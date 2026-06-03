Dusan Vlahovic Yuventus bilan shartnomani uzaytirmadi va jamoani tark etadi

·117·Sport
Dusan Vlahovic Yuventus bilan shartnomani uzaytirmadi va jamoani tark etadi
Audio versiyasi

Dusan Vlahovic va Yuventus oʻrtasidagi uzoq davom etgan muzokaralar yakuniga yetdi. Hujumchi Turin klubini erkin agent sifatida tark etishi rasman tasdiqlandi. Tomonlar oʻrtasida bir necha oy davom etgan muloqotlar natija bermadi va shu haftada muzokaralar butunlay toʻxtatildi. Shu tariqa, serbiyalik forvardning Allianz Stadium’dagi toʻrt yarim yillik faoliyati yakunlanadigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

La Gazzetta dello Sport nashrining xabar berishicha, futbolchi va klub oʻrtasidagi moliyaviy talablar bir-biriga mos kelmagan. Vlahovic yangi shartnoma uchun yiliga 8 million yevro maosh hamda qoʻshimcha bonuslar talab qilgan. Yuventus rahbariyati esa 6 million yevro va natijalarga asoslangan mukofot pullari taklif qilish bilan cheklangan. Klub agentlik komissiyalari va boshqa qoʻshimcha xarajatlarni toʻlashdan bosh tortganidan soʻng, muloqotlar boshi berk koʻchaga kirib qoldi.

Ushbu vaziyat jamoa bosh murabbiyi Luciano Spalletti uchun jiddiy zarba boʻldi. Murabbiy Vlahovicni oʻz loyihasining markaziy figurasi deb hisoblar edi. Avvalroq Bernardo Silva va Alisson transferlarini amalga oshirolmagan Spalletti, serbiyalik hujumchini jamoa tizimi uchun oʻta muhim deb atagan edi. Biroq klubning moliyaviy imkoniyatlari murabbiyning sport rejalaridan ustun keldi.

Dusan Vlahovic 2022-yil yanvarida Fiorentina klubidan 70 million yevro evaziga transfer qilingan va unga Cristiano Ronaldo oʻrinbosari sifatida qaralgan edi. Turindagi faoliyati davomida u yorqin oʻyinlar koʻrsatgan boʻlsa-da, koʻplab tanqidchilar uning barqaror emasligini taʼkidlab kelishgan.

Hozirda hujumchiga Chelsi, Nyukasl, Barselona va Bavariya kabi grand klublar qiziqish bildirmoqda. Futbolchining agentlari allaqachon ushbu jamoalar bilan aloqaga chiqqan, biroq Vlahovicning keyingi manzili qayer boʻlishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.

YuventusDusan VlahovicTransferBarselonaChelsi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi