Farg‘onada suv havzasidagi baxtsiz hodisa o‘lim bilan yakunlandi

·270·Jamiyat
Farg‘onada suv havzasidagi baxtsiz hodisa o‘lim bilan yakunlandi
Audio versiyasi

Farg‘ona viloyatining Bag‘dod tumanida joylashgan fermer xo‘jaliklaridan birida fojiali voqea sodir bo‘ldi. Membranali suv havzasiga tushib ketgan fuqaroning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmadi.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, hodisa 3 iyun kuni ro‘y bergan. Qayd etilishicha, so‘nggi yillarda qishloq xo‘jaligida keng foydalanilayotgan membranali suv havzalarida shunga o‘xshash ko‘ngilsiz holatlar bir necha bor kuzatilgan.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday suv omborlarining ichki qismi maxsus sirpanchiq qoplama bilan qoplangan bo‘ladi. Shu sababli tasodifan suvga tushib ketgan insonlar mustaqil ravishda sohilga chiqishda jiddiy qiyinchilikka duch keladi. Ayniqsa, qutqaruv vositalari mavjud bo‘lmagan hollarda xavf yanada ortadim

FerganaBaghdad DistrictMinistry of Emergency Situations
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdiBugun, 11:33Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiBugun, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiBugun, 09:17Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildiBugun, 07:53Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladiBugun, 07:49Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandiBugun, 07:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi