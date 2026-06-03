Florentino Perez Real Madrid uchun haftaning ilk yirik transferini eʻlon qiladi

·166·Sport
Florentino Perez Real Madrid uchun haftaning ilk yirik transferini eʻlon qiladi
Audio versiyasi

Real Madrid prezidenti Florentino Perez shu payshanba kuni klubning kelasi mavsum uchun "birinchi yirik transferi"ni eʻlon qilishini maʻlum qildi. 79 yoshli rahbar soʻnggi yigirma yil ichida ilk bor oʻtkazilayotgan raqobatli prezidentlik saylovlari oldidan oʻz mavqeini mustahkamlashga intilmoqda. Perez oʻzining anʻanaviy "Galactico" strategiyasiga sodiq qolgan holda, yakshanba kungi ovoz berish jarayonidan avval klubning moliyaviy qudratini namoyish etishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

El Espanyol nashriga bergan intervyusida Perez tarkibga yangi yulduz qoʻshilishi kutilayotganini tasdiqladi. "Shu payshanba kuni kelasi mavsum uchun birinchi katta transferimni eʻlon qilaman. Mening sport loyihamni hamma biladi: eng yaxshi futbolchilarga ega boʻlish va gʻalaba qozonishda davom etish", — dedi u. Hozircha yangi futbolchining ismi sir tutilayotgan boʻlsa-da, OAV Liverpul bilan shartnomasi yakunlangan Ibrahima Konate va Denzel Dumfries nomlarini Real Madrid bilan bogʻlamoqda.

Ushbu saylov Perez uchun 2006-yildan beri birinchi jiddiy sinovdir, chunki u oxirgi beshta saylovda raqibsiz gʻolib chiqqan edi. Bu safar 37 yoshli tadbirkor Enrique Riquelme unga raqiblik qilmoqda. Riquelme allaqachon oʻz vaʻdalarini berishni boshlagan, jumladan, klub afsonasi Raul Gonzalezni sport direktori etib tayinlash va Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri kabi oʻyinchilarni olib kelishni maqsad qilgan.

Perez nafaqat yangi futbolchi, balki boʻsh qolayotgan murabbiylik kursisiga kim oʻtirishi haqida ham maʻlumot berishi kutilmoqda. Xabarlarga koʻra, 2010-2013-yillarda jamoani boshqargan Joze Mourinyo yana Bernabeuga qaytishi mumkin. Perez bu boradagi savollarga: "Tez orada Real Madridning yangi murabbiyi kim boʻlishini eʻlon qilaman. Yakshanbagacha yana yangi nomlarni eshitasiz, xavotir olmang", — deya javob qaytardi.

Real MadridFlorentino PerezTransferLa LigaJoze Mourinyo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi