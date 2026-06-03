Marc-Andre ter Stegen Barselona bilan xayrlashib, Ayaksga oʻtishi kutilmoqda
Marc-Andre ter Stegen Jironadagi omadsiz ijara muddatidan soʻng, shu yozda Barselona tarkibini tark etishga yaqin turibdi. Germaniyalik tajribali darvozabon klubning kelajakdagi rejalariga kiritilmagan. Endilikda u kutilmaganda Niderlandiyaning Ayaks jamoasiga koʻchib oʻtishi mumkin, u yerda sobiq murabbiyi Michel faxriy posbon bilan yana hamkorlik qilishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jironadagi qisqa va omadsiz faoliyatidan soʻng Ter Stegen Barselona ixtiyoriga qaytdi, biroq uning Ispaniyadagi davri yakuniga yetayotganga oʻxshaydi. Diario Sport nashri xabariga koʻra, La Liga giganti 34 yoshli posbon endi jamoaning yangi loyihasining bir qismi emasligini aniq bildirgan. Murabbiy Hansi Flick mavsumning birinchi yarmida Joan Garcia xizmatlaridan foydalanishni afzal koʻrmoqda.
Ter Stegen 2014-yilning iyul oyida Borussiya Myunxengladbaxdan kelib qoʻshilgan edi va klub safida 423 ta oʻyinda maydonga tushib, jamoa sardori darajasiga koʻtarildi. Hozirda Barselona maoshlar fondini boʻshatish maqsadida uni butunlay sotib yuborishga tayyor. Darvozabonning Jironadagi faoliyati yanvar oyidagi transferdan soʻng jarohat sababli atigi ikkita oʻyin bilan cheklandi.
Ogʻir jarohat tufayli uning mavsumi barvaqt yakunlandi va bu holat Germaniya terma jamoasi ustozi Julian Nagelsmann tomonidan ham fojia deb baholandi. Ter Stegenning ijara shartnomasi 30-iyun kuni tugaydi va unga Ayaks tomonidan jiddiy qiziqish bildirilmoqda. Amsterdam klubini boshqarishga kirishgan Michel tajribali darvozabonni oʻz jamoasida koʻrmoqchi.
Marc-Andre ter Stegen Barselona bilan oʻtgan yillar davomida 20 ta yirik sovrinni qoʻlga kiritgan. Uning hisobida yetti bor Ispaniya chempionligi, oltita mamlakat kubogi va 2015-yilgi Chempionlar ligasi gʻolibligi bor. Endilikda u faoliyatini Erediviziyada davom ettirib, oʻzining boy tajribasini yangi jamoaga sarflashi kutilmoqda.
…