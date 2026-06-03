Alan Shearer Angliya terma jamoasining asosiy pleymeykeri kim boʻlishini aytdi

·54·Sport
Alan Shearer Angliya terma jamoasining asosiy pleymeykeri kim boʻlishini aytdi
Audio versiyasi

Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Alan Shearer yangi bosh murabbiy Thomas Tuchelga kutilmagan maslahat berdi. Shearerning fikricha, jahon chempionatida Real Madrid yulduzi Jud Bellingem emas, balki Aston Villa vakili Morgan Rogers asosiy tarkibda, yaʼni 10-raqamli pozitsiyada maydonga tushishi kerak. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ekspert oʻz tanlovini futbolchilarning ayni damdagi sport formasi bilan izohladi. Rogers yakunlangan mavsumda Aston Villa safida barcha musobaqalarda 55 ta oʻyinda maydonga tushib, 14 ta gol va 12 ta assist qayd etdi. Shuningdek, u jamoasining Yevropa ligasi gʻolibiga aylanishida katta hissa qoʻshdi. Shearerning taʼkidlashicha, Rogersning jismoniy holati va barqarorligi uni asosiy nomzodga aylantiradi.

Boshqa tomondan, Jud Bellingem Real Madrid safida jarohatlar bilan bogʻliq qiyin mavsumni oʻtkazdi. U 40 ta uchrashuvda 8 ta gol va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Garchi Bellinghamga rasman 10-raqamli futbolka topshirilgan boʻlsa-da, Shearer murabbiy obroʻga emas, balki natijaga eʼtibor qaratishi lozimligini aytdi.

Shearer oʻzining ideal yarim himoya uchligini ham maʼlum qildi: u Morgan Rogersni Elliot Anderson va Declan Rice bilan birga koʻrmoqchi. Uning soʻzlariga koʻra, Rogers oʻz mehnati bilan jahon chempionatida asosiy tarkibda oʻynash huquqini qoʻlga kiritgan va Thomas Tuchel kabi tajribali murabbiy yulduz futbolchilarni zaxirada qoldirishdan qoʻrqmasligi kerak.

AngliyaJud BellingemMorgan RogersReal MadridJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi