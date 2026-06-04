“Husanov “Barselona” uslubiga mos o‘yinchi bo‘lishi mumkin ” — Aleks Roka

·97·Sport
“Husanov “Barselona” uslubiga mos o‘yinchi bo‘lishi mumkin ” — Aleks Roka
Audio versiyasi

Barselona” klubining Qirg‘izistondagi akademiyasi texnik direktori Aleks Roka Eurasia Football nashriga bergan intervyusida O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov faoliyati haqida fikr bildirdi.

— Siz “Barselona” tizimida ishlagansiz. Sizningcha, Gvardiola qo‘l ostida harakat qilayotgan Abduqodir Husanov kelajakda “Barselona”ga o‘tishi mumkinmi?

— Men uchun Gvardiola futbolni o‘zgartirgan murabbiy. U “Barselona”dagi faoliyati davomida o‘yin haqidagi qarashlarimizni o‘zgartirdi va keyin bu uslubni boshqa klublarda ham davom ettirdi. Uning jamoalari eng yuqori darajada o‘ynaydi.

Husanovda bu uslubga mos bo‘lgan muhim xususiyatlar bor. U kuchli, tezkor, maydonda samarali harakat qiladi va bosim ostida o‘ynay oladi. Bu zamonaviy markaziy himoyachi uchun juda muhim omil.

“Manchester Siti” dunyodagi eng kuchli klublardan biri hisoblanadi. U yerda yuqori raqobat, tezkor o‘yin va katta talablar mavjud. Futbolchiga moslashish, vaqt va aqliy rivojlanish zarur. Unda bu salohiyat mavjud. Endi uning bu jarayondan qanday o‘tishi muhim.

— Husanovning O‘zbekistondan Angliyagacha bo‘lgan yo‘li oson kechmagan. U darhol o‘zini ko‘rsata olmadi, sog‘lig‘i bilan bog‘liq muammolar ham bo‘lgan. Keyin Belarus va Fransiya chempionatlari, hozir esa “Manchester Siti” darajasigacha yetib keldi. Bu katta tarix. Shunday emasmi?

— Ha, Husanovning yo‘li butun mintaqa uchun namuna. Agar o‘zbekistonlik futbolchi bunday bosqichlarni bosib o‘ta olgan bo‘lsa, demak boshqalarda ham imkoniyat bor. Ehtimol, endi skautlar Markaziy Osiyoga ko‘proq e’tibor qaratadi.

Biroq bu darajada faqat kuchli va tezkor bo‘lish yetarli emas. O‘yinni tushunish, vaziyatni o‘qish va bosim ostida qaror qabul qilish ham juda muhim.

Gvardiola tizimida markaziy himoyachi faqat to‘pni olib qo‘yadigan o‘yinchi emas. U hujumlarni boshlaydi, pressing ostida o‘ynaydi va jamoaviy o‘yinni qurishga yordam beradi. Agar Husanov bu jihatlarni rivojlantirsa, yanada kuchli bo‘ladi.

— Demak, bunday o‘yinchi “Barselona” falsafasiga mos keladimi?

— Ha. Gvardiola futbolida o‘yinni tushunish, tez qaror qabul qilish, to‘p bilan ishlash, tana pozitsiyasi va maydonni nazorat qilish katta ahamiyatga ega. Agar futbolchi bu ko‘nikmalarni rivojlantirsa, u yanada yuqori darajaga chiqishi mumkin. Husanovda esa buning poydevori bor, qolgani mehnat, vaqt va moslashishga bog‘liq.

Abdulloqodir HusanovBarselonaAleks RokaManchester SitiGvardiola
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi