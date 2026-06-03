Instagram foydalanuvchilarni AI chatbot orqali amalga oshirilgan hujumlardan ogohlantirmoqda

·42·Texno
Instagram foydalanuvchilarni AI chatbot orqali amalga oshirilgan hujumlardan ogohlantirmoqda
Audio versiyasi

Meta AI chatbotidan foydalanib Instagram akkauntlarini oʻgʻirlash bilan bogʻliq keng koʻlamli xakerlik kampaniyasi, kompaniya muammo hal qilinganini eʼlon qilganidan keyin ham davom etayotgani maʼlum boʻldi. Hozirda Meta jabrlangan akkauntlar xavfsizligini taʼminlash va foydalanuvchilarni ogohlantirish ustida ishlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Xakerlar Meta’ning sunʼiy intellektga asoslangan qoʻllab-quvvatlash botini aldash orqali bir qator nufuzli akkauntlarni qoʻlga kiritishgan. Xususan, qisqa va noyob foydalanuvchi nomlariga (OG handles) ega profillar nishonga olingan. Bunday akkauntlar keyinchalik “kulrang bozor”da qimmat narxlarda qayta sotilishi mumkin. Hujum qurbonlari orasida AQSH Kosmik kuchlari bosh master-serjanti John Bentivegna ham borligi aytilmoqda.

Hujum usuli hayratlanarli darajada oddiy boʻlgan: xakerlar Meta AI chatbotiga oʻzlarini akkaunt egasi deb tanishtirib, profilni oʻzlariga tegishli elektron pochta manziliga bogʻlashni soʻrashgan. Chatbot bu soʻrovni bajargan, natijada xakerlar parolni tiklash va hisobni toʻliq nazoratga olish imkoniga ega boʻlishgan. Jarayonda Meta xodimlari ishtirok etmagan, barchasini sunʼiy intellekt bajargan.

Dushanba kuni Meta vakili Andy Stone muammo bartaraf etilganini maʼlum qildi, biroq shundan keyin ham koʻplab foydalanuvchilar akkauntlari buzilganidan shikoyat qilishda davom etdi. Telegram kanallarida xakerlar hali ham ushbu usuldan foydalanish imkoniyati borligini va oʻgʻirlangan akkauntlarni sotuvga qoʻyayotganini daʼvo qilishmoqda.

Meta hozirda jabrlangan foydalanuvchilarga parolni tiklash boʻyicha bildirishnomalar yubormoqda. Kompaniya necha kishi ushbu hujum qurboni boʻlganini ochiqlamadi, biroq xavfsizlik choralarini kuchaytirganini taʼkidladi. Foydalanuvchilarga tizimga kirishda qoʻshimcha xavfsizlik savollari berilishi mumkin.

InstagramMeta AIXakerlikKiberxavfsizlikChatbot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi