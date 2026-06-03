Astronomlar koinotdagi sirli radiosiqnallar tabiatini aniqlashdi

·57·Texno
Astronomlar koinotdagi sirli radiosiqnallar tabiatini aniqlashdi
Audio versiyasi

Xalqaro astronomlar jamoasi soʻnggi yillarning eng gʻayritabiiy kosmik hodisalaridan biri — uzoq davriy radiotranziyentlar sirini ochishga yaqinlashdi. Bu noyob radiochastotali manbalar bir necha daqiqadan bir necha soatgacha boʻlgan aniq vaqt oraligʻida chaqnashlar hosil qiladi. 2022-yilda birinchi shunday obyekti topilganidan beri olimlar bor-yoʻgʻi oʻntagacha shunday manbani aniqlashga muvaffaq boʻlishgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Nature Astronomy jurnalida eʼlon qilingan yangi tadqiqot ushbu turkumning eng mashhur vakillaridan biri — ASKAP J1745 obyektiga bagʻishlangan. Avstraliyaning Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) radioteleskopi yordamida topilgan ushbu obyektni oʻrganish uchun olimlar bir vaqtning oʻzida radio diapazon va rentgen nurlari maʼlumotlarini birlashtirdilar. Bu usul sodir boʻlayotgan jarayonlarning toʻliq manzarasini chizish imkonini berdi.

Natijalar shuni koʻrsatdiki, ASKAP J1745 katta ehtimol bilan kataklizmik oʻzgaruvchan yulduz — tarkibida oq mitti yulduz boʻlgan zich qoʻshaloq tizimdir. Oq mitti yulduz oʻzining hamroh yulduzidan moddalarni oʻziga tortib oladi. Ushbu moddalarning tushishi natijasida rentgen nurlanishi koʻrinishidagi energiya ajralib chiqadi. Radiosiqnallar esa zaryadlangan zarralarning tizimdagi kuchli magnit maydonlari bilan oʻzaro taʼsiri natijasida yuzaga keladi.

Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, bunday yulduzlarning magnit maydonlari MRT apparatining magnit maydonidan minglab marta kuchliroq boʻlishi mumkin. Bu holat qoʻshaloq tizim komponentlari orasidagi doimiy modda oqimi bilan birgalikda gʻayritabiiy davriy radiochaqnashlar uchun sharoit yaratadi. ASKAP J1745 obyekti birinchi marta nafaqat radiosiqnallar, balki optik diapazon va rentgen nurlari orqali ham ishonchli tarzda identifikatsiya qilindi.

Olimlar ASKAP J1745 obyektini qadimgi Misr iyerogliflarini tushunishga yordam bergan Rozetta toshiga qiyoslashmoqda. Agar bu oʻxshashlik oʻz tasdigʻini topsa, ushbu obyektni yanada chuqurroq oʻrganish bir necha yil avval kashf etilgan butun bir yangi kosmik hodisalar sinfini tushunish uchun kalit boʻlishi mumkin.

AstronomiyaKoinotASKAPRadiosiqnallarIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi