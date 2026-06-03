Arkadiusz Milik jarohatlar sababli mashgʻulot paytida yigʻlab yuborganini tan oldi

·60·Sport
Arkadiusz Milik jarohatlar sababli mashgʻulot paytida yigʻlab yuborganini tan oldi
Audio versiyasi

Yuventus hujumchisi Arkadiusz Milik uzoq davom etayotgan jarohatlar uning ruhiy holatiga qanchalik ogʻir zarba bergani haqida ochiq gapirdi. 32 yoshli Polsha terma jamoasi aʼzosi doimiy jismoniy muammolar uni butunlay charchatganini va hatto sport zalidagi mashgʻulotlarni toʻxtatib, yuvinish xonasida koʻz yosh toʻkishga majbur boʻlgan lahzalarni esladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tajribali forvard Turin klubi safida soʻnggi paytlarda jismoniy holati tufayli juda kam maydonga tushmoqda. 2023-yilda Marsel jamoasidan Yuventus safiga toʻliq koʻchib oʻtgan Milik Polshaning Kanal Sportowy nashriga bergan intervyusida jarohatlar bilan bogʻliq ruhiy kurashlari haqida soʻzlab berdi. Uning soʻzlariga koʻra, doimiy muolajalar va tiklanish jarayonlari uni chidab boʻlmas darajaga olib kelgan.

"Oxirgi ikki yil ichida faqat jarohatlarim haqida gapirishim mumkin edi. Bu davr meni tom maʼnoda holdan toydirdi. Hammasidan uzilib qolishni xohlardim", — deydi hujumchi. Milik oʻz faoliyati davomida Ajax, Napoli va Marsel kabi klublarda sermahsul oʻyin koʻrsatgan boʻlsa-da, soʻnggi yillarda uning omadi chopmayapti.

Hujumchi oʻzining eng ogʻir damlarini shunday tasvirlaydi: "2025-yilning boshida menda katta muammo yuzaga keldi, bu juda yoqimsiz lahzalar edi. Men ruhiy tushkunlikning eng quyi nuqtasiga tushib qoldim. Baʼzida sport zaliga mashgʻulot uchun kirardim-u, birdan toʻxtab, yuvinish xonasiga borib yigʻlab olardim".

Statistikaga koʻra, 2025-26-yilgi mavsum Milik uchun muvaffaqiyatsiz kechmoqda. U A Seriya doirasida bor-yoʻgʻi ikki marta maydonga tushib, jami 34 daqiqa harakat qildi. Tizza, boldir va mushaklardagi ketma-ket jarohatlar uni uzoq muddatga futboldan chetlatib qoʻydi. Aprel oyidagi tizzasidagi jarohat esa uning azoblarini yanada kuchaytirdi.

YuventusArkadiusz MilikJarohatFutbolA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi