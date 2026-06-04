Valverde faoliyatini «Manchester Siti» klubida davom ettirishi mumkin
Yevropa futbolida transfer bozori qizigandan qizimoqda. Ayniqsa, grand jamoalar o‘rtasidagi o‘zaro «futbolchi ovlash» marosimi muxlislar uchun doimo hayajonli va kutilmagan yangiliklarga boy kechadi. Navbatdagi yirik va shov-shuvli transfer bombasi Madrid va Manchester shaharlari o‘rtasida portlashi kutilmoqda. Ispaniyaning mashhur va nufuzli «El Chiringuito» nashri tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, Madridning «Real» klubi yarim himoyachisi Federiko Valverde tez orada Angliya Premer-ligasiga ko‘chib o‘tishi hech gap emas.
«Shaharliklar»dan dahshatli va rasmiy taklif
Angliyaning amaldagi yetakchisi bo‘lmish «Manchester Siti» jamoasi o‘z maydon markazini yanada mustahkamlash va kuchaytirish maqsadida jiddiy rejalar tuzmoqda. Insayderlarning ta’kidlashicha, «shaharliklar» ushbu transfer uchun naq 90 million yevro miqdoridagi ulkan mablag‘ni qurbon qilishga shay turishibdi.
«Qirollik klubi»ning chinakam yuragi va yetakchilaridan biriga aylanib ulgurgan urugvaylik yulduz ayni paytda Enso Mareska jamoasining yozgi transfer oynasidagi eng asosiy va ustuvor maqsadlaridan biri bo‘lib turibdi.
Madriddagi noaniq kelajak va Tchuameni mojarosi
Xo‘sh, unda nega «Real» o‘z yetakchisini qo‘yvorishi kerak, degan haqli savol tug‘iladi. Gap shundaki, madridliklar lagerida ichki muhit biroz keskinlashgan. Jamoadoshi Orelen Tchuameni bilan bog‘liq yuzaga kelgan shov-shuvli mojarolardan so‘ng, Valverdening «Santyago Bernabeu»dagi kelajagi hanuzgacha mavhum va so‘roq ostida qolmoqda. Aynan mana shu noqulay vaziyatdan ingliz klubi unumli foydalanib qolmoqchi.
Valverde — shunchaki oddiy futbolchi emas, balki maydondagi haqiqiy «dvigatel»dir. Keling, uning o‘tgan mavsumdagi dahshatli va sermahsul statistikasiga nazar tashlaymiz:
Ko‘rsatkichlar
Natija (2025/2026 mavsum)
Jami uchrashuvlar (barcha turnirlar)
49 ta o‘yin
Urilgan gollar soni
9 ta gol
Golli uzatmalar (assist)
13 ta pas
Muxlislar uchun haqiqiy intriga
Hozirda 27 yoshga to‘lgan va kuchga to‘lgan urugvaylik yarim himoyachining Tumanli Albionga ko‘chib o‘tishi jahon futbolidagi kuchlar nisbatini butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin. «Manchester Siti»ning bu qaynoq taklifiga «Real Madrid» prezidenti Florentino Peres qanday javob qaytarishi esa barcha uchun juda qiziq.
Tahririyat fikri: Federikoning transferi APL darajasini yana bir pog‘onaga ko‘tarishi aniq. Biroq «Real» muxlislari o‘z suyuklilarini osonlikcha qo‘yvorishlariga ishonish qiyin. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz!
Yevropa futbolining eng so‘nggi transfer yangiliklari, insaydlar va sevimli yulduzlaringiz hayotiga oid eng qaynoq xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…