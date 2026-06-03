Kripto bozoridagi tahlil: Amerika isteʼmolchisi holati qanday?
Professional investorlar uchun moʻljallangan haftalik Crypto Long & Short tahliliy hisobotimizning navbatdagi sonida biz AQSH iqtisodiyotidagi joriy oʻzgarishlar va ularning raqamli aktivlar bozoriga taʼsirini koʻrib chiqamiz. Hozirgi kunda koʻplab treyderlarni bir savol qiynamoqda: Amerika isteʼmolchisi iqtisodiy bosimlarga qanchalik bardosh bera oladi? Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Soʻnggi makroiqtisodiy maʼlumotlar shuni koʻrsatmoqdaki, inflyatsiya va Fed tomonidan belgilangan yuqori foiz stavkalari aholining xarid qobiliyatiga sezilarli taʼsir oʻtkazmoqda. Bu esa oʻz navbatida Bitcoin va Ethereum kabi xavfli aktivlarga boʻlgan talabning pasayishiga olib kelishi mumkin. Isteʼmol xarajatlarining kamayishi iqtisodiy oʻsishni sekinlashtiruvchi asosiy omildir.
S&P 500 va Nasdaq indekslari ham isteʼmol kayfiyatiga qarab tebranmoqda. Agar AQSH mehnat bozorida zaiflashuv kuzatilsa, investorlar kripto bozoridan mablagʻlarini olib chiqib, oltin yoki obligatsiya kabi xavfsizroq aktivlarga yoʻnaltirishlari ehtimoli yuqori. Bu esa kriptovalyutalar narxida korreksiyani keltirib chiqarishi mumkin.
Shunga qaramay, blokcheyn texnologiyalari va institutsional investitsiyalar oqimi uzoq muddatli istiqbolda bozorni qoʻllab-quvvatlashda davom etmoqda. Bitcoin hozirda nafaqat spekulyativ vosita, balki global iqtisodiy noaniqliklar davrida oʻziga xos himoya aktivi sifatida ham koʻrilmoqda. Biroq, qisqa muddatli istiqbolda barchasi isteʼmolchilarning hamyoniga bogʻliq boʻlib qoladi.
…