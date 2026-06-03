Nyukasl Yunayted Nigeriyalik Neymar uchun 24 million yevro taklif qildi

·224·Sport
Nyukasl Yunayted Nigeriyalik Neymar uchun 24 million yevro taklif qildi
Audio versiyasi

Angliya Premer-ligasi vakili Nyukasl Yunayted yozgi transfer oynasi uchun oʻz rejalarini jadallashtirib, Shvetsiyaning AIK klubi yosh yulduzi Zadok Yohanna uchun rasmiy 24 million yevrolik taklif yubordi. Portlovchi oʻyin uslubi tufayli "Nigeriyalik Neymar" laqabini olgan 18 yoshli vinger Yevropa futbolidagi eng talabgir iqtidorlardan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sports Germany jurnalisti Florian Plettenberg va Shvetsiyaning Expressen nashri xabariga koʻra, Eddi Xau jamoasi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Yohannani asosiy maqsad sifatida belgilagan. Agar ushbu transfer 24 million yevro evaziga amalga oshsa, u Shvetsiya chempionati tarixidagi eng qimmat sotuvga aylanadi va Skandinaviya futboli uchun rekord natijani qayd etadi.

Iqtidorli futbolchi uchun kurashda Nyukasl Yunayted yolgʻiz emas. Brayton ham ushbu poygada faol ishtirok etmoqda va xabarlarga koʻra, futbolchi bilan shaxsiy kelishuvga erishib boʻlgan. Biroq, "Hakkalar" oʻzlarining moliyaviy imkoniyatlari va Shimoliy Angliyadagi loyiha orqali Braytonni ortda qoldirishga umid qilmoqda.

Zadok Yohanna oʻzining tezligi va dribling mahorati bilan skautlar eʼtiborini tortgan. Chap oyoqda harakat qiladigan oʻng qanot vingeri sifatida u zamonaviy futbol talablariga toʻliq javob beradi. U joriy mavsumda barcha musobaqalarda 12 ta oʻyinda maydonga tushib, 5 ta gol va 4 ta assist muallifiga aylandi.

Nigeriyalik iqtidor egasiga Real Madrid, Borussiya Dortmund va Tottenxem kabi grand klublar ham qiziqish bildirmoqda. Shuningdek, Fransiyaning Renn klubi ham vaziyatni yaqindan kuzatib bormoqda. Eddi Xau Yohannaning xom iqtidorini Premer-liga darajasiga olib chiqishiga ishonmoqda.

Nyukasl YunaytedReal MadridTransferlarAngliya Premer-ligasiZadok Yohanna
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi