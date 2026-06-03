Angliya Premer-ligasida transfer bahosi eng ko‘p tushgan futbolchilar...

·68·Sport
Angliya Premer-ligasida transfer bahosi eng ko‘p tushgan futbolchilar...
Audio versiyasi

Futbol olamida o‘yinchilarning transfer bozoridagi qiymati nafaqat ularning iqtidori, balki joriy mavsumdagi sport formasi, jarohatlari va ko‘rsatgan natijalariga qarab ham tez-tez o‘zgarib turadi. Jahon futboli statistikasini yurituvchi nufuzli "Transfermarkt" portali Angliya Premer-ligasi (APL) vakillarining bozor baholarini qayta hisoblab chiqdi. Natijada, ortda qolgan 2025/26 yilgi mavsum yakunlariga ko‘ra, transfer narxi eng katta zarar ko‘rgan (pasaygan) o‘yinchilarning antireyting ro‘yxati shakllantirildi.

Eng katta yo‘qotish Deyan Kulushevskida

Mazkur ro‘yxatning eng yuqori pog‘onasidan, afsuski, Londonning "Tottenxem" klubi yarim himoyachisi Deyan Kulushevski o‘rin oldi. Shvetsiyalik futbolchining transfer bahosi naq 18 million yevroga arzonlab ketdi va ayni damda uning joriy qiymati bor-yo‘g‘i 17 million yevroni tashkil etmoqda.

Shuningdek, kuchli uchlikdan "Liverpul" hujumchisi Aleksander Isak hamda "Tottenxem" himoyachisi Mikki van de Ven joy olgan bo‘lib, ularning ham bozor bahosi 15 million yevroga pasaygan.

Narxi eng ko‘p pasaygan 10 nafar yulduz

Quyidagi tahliliy jadval orqali yakunlangan mavsumda narxi sezilarli darajada pastlagan APLning eng mashhur 10 nafar futbolchisi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

O‘rin

Futbolchi (Klubi)

Joriy qiymati (mln yevro)

Narxning tushishi (mln yevro)

1

Deyan Kulushevski ("Tottenhem")

17

-18

2

Aleksander Isak ("Liverpul")

85

-15

3

Mikki van de Ven ("Tottenhem")

50

-15

4

Rodri ("Manchester Siti")

50

-15

5

Alexandro Garnacho ("Chelsi")

28

-12

6

Bukayo Saka ("Arsenal")

110

-10

7

Florian Virs ("Liverpul")

100

-10

8

Koul Palmer ("Chelsi")

100

-10

9

Moyses Kaysedo ("Chelsi")

100

-10

10

Rayan Gravenberx ("Liverpul")

80

-10

E’tiborli jihati: Hatto Bukayo Saka, Florian Virs, Koul Palmer va Moyses Kaysedo kabi transfer bahosi 100 million yevrodan baland bo‘lgan eng qimmatbaho yulduzlar ham barqarorlikni ma’lum darajada yo‘qotgani sababli, o‘z qiymatlaridan 10 million yevro mablag‘ "yo‘qotishga" majbur bo‘lishdi.

Futbol olamidagi kutilmagan pasayishlar, yangi transfer mish-mishlari va sevimli jamoalaringizga oid eng qiziqarli yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Dejan KulusevskiTottenhamLiverpoolAlexander IsakMicky van de VenManchester CityChelsea
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi