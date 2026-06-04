“Husanov “Barselona” uslubiga mos o‘yinchi bo‘lishi mumkin ” — Aleks Roka
“Barselona” klubining Qirg‘izistondagi akademiyasi texnik direktori Aleks Roka Eurasia Football nashriga bergan intervyusida O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov faoliyati haqida fikr bildirdi.
— Siz “Barselona” tizimida ishlagansiz. Sizningcha, Gvardiola qo‘l ostida harakat qilayotgan Abduqodir Husanov kelajakda “Barselona”ga o‘tishi mumkinmi?
— Men uchun Gvardiola futbolni o‘zgartirgan murabbiy. U “Barselona”dagi faoliyati davomida o‘yin haqidagi qarashlarimizni o‘zgartirdi va keyin bu uslubni boshqa klublarda ham davom ettirdi. Uning jamoalari eng yuqori darajada o‘ynaydi.
Husanovda bu uslubga mos bo‘lgan muhim xususiyatlar bor. U kuchli, tezkor, maydonda samarali harakat qiladi va bosim ostida o‘ynay oladi. Bu zamonaviy markaziy himoyachi uchun juda muhim omil.
“Manchester Siti” dunyodagi eng kuchli klublardan biri hisoblanadi. U yerda yuqori raqobat, tezkor o‘yin va katta talablar mavjud. Futbolchiga moslashish, vaqt va aqliy rivojlanish zarur. Unda bu salohiyat mavjud. Endi uning bu jarayondan qanday o‘tishi muhim.
— Husanovning O‘zbekistondan Angliyagacha bo‘lgan yo‘li oson kechmagan. U darhol o‘zini ko‘rsata olmadi, sog‘lig‘i bilan bog‘liq muammolar ham bo‘lgan. Keyin Belarus va Fransiya chempionatlari, hozir esa “Manchester Siti” darajasigacha yetib keldi. Bu katta tarix. Shunday emasmi?
— Ha, Husanovning yo‘li butun mintaqa uchun namuna. Agar o‘zbekistonlik futbolchi bunday bosqichlarni bosib o‘ta olgan bo‘lsa, demak boshqalarda ham imkoniyat bor. Ehtimol, endi skautlar Markaziy Osiyoga ko‘proq e’tibor qaratadi.
Biroq bu darajada faqat kuchli va tezkor bo‘lish yetarli emas. O‘yinni tushunish, vaziyatni o‘qish va bosim ostida qaror qabul qilish ham juda muhim.
Gvardiola tizimida markaziy himoyachi faqat to‘pni olib qo‘yadigan o‘yinchi emas. U hujumlarni boshlaydi, pressing ostida o‘ynaydi va jamoaviy o‘yinni qurishga yordam beradi. Agar Husanov bu jihatlarni rivojlantirsa, yanada kuchli bo‘ladi.
— Demak, bunday o‘yinchi “Barselona” falsafasiga mos keladimi?
— Ha. Gvardiola futbolida o‘yinni tushunish, tez qaror qabul qilish, to‘p bilan ishlash, tana pozitsiyasi va maydonni nazorat qilish katta ahamiyatga ega. Agar futbolchi bu ko‘nikmalarni rivojlantirsa, u yanada yuqori darajaga chiqishi mumkin. Husanovda esa buning poydevori bor, qolgani mehnat, vaqt va moslashishga bog‘liq.
…