Kutilmagan voqea: ayol mashinasi bilan metro relsiga tushib qoldi

·281·Dunyo
Kutilmagan voqea: ayol mashinasi bilan metro relsiga tushib qoldi
Audio versiyasi

AQSHning Sietl shahrida noodatiy va biroz xavfli holat yuz berdi. 70 yoshli ayol o‘z avtomobilini adashib metro relslariga olib kirib, taxminan yarim mil (800 metrga yaqin) masofani bosib o‘tgan.

Ushbu holat natijasida butun yo‘nalish bo‘ylab poyezdlar harakati vaqtincha to‘xtatilgan. Favqulodda xizmatlar zudlik bilan voqea joyiga yetib kelib, yo‘lovchilarni xavfsiz hududga evakuatsiya qilgan. Shuningdek, relslar bo‘ylab elektr ta’minoti ham ehtiyot chorasi sifatida vaqtincha o‘chirib qo‘yilgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ayol yo‘lni navigatsiya orqali topmoqchi bo‘lgan va “GPS ko‘rsatmasiga amal qilganini” aytgan. Aynan shu xatolik uning avtomobilni relslar ustiga olib chiqishiga sabab bo‘lgan.

Yaxshiyamki, hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan. Maxsus texnika — evakuator yordamida avtomobil relslardan olib chiqilgach, bir necha soatdan so‘ng poyezdlar harakati yana tiklangan.

Mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, navigatsiya qurilmalaridan foydalanishda ham hushyorlik muhim ekani yana bir bor eslatildi.

AQSHSiyetlGPS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH davlat kotibining Ukraina haqidagi bayonotiga Lavrovning munosabatiKecha, 18:07Everestda 6 kun ovqatsiz va kislorodsiz qolgan erkak tirik topildiKecha, 17:51Yenakiyevo yaqinida yo‘lovchi avtobusiga dron orqali hujum uyushtirildiKecha, 16:215300 yillik mumiyada xavfli mikroorganizmlar aniqlandiKecha, 14:12Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdiKecha, 12:58Ilon Mask dunyodagi ilk trillioner bo‘lishi mumkinKecha, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Kutilmagan voqea: ayol mashinasi bilan metro relsiga tushib qoldi – Zamin.uz, 04.06.2026