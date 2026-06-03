Marc-Andre ter Stegen Barselona bilan xayrlashib, Ayaksga oʻtishi kutilmoqda

·283·Sport
Marc-Andre ter Stegen Barselona bilan xayrlashib, Ayaksga oʻtishi kutilmoqda
Audio versiyasi

Marc-Andre ter Stegen Jironadagi omadsiz ijara muddatidan soʻng, shu yozda Barselona tarkibini tark etishga yaqin turibdi. Germaniyalik tajribali darvozabon klubning kelajakdagi rejalariga kiritilmagan. Endilikda u kutilmaganda Niderlandiyaning Ayaks jamoasiga koʻchib oʻtishi mumkin, u yerda sobiq murabbiyi Michel faxriy posbon bilan yana hamkorlik qilishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jironadagi qisqa va omadsiz faoliyatidan soʻng Ter Stegen Barselona ixtiyoriga qaytdi, biroq uning Ispaniyadagi davri yakuniga yetayotganga oʻxshaydi. Diario Sport nashri xabariga koʻra, La Liga giganti 34 yoshli posbon endi jamoaning yangi loyihasining bir qismi emasligini aniq bildirgan. Murabbiy Hansi Flick mavsumning birinchi yarmida Joan Garcia xizmatlaridan foydalanishni afzal koʻrmoqda.

Ter Stegen 2014-yilning iyul oyida Borussiya Myunxengladbaxdan kelib qoʻshilgan edi va klub safida 423 ta oʻyinda maydonga tushib, jamoa sardori darajasiga koʻtarildi. Hozirda Barselona maoshlar fondini boʻshatish maqsadida uni butunlay sotib yuborishga tayyor. Darvozabonning Jironadagi faoliyati yanvar oyidagi transferdan soʻng jarohat sababli atigi ikkita oʻyin bilan cheklandi.

Ogʻir jarohat tufayli uning mavsumi barvaqt yakunlandi va bu holat Germaniya terma jamoasi ustozi Julian Nagelsmann tomonidan ham fojia deb baholandi. Ter Stegenning ijara shartnomasi 30-iyun kuni tugaydi va unga Ayaks tomonidan jiddiy qiziqish bildirilmoqda. Amsterdam klubini boshqarishga kirishgan Michel tajribali darvozabonni oʻz jamoasida koʻrmoqchi.

Marc-Andre ter Stegen Barselona bilan oʻtgan yillar davomida 20 ta yirik sovrinni qoʻlga kiritgan. Uning hisobida yetti bor Ispaniya chempionligi, oltita mamlakat kubogi va 2015-yilgi Chempionlar ligasi gʻolibligi bor. Endilikda u faoliyatini Erediviziyada davom ettirib, oʻzining boy tajribasini yangi jamoaga sarflashi kutilmoqda.

BarselonaMarc-Andre ter StegenTransferAyaksLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi