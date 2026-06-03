Florentino Perez Real Madrid uchun haftaning ilk yirik transferini eʻlon qiladi
Real Madrid prezidenti Florentino Perez shu payshanba kuni klubning kelasi mavsum uchun "birinchi yirik transferi"ni eʻlon qilishini maʻlum qildi. 79 yoshli rahbar soʻnggi yigirma yil ichida ilk bor oʻtkazilayotgan raqobatli prezidentlik saylovlari oldidan oʻz mavqeini mustahkamlashga intilmoqda. Perez oʻzining anʻanaviy "Galactico" strategiyasiga sodiq qolgan holda, yakshanba kungi ovoz berish jarayonidan avval klubning moliyaviy qudratini namoyish etishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
El Espanyol nashriga bergan intervyusida Perez tarkibga yangi yulduz qoʻshilishi kutilayotganini tasdiqladi. "Shu payshanba kuni kelasi mavsum uchun birinchi katta transferimni eʻlon qilaman. Mening sport loyihamni hamma biladi: eng yaxshi futbolchilarga ega boʻlish va gʻalaba qozonishda davom etish", — dedi u. Hozircha yangi futbolchining ismi sir tutilayotgan boʻlsa-da, OAV Liverpul bilan shartnomasi yakunlangan Ibrahima Konate va Denzel Dumfries nomlarini Real Madrid bilan bogʻlamoqda.
Ushbu saylov Perez uchun 2006-yildan beri birinchi jiddiy sinovdir, chunki u oxirgi beshta saylovda raqibsiz gʻolib chiqqan edi. Bu safar 37 yoshli tadbirkor Enrique Riquelme unga raqiblik qilmoqda. Riquelme allaqachon oʻz vaʻdalarini berishni boshlagan, jumladan, klub afsonasi Raul Gonzalezni sport direktori etib tayinlash va Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri kabi oʻyinchilarni olib kelishni maqsad qilgan.
Perez nafaqat yangi futbolchi, balki boʻsh qolayotgan murabbiylik kursisiga kim oʻtirishi haqida ham maʻlumot berishi kutilmoqda. Xabarlarga koʻra, 2010-2013-yillarda jamoani boshqargan Joze Mourinyo yana Bernabeuga qaytishi mumkin. Perez bu boradagi savollarga: "Tez orada Real Madridning yangi murabbiyi kim boʻlishini eʻlon qilaman. Yakshanbagacha yana yangi nomlarni eshitasiz, xavotir olmang", — deya javob qaytardi.
…