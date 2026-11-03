Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor

·59·O‘zbekiston
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor

O‘zgidromet prognoziga ko‘ra, O‘zbekistonda noyabr oyining dastlabki kunlari nisbatan iliq keladi. Keyinchalik esa havo harorati asta-sekin pasayib, salqin kuz kunlari boshlanishi kutilmoqda. Ayrim hududlarda oylik harorat me’yordan 1–1,5 daraja yuqori bo‘lishi mumkin.

Oy boshida respublika bo‘ylab iliq ob-havo saqlanib turadi. Dastlabki o‘n kunlikdan so‘ng esa harorat pasayishi prognoz qilinmoqda.

Noyabr davomida mamlakatning turli hududlarida yomg‘irli kunlar kuzatilishi mumkin. Harorat yetarlicha pasaygan ayrim joylarda yomg‘ir qorga aylanish ehtimoli ham bor.

Yog‘ingarchilik miqdori hududlarga qarab farqlanadi. Ba’zi joylarda yog‘in me’yordan kam, boshqa hududlarda esa ko‘p yillik o‘rtacha ko‘rsatkichlar atrofida bo‘lishi kutilmoqda.

Umuman olganda, noyabrda avval iliq, keyinchalik salqin va yog‘ingarchilikli ob-havo kuzatilishi mumkin. Biroq qor yog‘ishi barcha hududlarda yoki muayyan sanada sodir bo‘lishi haqida hozircha aniq prognoz berilmagan. Shu sababli ob-havo bo‘yicha yangilanib boradigan ma’lumotlarni kuzatib borish tavsiya etiladi.

O‘zgidrometob-havo prognozinoyabr oyi ob-havosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugun O‘zbekistonning qaysi hududlarida yog‘ingarchilik kutilmoqda?Bugun O‘zbekistonning qaysi hududlarida yog‘ingarchilik kutilmoqda?Bugun 09:37O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqdaO‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda31 oktabr 22:5631 oktyabr kuni ob-havo qanday bo‘ladi?31 oktyabr kuni ob-havo qanday bo‘ladi?30 oktabr 15:32Noyabr boshida O‘zbekistonda 10 kunlik kuchli yomg‘irlar kutilmoqdaNoyabr boshida O‘zbekistonda 10 kunlik kuchli yomg‘irlar kutilmoqda28 oktabr 13:16Dam olish kunlari ob-havo qanday bo‘ladi?Dam olish kunlari ob-havo qanday bo‘ladi?23 oktabr 19:16O‘zbekistonda 23 oktyabr kuni havo qanday bo‘ladi?O‘zbekistonda 23 oktyabr kuni havo qanday bo‘ladi?22 oktabr 19:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?