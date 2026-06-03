Tundagi xavfli poyga ikki yosh yigitning umriga zomin bo‘ldi

·319·Jamiyat
Tundagi xavfli poyga ikki yosh yigitning umriga zomin bo‘ldi
Audio versiyasi

Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida sodir bo‘lgan mudhish yo‘l-transport hodisasi ikki insonning hayotiga nuqta qo‘ydi. Haydovchilik guvohnomasiga ega bo‘lmagan ikki yigit ishtirokidagi xavfli poyga fojia bilan yakunlandi.

Hodisa 28 may kuni tungi soat 23:50 larda tumanning Chaqar mahallasi hududida yuz bergan. Ma’lum bo‘lishicha, Damas va Nexia avtomobillarini boshqargan 17 va 20 yoshli yigitlar o‘zaro kimo‘zarga harakatlangan.

Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, Damas avtomobili rulida 2009 yilda tug‘ilgan, hali haydovchilik huquqini olish yoshiga yetmagan o‘smir bo‘lgan. Avtomobilda undan tashqari yana to‘rt nafar tengdoshi ham bo‘lgan.

Nexia haydovchisi esa 2006 yilda tug‘ilgan bo‘lib, u ham haydovchilik guvohnomasiga ega emasligi aniqlangan.

Tezlik va ehtiyotsizlik oqibatida ikki avtomobil ishtirokida og‘ir avtohalokat sodir bo‘lgan. Natijada Damas haydovchisi va Nexia avtomobilidagi yo‘lovchilardan biri voqea joyida halok bo‘lgan. Qolgan ishtirokchilar turli darajada jarohat olib, shifoxonaga yotqizilgan.

Ma’lum bo‘lishicha, Nexia haydovchisi avvaldan ham avtomobil boshqarib yurgan va bu holat mahalla aholisiga yaxshi tanish bo‘lgan.

Hodisadan so‘ng mahallada jamoatchilik ishtirokida muhokama o‘tkazildi. Unda ota-onalarning mas’uliyati, farzandlar tarbiyasi va nazorat masalalari keng muhokama qilindi.

SurxondaryoUzunDamasNexiaChaqar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdiBugun, 11:33Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiBugun, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiBugun, 09:17Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildiBugun, 07:53Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladiBugun, 07:49Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandiBugun, 07:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi