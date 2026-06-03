O‘zbekistonda 4 ming yillik sirli jarrohlik izlari topildi

·362·Jamiyat
O‘zbekistonda 4 ming yillik sirli jarrohlik izlari topildi
Audio versiyasi

O‘zbekiston hududida olib borilgan arxeologik qazishmalar davomida olimlarni hayratga solgan noyob topilma aniqlandi. Bronza davriga mansub bo‘lgan besh yoshli bolaning bosh suyagida qadimiy jarrohlik amaliyoti izlari topildi. Mutaxassislar ushbu topilmaning yoshi taxminan 4 ming yil ekanini ma’lum qildi.

Tadqiqotchilar fikricha, mazkur kashfiyot nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun Osiyo hududidagi eng qadimgi jarrohlik amaliyotlaridan biriga oid muhim dalil hisoblanadi.

Noyob topilma Jarqo‘tondan aniqlandi

Italiya va O‘zbekiston olimlaridan iborat ilmiy guruh Shimoliy Baqtriya hududida, Afg‘oniston chegarasiga yaqin joylashgan qadimgi Jarqo‘ton manzilgohida qazish ishlarini olib borgan. Natijada taxminan besh yoshda vafot etgan bolaning skeleti topilgan.

Qizig‘i shundaki, u yana bir kichik yoshli bola bilan bir qabrga dafn etilgan bo‘lgan. Arxeologlar mazkur dafn joyini miloddan avvalgi uchinchi ming yillik oxiriga mansub deb baholamoqda.

Qadimgi tibbiyotning noyob namunasimi?

Tekshiruvlar davomida bolaning bosh suyagida trepanatsiya — ya’ni bosh suyagini maxsus usulda teshish amaliyoti izlari aniqlangan. Olimlarning taxminicha, bu jarayon tosh yoki suyakdan yasalgan asboblar yordamida amalga oshirilgan bo‘lishi mumkin.

Qadimgi davrlarda bunday amaliyotlar turli kasalliklar, jumladan, tutqanoq, kuchli bosh og‘riqlari yoki ruhiy xastaliklarni davolash maqsadida qo‘llangan bo‘lishi ehtimol qilinadi. Shu bilan birga, ayrim tadqiqotchilar bu kabi jarayonlar diniy marosimlar bilan ham bog‘liq bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini istisno qilmayapti.

Olimlarni hayratga solgan kashfiyot

Qazishma ishlariga rahbarlik qilgan Salento universiteti arxeologi Enriko Askalonening ta’kidlashicha, to‘rt ming yil avval Markaziy Osiyoda yosh bolada shunday murakkab amaliyot o‘tkazilgani ilmiy jamoatchilik uchun katta yangilik bo‘ldi.

Mutaxassislar ayniqsa operatsiyaning aynan bolada bajarilganiga e’tibor qaratmoqda. Chunki bu holat o‘sha davrda inson anatomiyasi va jarrohlik bo‘yicha muayyan bilimlar mavjud bo‘lganini ko‘rsatishi mumkin.

O'zbekistonJarkutanBaqtriyaEnriko AskaloneSalento universiteti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiBugun, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiBugun, 09:17Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildiBugun, 07:53Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladiBugun, 07:49Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandiBugun, 07:39Chorvoq suv omborida maxsus suv patrul xizmati faoliyati yo‘lga qo‘yildiBugun, 07:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi