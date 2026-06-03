Kripto bozoridagi tahlil: Amerika isteʼmolchisi holati qanday?

·50·Iqtisodiyot
Kripto bozoridagi tahlil: Amerika isteʼmolchisi holati qanday?
Audio versiyasi

Professional investorlar uchun moʻljallangan haftalik Crypto Long & Short tahliliy hisobotimizning navbatdagi sonida biz AQSH iqtisodiyotidagi joriy oʻzgarishlar va ularning raqamli aktivlar bozoriga taʼsirini koʻrib chiqamiz. Hozirgi kunda koʻplab treyderlarni bir savol qiynamoqda: Amerika isteʼmolchisi iqtisodiy bosimlarga qanchalik bardosh bera oladi? Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Soʻnggi makroiqtisodiy maʼlumotlar shuni koʻrsatmoqdaki, inflyatsiya va Fed tomonidan belgilangan yuqori foiz stavkalari aholining xarid qobiliyatiga sezilarli taʼsir oʻtkazmoqda. Bu esa oʻz navbatida Bitcoin va Ethereum kabi xavfli aktivlarga boʻlgan talabning pasayishiga olib kelishi mumkin. Isteʼmol xarajatlarining kamayishi iqtisodiy oʻsishni sekinlashtiruvchi asosiy omildir.

S&P 500 va Nasdaq indekslari ham isteʼmol kayfiyatiga qarab tebranmoqda. Agar AQSH mehnat bozorida zaiflashuv kuzatilsa, investorlar kripto bozoridan mablagʻlarini olib chiqib, oltin yoki obligatsiya kabi xavfsizroq aktivlarga yoʻnaltirishlari ehtimoli yuqori. Bu esa kriptovalyutalar narxida korreksiyani keltirib chiqarishi mumkin.

Shunga qaramay, blokcheyn texnologiyalari va institutsional investitsiyalar oqimi uzoq muddatli istiqbolda bozorni qoʻllab-quvvatlashda davom etmoqda. Bitcoin hozirda nafaqat spekulyativ vosita, balki global iqtisodiy noaniqliklar davrida oʻziga xos himoya aktivi sifatida ham koʻrilmoqda. Biroq, qisqa muddatli istiqbolda barchasi isteʼmolchilarning hamyoniga bogʻliq boʻlib qoladi.

BitcoinIqtisodiyotFedKriptoInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi