayotgan mahalla fuqarolariga uy-joy qurilgan davrga oid saqlanib qolgan eski hujjatlar, chek-kvitansiyalar yoki tegishli arxiv ma’lumotlarini oldindan tartibga keltirib qo‘yish tavsiya etiladi.

Fuqarolar nimalarga e’tibor berishi zarur?

Davlat tomonidan ko‘chmas mulk huquqlarini tan olish jarayoni qat’iy belgilangan mezonlar asosida olib borilmoqda:

  • Taqiqlangan hududlar istisno qilinadi: Muhofaza etiladigan zonalar, suv havzalari qirg‘oqlari, magistral quvurlar va yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlari atrofidagi xavfli hududlarda joylashgan qurilmalar xatlov jarayonida qonuniylashtirilmaydi;

  • Firibgarlardan ogohlik: Mahalladagi xatlov ishlari rasmiy ishchi guruhlar tomonidan belgilangan tartibda olib boriladi, shu bois hujjatlashtirish va’dasi bilan pul talab qiladigan soxta «vositachilar»ga ishonmaslik so‘raladi.

2027 yilgi rejaning tasdiqlanishi ko‘chmas mulk sohasida yillar davomida to‘planib qolgan muammolarni qonuniy va tizimli hal etish yo‘lidagi navbatdagi muhim bosqich bo‘ldi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ID kartasiz o‘smirlar taqdiri Senat nazoratiga olindiID kartasiz o‘smirlar taqdiri Senat nazoratiga olindi25 may 22:35Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariToshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari10 sentabr 15:49Bankdan hujjatsiz 500 dollargacha xorijiy valyuta olishga ruxsat berildiBankdan hujjatsiz 500 dollargacha xorijiy valyuta olishga ruxsat berildi8 may 22:41O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindiO‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi12 iyul 20:02Mirziyoyev global urbanizatsiya forumida muhim tashabbuslarni ilgari surdiMirziyoyev global urbanizatsiya forumida muhim tashabbuslarni ilgari surdi18 may 17:06Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast O‘zbekiston mehr-muhabbatidan "lol qoldi" (video)Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast O‘zbekiston mehr-muhabbatidan "lol qoldi" (video)Bugun 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari