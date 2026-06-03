Dusan Vlahovic Yuventus bilan shartnomani uzaytirmadi va jamoani tark etadi
Dusan Vlahovic va Yuventus oʻrtasidagi uzoq davom etgan muzokaralar yakuniga yetdi. Hujumchi Turin klubini erkin agent sifatida tark etishi rasman tasdiqlandi. Tomonlar oʻrtasida bir necha oy davom etgan muloqotlar natija bermadi va shu haftada muzokaralar butunlay toʻxtatildi. Shu tariqa, serbiyalik forvardning Allianz Stadium’dagi toʻrt yarim yillik faoliyati yakunlanadigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
La Gazzetta dello Sport nashrining xabar berishicha, futbolchi va klub oʻrtasidagi moliyaviy talablar bir-biriga mos kelmagan. Vlahovic yangi shartnoma uchun yiliga 8 million yevro maosh hamda qoʻshimcha bonuslar talab qilgan. Yuventus rahbariyati esa 6 million yevro va natijalarga asoslangan mukofot pullari taklif qilish bilan cheklangan. Klub agentlik komissiyalari va boshqa qoʻshimcha xarajatlarni toʻlashdan bosh tortganidan soʻng, muloqotlar boshi berk koʻchaga kirib qoldi.
Ushbu vaziyat jamoa bosh murabbiyi Luciano Spalletti uchun jiddiy zarba boʻldi. Murabbiy Vlahovicni oʻz loyihasining markaziy figurasi deb hisoblar edi. Avvalroq Bernardo Silva va Alisson transferlarini amalga oshirolmagan Spalletti, serbiyalik hujumchini jamoa tizimi uchun oʻta muhim deb atagan edi. Biroq klubning moliyaviy imkoniyatlari murabbiyning sport rejalaridan ustun keldi.
Dusan Vlahovic 2022-yil yanvarida Fiorentina klubidan 70 million yevro evaziga transfer qilingan va unga Cristiano Ronaldo oʻrinbosari sifatida qaralgan edi. Turindagi faoliyati davomida u yorqin oʻyinlar koʻrsatgan boʻlsa-da, koʻplab tanqidchilar uning barqaror emasligini taʼkidlab kelishgan.
Hozirda hujumchiga Chelsi, Nyukasl, Barselona va Bavariya kabi grand klublar qiziqish bildirmoqda. Futbolchining agentlari allaqachon ushbu jamoalar bilan aloqaga chiqqan, biroq Vlahovicning keyingi manzili qayer boʻlishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.
…