Binance va Alpaca daromadlarni boʻlishish boʻyicha kelishuvga erishdi

·44·Iqtisodiyot
Binance va Alpaca daromadlarni boʻlishish boʻyicha kelishuvga erishdi
Audio versiyasi

Dunyoning eng yirik kriptovalyuta birjasi Binance kastedian va brokerlik infratuzilmasi provayderi Alpaca bilan daromadlarni taqsimlash boʻyicha kelishuv tafsilotlarini ochiqladi. Alpaca bugungi kunda tokenizatsiya qilingan AQSH aksiyalari va birja fondlari (ETF) saqlovi boʻyicha yetakchi infratuzilma provayderiga aylangan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Binance tomonidan eʼlon qilingan yangi savdo shartlariga koʻra, birja Alpaca platformasining buyurtmalar oqimi uchun toʻlov (PFOF) tushumlarining 50 foizini hamda foydalanuvchilarga foizlar toʻlangandan keyingi aksiyalar lizingidan qolgan foydaning 65 foizini oladi. Alpaca kompaniyasi Binance platformasidagi aksiya savdolari uchun brokerlik, kliring va kastedian xizmatlarini taqdim etadi.

Ushbu hamkorlik Binance kompaniyasining kripto olamidan tashqariga chiqish va oʻz xizmatlarini monetizatsiya qilish strategiyasining bir qismidir. Avvalroq birja 7000 dan ortiq AQSH aksiyalari va ETFlariga kirish imkoniyatini ochgan hamda bStocks deb nomlangan yangi tokenizatsiyalangan mahsulotini anons qilgan edi. Maʼlumot uchun, Alpaca yanvar oyida 1,15 milliard dollar baho bilan 150 million dollar investitsiya jalb qilgan.

RWA.xyz maʼlumotlariga koʻra, tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori jadal oʻsib bormoqda. Oxirgi 30 kun ichida ushbu bozorning umumiy qiymati 29 foizga oshgan boʻlsa, egalari soni 35 foizga koʻpayib, 304 700 nafarga yetdi. Biroq, faol manzillar sonining kamayishi investorlar ushbu aktivlarni faol sotishdan koʻra, uzoq muddatli saqlashni afzal koʻrayotganidan dalolat beradi.

Boshqa yirik kripto birjalar ham anʼanaviy moliya bozorlariga kirib bormoqda. Masalan, Bitget birjasi aprel oyida Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasining IPO oldi aksiyalariga bogʻlangan proksi-taklifni ishga tushirgan edi. Bu kabi qadamlar blokcheyn texnologiyalari asosidagi savdo mahsulotlariga boʻlgan talab ortib borayotganini koʻrsatmoqda.

BinanceAlpacaKriptoAksiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi