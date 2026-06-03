Nyukasl Yunayted Nigeriyalik Neymar uchun 24 million yevro taklif qildi
Angliya Premer-ligasi vakili Nyukasl Yunayted yozgi transfer oynasi uchun oʻz rejalarini jadallashtirib, Shvetsiyaning AIK klubi yosh yulduzi Zadok Yohanna uchun rasmiy 24 million yevrolik taklif yubordi. Portlovchi oʻyin uslubi tufayli "Nigeriyalik Neymar" laqabini olgan 18 yoshli vinger Yevropa futbolidagi eng talabgir iqtidorlardan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sports Germany jurnalisti Florian Plettenberg va Shvetsiyaning Expressen nashri xabariga koʻra, Eddi Xau jamoasi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Yohannani asosiy maqsad sifatida belgilagan. Agar ushbu transfer 24 million yevro evaziga amalga oshsa, u Shvetsiya chempionati tarixidagi eng qimmat sotuvga aylanadi va Skandinaviya futboli uchun rekord natijani qayd etadi.
Iqtidorli futbolchi uchun kurashda Nyukasl Yunayted yolgʻiz emas. Brayton ham ushbu poygada faol ishtirok etmoqda va xabarlarga koʻra, futbolchi bilan shaxsiy kelishuvga erishib boʻlgan. Biroq, "Hakkalar" oʻzlarining moliyaviy imkoniyatlari va Shimoliy Angliyadagi loyiha orqali Braytonni ortda qoldirishga umid qilmoqda.
Zadok Yohanna oʻzining tezligi va dribling mahorati bilan skautlar eʼtiborini tortgan. Chap oyoqda harakat qiladigan oʻng qanot vingeri sifatida u zamonaviy futbol talablariga toʻliq javob beradi. U joriy mavsumda barcha musobaqalarda 12 ta oʻyinda maydonga tushib, 5 ta gol va 4 ta assist muallifiga aylandi.
Nigeriyalik iqtidor egasiga Real Madrid, Borussiya Dortmund va Tottenxem kabi grand klublar ham qiziqish bildirmoqda. Shuningdek, Fransiyaning Renn klubi ham vaziyatni yaqindan kuzatib bormoqda. Eddi Xau Yohannaning xom iqtidorini Premer-liga darajasiga olib chiqishiga ishonmoqda.
…