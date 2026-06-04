Valverde faoliyatini «Manchester Siti» klubida davom ettirishi mumkin

·81·Sport
Valverde faoliyatini «Manchester Siti» klubida davom ettirishi mumkin
Audio versiyasi

Yevropa futbolida transfer bozori qizigandan qizimoqda. Ayniqsa, grand jamoalar o‘rtasidagi o‘zaro «futbolchi ovlash» marosimi muxlislar uchun doimo hayajonli va kutilmagan yangiliklarga boy kechadi. Navbatdagi yirik va shov-shuvli transfer bombasi Madrid va Manchester shaharlari o‘rtasida portlashi kutilmoqda. Ispaniyaning mashhur va nufuzli «El Chiringuito» nashri tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, Madridning «Real» klubi yarim himoyachisi Federiko Valverde tez orada Angliya Premer-ligasiga ko‘chib o‘tishi hech gap emas.

«Shaharliklar»dan dahshatli va rasmiy taklif

Angliyaning amaldagi yetakchisi bo‘lmish «Manchester Siti» jamoasi o‘z maydon markazini yanada mustahkamlash va kuchaytirish maqsadida jiddiy rejalar tuzmoqda. Insayderlarning ta’kidlashicha, «shaharliklar» ushbu transfer uchun naq 90 million yevro miqdoridagi ulkan mablag‘ni qurbon qilishga shay turishibdi.

«Qirollik klubi»ning chinakam yuragi va yetakchilaridan biriga aylanib ulgurgan urugvaylik yulduz ayni paytda Enso Mareska jamoasining yozgi transfer oynasidagi eng asosiy va ustuvor maqsadlaridan biri bo‘lib turibdi.

Madriddagi noaniq kelajak va Tchuameni mojarosi

Xo‘sh, unda nega «Real» o‘z yetakchisini qo‘yvorishi kerak, degan haqli savol tug‘iladi. Gap shundaki, madridliklar lagerida ichki muhit biroz keskinlashgan. Jamoadoshi Orelen Tchuameni bilan bog‘liq yuzaga kelgan shov-shuvli mojarolardan so‘ng, Valverdening «Santyago Bernabeu»dagi kelajagi hanuzgacha mavhum va so‘roq ostida qolmoqda. Aynan mana shu noqulay vaziyatdan ingliz klubi unumli foydalanib qolmoqchi.

Valverde — shunchaki oddiy futbolchi emas, balki maydondagi haqiqiy «dvigatel»dir. Keling, uning o‘tgan mavsumdagi dahshatli va sermahsul statistikasiga nazar tashlaymiz:

Ko‘rsatkichlar

Natija (2025/2026 mavsum)

Jami uchrashuvlar (barcha turnirlar)

49 ta o‘yin

Urilgan gollar soni

9 ta gol

Golli uzatmalar (assist)

13 ta pas

Muxlislar uchun haqiqiy intriga

Hozirda 27 yoshga to‘lgan va kuchga to‘lgan urugvaylik yarim himoyachining Tumanli Albionga ko‘chib o‘tishi jahon futbolidagi kuchlar nisbatini butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin. «Manchester Siti»ning bu qaynoq taklifiga «Real Madrid» prezidenti Florentino Peres qanday javob qaytarishi esa barcha uchun juda qiziq.

Tahririyat fikri: Federikoning transferi APL darajasini yana bir pog‘onaga ko‘tarishi aniq. Biroq «Real» muxlislari o‘z suyuklilarini osonlikcha qo‘yvorishlariga ishonish qiyin. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz!

Yevropa futbolining eng so‘nggi transfer yangiliklari, insaydlar va sevimli yulduzlaringiz hayotiga oid eng qaynoq xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Federiko ValverdeManchester CityReal MadridMadridAurelien Tchouameni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi