Angliya Premer-ligasida transfer bahosi eng ko‘p tushgan futbolchilar...
Futbol olamida o‘yinchilarning transfer bozoridagi qiymati nafaqat ularning iqtidori, balki joriy mavsumdagi sport formasi, jarohatlari va ko‘rsatgan natijalariga qarab ham tez-tez o‘zgarib turadi. Jahon futboli statistikasini yurituvchi nufuzli "Transfermarkt" portali Angliya Premer-ligasi (APL) vakillarining bozor baholarini qayta hisoblab chiqdi. Natijada, ortda qolgan 2025/26 yilgi mavsum yakunlariga ko‘ra, transfer narxi eng katta zarar ko‘rgan (pasaygan) o‘yinchilarning antireyting ro‘yxati shakllantirildi.
Eng katta yo‘qotish Deyan Kulushevskida
Mazkur ro‘yxatning eng yuqori pog‘onasidan, afsuski, Londonning "Tottenxem" klubi yarim himoyachisi Deyan Kulushevski o‘rin oldi. Shvetsiyalik futbolchining transfer bahosi naq 18 million yevroga arzonlab ketdi va ayni damda uning joriy qiymati bor-yo‘g‘i 17 million yevroni tashkil etmoqda.
Shuningdek, kuchli uchlikdan "Liverpul" hujumchisi Aleksander Isak hamda "Tottenxem" himoyachisi Mikki van de Ven joy olgan bo‘lib, ularning ham bozor bahosi 15 million yevroga pasaygan.
Narxi eng ko‘p pasaygan 10 nafar yulduz
Quyidagi tahliliy jadval orqali yakunlangan mavsumda narxi sezilarli darajada pastlagan APLning eng mashhur 10 nafar futbolchisi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
O‘rin
Futbolchi (Klubi)
Joriy qiymati (mln yevro)
Narxning tushishi (mln yevro)
1
Deyan Kulushevski ("Tottenhem")
17
-18
2
Aleksander Isak ("Liverpul")
85
-15
3
Mikki van de Ven ("Tottenhem")
50
-15
4
Rodri ("Manchester Siti")
50
-15
5
Alexandro Garnacho ("Chelsi")
28
-12
6
Bukayo Saka ("Arsenal")
110
-10
7
Florian Virs ("Liverpul")
100
-10
8
Koul Palmer ("Chelsi")
100
-10
9
Moyses Kaysedo ("Chelsi")
100
-10
10
Rayan Gravenberx ("Liverpul")
80
-10
E’tiborli jihati: Hatto Bukayo Saka, Florian Virs, Koul Palmer va Moyses Kaysedo kabi transfer bahosi 100 million yevrodan baland bo‘lgan eng qimmatbaho yulduzlar ham barqarorlikni ma’lum darajada yo‘qotgani sababli, o‘z qiymatlaridan 10 million yevro mablag‘ "yo‘qotishga" majbur bo‘lishdi.
Futbol olamidagi kutilmagan pasayishlar, yangi transfer mish-mishlari va sevimli jamoalaringizga oid eng qiziqarli yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…