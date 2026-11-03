Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
O‘zgidromet prognoziga ko‘ra, O‘zbekistonda noyabr oyining dastlabki kunlari nisbatan iliq keladi. Keyinchalik esa havo harorati asta-sekin pasayib, salqin kuz kunlari boshlanishi kutilmoqda. Ayrim hududlarda oylik harorat me’yordan 1–1,5 daraja yuqori bo‘lishi mumkin.
Oy boshida respublika bo‘ylab iliq ob-havo saqlanib turadi. Dastlabki o‘n kunlikdan so‘ng esa harorat pasayishi prognoz qilinmoqda.
Noyabr davomida mamlakatning turli hududlarida yomg‘irli kunlar kuzatilishi mumkin. Harorat yetarlicha pasaygan ayrim joylarda yomg‘ir qorga aylanish ehtimoli ham bor.
Yog‘ingarchilik miqdori hududlarga qarab farqlanadi. Ba’zi joylarda yog‘in me’yordan kam, boshqa hududlarda esa ko‘p yillik o‘rtacha ko‘rsatkichlar atrofida bo‘lishi kutilmoqda.
Umuman olganda, noyabrda avval iliq, keyinchalik salqin va yog‘ingarchilikli ob-havo kuzatilishi mumkin. Biroq qor yog‘ishi barcha hududlarda yoki muayyan sanada sodir bo‘lishi haqida hozircha aniq prognoz berilmagan. Shu sababli ob-havo bo‘yicha yangilanib boradigan ma’lumotlarni kuzatib borish tavsiya etiladi.
Izohlar 0
…