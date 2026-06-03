Arkadiusz Milik jarohatlar sababli mashgʻulot paytida yigʻlab yuborganini tan oldi
Yuventus hujumchisi Arkadiusz Milik uzoq davom etayotgan jarohatlar uning ruhiy holatiga qanchalik ogʻir zarba bergani haqida ochiq gapirdi. 32 yoshli Polsha terma jamoasi aʼzosi doimiy jismoniy muammolar uni butunlay charchatganini va hatto sport zalidagi mashgʻulotlarni toʻxtatib, yuvinish xonasida koʻz yosh toʻkishga majbur boʻlgan lahzalarni esladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tajribali forvard Turin klubi safida soʻnggi paytlarda jismoniy holati tufayli juda kam maydonga tushmoqda. 2023-yilda Marsel jamoasidan Yuventus safiga toʻliq koʻchib oʻtgan Milik Polshaning Kanal Sportowy nashriga bergan intervyusida jarohatlar bilan bogʻliq ruhiy kurashlari haqida soʻzlab berdi. Uning soʻzlariga koʻra, doimiy muolajalar va tiklanish jarayonlari uni chidab boʻlmas darajaga olib kelgan.
"Oxirgi ikki yil ichida faqat jarohatlarim haqida gapirishim mumkin edi. Bu davr meni tom maʼnoda holdan toydirdi. Hammasidan uzilib qolishni xohlardim", — deydi hujumchi. Milik oʻz faoliyati davomida Ajax, Napoli va Marsel kabi klublarda sermahsul oʻyin koʻrsatgan boʻlsa-da, soʻnggi yillarda uning omadi chopmayapti.
Hujumchi oʻzining eng ogʻir damlarini shunday tasvirlaydi: "2025-yilning boshida menda katta muammo yuzaga keldi, bu juda yoqimsiz lahzalar edi. Men ruhiy tushkunlikning eng quyi nuqtasiga tushib qoldim. Baʼzida sport zaliga mashgʻulot uchun kirardim-u, birdan toʻxtab, yuvinish xonasiga borib yigʻlab olardim".
Statistikaga koʻra, 2025-26-yilgi mavsum Milik uchun muvaffaqiyatsiz kechmoqda. U A Seriya doirasida bor-yoʻgʻi ikki marta maydonga tushib, jami 34 daqiqa harakat qildi. Tizza, boldir va mushaklardagi ketma-ket jarohatlar uni uzoq muddatga futboldan chetlatib qoʻydi. Aprel oyidagi tizzasidagi jarohat esa uning azoblarini yanada kuchaytirdi.
…