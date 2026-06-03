Tundagi xavfli poyga ikki yosh yigitning umriga zomin bo‘ldi
Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida sodir bo‘lgan mudhish yo‘l-transport hodisasi ikki insonning hayotiga nuqta qo‘ydi. Haydovchilik guvohnomasiga ega bo‘lmagan ikki yigit ishtirokidagi xavfli poyga fojia bilan yakunlandi.
Hodisa 28 may kuni tungi soat 23:50 larda tumanning Chaqar mahallasi hududida yuz bergan. Ma’lum bo‘lishicha, Damas va Nexia avtomobillarini boshqargan 17 va 20 yoshli yigitlar o‘zaro kimo‘zarga harakatlangan.
Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, Damas avtomobili rulida 2009 yilda tug‘ilgan, hali haydovchilik huquqini olish yoshiga yetmagan o‘smir bo‘lgan. Avtomobilda undan tashqari yana to‘rt nafar tengdoshi ham bo‘lgan.
Nexia haydovchisi esa 2006 yilda tug‘ilgan bo‘lib, u ham haydovchilik guvohnomasiga ega emasligi aniqlangan.
Tezlik va ehtiyotsizlik oqibatida ikki avtomobil ishtirokida og‘ir avtohalokat sodir bo‘lgan. Natijada Damas haydovchisi va Nexia avtomobilidagi yo‘lovchilardan biri voqea joyida halok bo‘lgan. Qolgan ishtirokchilar turli darajada jarohat olib, shifoxonaga yotqizilgan.
Ma’lum bo‘lishicha, Nexia haydovchisi avvaldan ham avtomobil boshqarib yurgan va bu holat mahalla aholisiga yaxshi tanish bo‘lgan.
Hodisadan so‘ng mahallada jamoatchilik ishtirokida muhokama o‘tkazildi. Unda ota-onalarning mas’uliyati, farzandlar tarbiyasi va nazorat masalalari keng muhokama qilindi.
…